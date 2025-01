Tìm ra loại gia vị có khả năng phòng ung thư bán nhan nhản ở chợ Việt mà ít người biết

Quế chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như polyphenol. Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bạn khỏi bị tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do. Trong một nghiên cứu so sánh hoạt động chống oxy hóa của 26 loại gia vị, quế có ưu thế vượt trội, thậm chí xếp thứ hạng cao hơn các "siêu thực phẩm" như tỏi và oregano. Quế nổi tiếng với những lợi ích với sức khỏe, bao gồm khả năng giảm lượng đường trong máu và giảm viêm. Nó hoạt động bằng cách làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư và sự hình thành các mạch máu trong các khối u và dường như là chất độc đối với tế bào ung thư, gây chết tế bào.