Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn diện rộng do bão Ragasa

Theo dự báo thời tiết hôm nay, trên Biển Đông, siêu bão Ragasa vẫn duy trì cường độ rất mạnh (cấp 17). Trong khi trên đất liền, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông mạnh.

Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ; trong khi ở Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới, dải này có xu hướng dịch lên phía Bắc theo sự di chuyển của siêu bão Ragasa.

Theo đó Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cảnh báo có những điểm mưa to trên 70mm. Nguy cơ gây ra sạt lở ở các sườn đồi núi, ngập úng ở các khu vực trũng thấp.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều và tối nay. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Mưa nhiều trong thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp; sạt lở ở các sườn đồi núi. Trong cơn dông còn tiềm ẩn theo sấm sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, khoảng có nắng là thời điểm buổi trưa. Nhiều nơi khu vực Bắc Bộ và ven biển miền Trung trời nóng với nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ.

Đối với siêu bão Ragasa, sau khi đi vào Biển Đông bão sẽ vẫn giữ cường độ rất mạnh. Đến khoảng 16h chiều nay (23/9), sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 17 và giật trên cấp 17. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ là nơi hứng chịu sức tàn phá lớn nhất của siêu bão với sức gió có thể lên trên 220km/h.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão Ragasa sẽ giảm cấp. Khả năng đêm 24/9 rạng sáng ngày 25/9, bão Ragasa sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và gây mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh thành từ Quảng Ngãi trở ra Bắc Bộ tuyệt đối không được chủ quan, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Ragasa. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.