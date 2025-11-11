Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) kể cho bố chuyện Đăng (Doãn Quốc Đam) ngoại tình. Bộc bạch với bố, Mỹ Anh lại khóc: "Con cứ tưởng mình là người thấu đáo, nhưng con lại quá ngây thơ. Con ngu ngốc nên con không biết họ lén lút sau lưng con từ bao giờ nữa".

Biết là bố sẽ buồn và thất vọng, nhưng Mỹ Anh tâm sự thẳng thắn với bố và cho rằng muốn ly hôn.

Mỹ Anh khóc khi kể lại chuyện chồng ngoại tình. Ảnh VTV

Khi trở về nhà đối mặt với Đăng, Mỹ Anh tuyên bố cô muốn ly hôn. "Có cách nào khác không em?" - Đăng nhận lỗi sai. Anh cầu xin vợ bao dung, tha thứ cho mình một lần vì sự ngu ngốc này...

Tuy nhiên, Mỹ Anh khó chấp nhận vì cô cho rằng Đăng hối hận là vì bị phát hiện, chứ không phải hối hận là vì làm tổn thương vợ.

Mỹ Anh đối diện với Đăng, cô bày tỏ mong muốn ly hôn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân (Việt Hoa) tới quán trà để thay Mỹ Anh quản lý quán. Tuy nhiên, thông tin này khiến Dũng (Đức Hiếu) không hài lòng, vì anh cho rằng Kim Ngân không có một chút chuyên môn gì về trà đạo để có thể quản lý quán.

Nghe câu "không có tí chuyên môn gì", Kim Ngân khá tự ái. Cô lại mỉa mai Dũng là một trà nghệ sư thì không thể nắm rõ được một người quản lý thì cần chuyên môn gì. "Anh nên tập trung vào những lá trà của mình Việc quản lý là việc của tôi" - Kim Ngân tuyên bố.

Kim Ngân tới quán trà đảm nhận vị trí quản lý thay Mỹ Anh đang lo việc gia đình. Ảnh VTV

Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 11/11 trên kênh VTV3.

