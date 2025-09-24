Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

Sáng 24/9, người dân phường Trường Vinh (Nghệ An) hoảng hốt khi phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Lam, đoạn qua khu vực chợ Trụ.

Thi thể nam giới có hình săm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân trình báo sự việc tới Công an phường Trường Vinh. Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,63 – 1,65m, độ tuổi ước chừng 30 – 35, mặc quần soóc hoa, áo phông trắng. Trên người có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.

Do thi thể đang trong quá trình phân hủy, việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn. Công an phường Trường Vinh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ việc.