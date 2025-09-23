Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão Ragasa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to.
Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn diện rộng do bão Ragasa
Theo dự báo thời tiết hôm nay, trên Biển Đông, siêu bão Ragasa vẫn duy trì cường độ rất mạnh (cấp 17). Trong khi trên đất liền, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông mạnh.
Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ; trong khi ở Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới, dải này có xu hướng dịch lên phía Bắc theo sự di chuyển của siêu bão Ragasa.
Theo đó Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cảnh báo có những điểm mưa to trên 70mm. Nguy cơ gây ra sạt lở ở các sườn đồi núi, ngập úng ở các khu vực trũng thấp.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều và tối nay. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Mưa nhiều trong thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp; sạt lở ở các sườn đồi núi. Trong cơn dông còn tiềm ẩn theo sấm sét, gió giật mạnh.
Theo dự báo thời tiết, khoảng có nắng là thời điểm buổi trưa. Nhiều nơi khu vực Bắc Bộ và ven biển miền Trung trời nóng với nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ.
Đối với siêu bão Ragasa, sau khi đi vào Biển Đông bão sẽ vẫn giữ cường độ rất mạnh. Đến khoảng 16h chiều nay (23/9), sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 17 và giật trên cấp 17. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ là nơi hứng chịu sức tàn phá lớn nhất của siêu bão với sức gió có thể lên trên 220km/h.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão Ragasa sẽ giảm cấp. Khả năng đêm 24/9 rạng sáng ngày 25/9, bão Ragasa sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và gây mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh thành từ Quảng Ngãi trở ra Bắc Bộ tuyệt đối không được chủ quan, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểmThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão Ragasa gây gió giật rất mạnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Trên đất liền có mưa rất to trên 400mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.
Ninh Bình: Chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý YênThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Chất thải rắn, rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan ven đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân đó là những gì đang diễn ra ngay cạnh một cụm công nghiệp nhỏ ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, rạng sáng 25/9 bão Ragasa sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
Tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ AnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, thi thể cháu T.Q.A (18 tháng tuổi) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300m.
Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão RagasaThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, sau khi vào Biển Đông với cấp độ siêu bão, bão Ragasa hướng vào Vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc GiangXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không chủ quan trước cơn bão Ragasa; Cục CSGT kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão RagasaXã hội - 1 ngày trước
Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão RasagaXã hội - 2 ngày trước
Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?Xã hội - 2 ngày trước
Theo luật sư, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là lời cảnh tỉnh giới trẻ về hệ quả nặng nề từ một phút nóng giận, có thể hủy hoại cả tương lai.
Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòThời sự
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.