Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam
GĐXH - Thi thể có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.
Sáng 24/9, người dân phường Trường Vinh (Nghệ An) hoảng hốt khi phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Lam, đoạn qua khu vực chợ Trụ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân trình báo sự việc tới Công an phường Trường Vinh. Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,63 – 1,65m, độ tuổi ước chừng 30 – 35, mặc quần soóc hoa, áo phông trắng. Trên người có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.
Do thi thể đang trong quá trình phân hủy, việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn. Công an phường Trường Vinh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sótĐời sống - 4 giờ trước
“Đói bụng thì tôi nhặt quả rụng ăn, không có quả rụng thì ăn đọt cây, lá rừng và uống nước suối. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa”, ông R Ông Ha Hoanh kể.
Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thươngThời sự - 4 giờ trước
Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.
Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quânThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Mặc dù lực lượng chức năng ở Huế liên tục ra quân, tháo dỡ bẫy, tuy nhiên tình trạng bẫy bắt trái phép chim hoang dã vẫn tiếp tục tái diễn.
Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luậtPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.
Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệuXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, ông P.V.M đã thừa nhận hành vi bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật.
Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú DiễnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt nhà xưởng, công trình kiên cố, bãi tập kết vật liệu ngang nhiên"mọc" trên đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mớiThời sự - 5 giờ trước
Do thời tiết xấu và nước sông Hồng chảy xiết, Lữ đoàn 249 đã phải tháo dỡ khẩn cấp cầu phao Phong Châu. Người dân được hướng dẫn đi bộ, xe đạp và xe máy qua cầu Phong Châu mới.
Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấmPháp luật - 5 giờ trước
Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.
Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sứcĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi bước sang mùa đông năm 2025 sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác và thăng tiến. Nhờ đó, con đường kiếm tiền trở nên thuận lợi, sự nghiệp thêm phần hanh thông.
Nhiều khuyến mại lớn kích cầu du lịch Quảng NinhXã hội - 6 giờ trước
GĐXH - Cùng với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú, thì các gói ưu đãi kích cầu được cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đồng loạt thực hiện như: Giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm... để hút khách du lịch.
Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡĐời sống
GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.