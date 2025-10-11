Tin sáng 11/10: Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang; cụ bà 75 tuổi suýt mất 300 triệu đồng vì lừa đảo

Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nước lũ trên sông Thương tại Bắc Giang đã dâng cao, chỉ còn cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Giang (Km48+738 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng) khoảng 1 m. Đến 8 giờ 10 mực nước chỉ còn cách đáy dầm cầu 95 cm.

Đường sắt điều 6 toa tàu hàng nặng 300 tấn, ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang

Trước diễn biến đó, ngày 8/10, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã báo cáo điều độ chạy tàu cho phong tỏa đường sắt qua cầu Bắc Giang. Đồng thời, công ty này thông báo và phối hợp với địa phương cấm xe máy và xe thô sơ đi qua cầu từ 8 giờ 30 cùng ngày.

Đồng thời phương án dùng đoàn tàu chở đá đỗ trên cầu Bắc Giác nhằm gia tăng tải trọng cho cầu, ngăn nguy cơ nước lũ dâng cao cuốn trôi cầu được tính đến. Song do tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng bị ngập nhiều nơi nên không thể đưa đoàn tàu chở đá từ Đồng Mỏ (Lạng Sơn) về được.

Công ty CP Đường sắt Hà Lạng đã kéo đoàn tàu gồm 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn về chất tải lên cầu Bắc Giang vào 13 giờ ngày 8.10 để gia tăng tải trọng cho cầu, nhằm chống lại sức nước khi lũ có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu. Đặc biệt là nguy cơ cây, gỗ, rều rác, các phương tiện đường thủy bị trôi... làm gia tăng áp lực lên cầu Bắc Giang.

Đáng chú ý, đến chiều 10/10, mực nước sông Thương tiếp tục dâng, chỉ cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Giang 65 cm. Vì vậy, ngành đường sắt vẫn tiếp tục duy trì 6 toa tàu chở đá trên cầu.

Chiều 10/10, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã đi kiểm tra đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị nước lũ cuốn trôi tại xã Trung Giã (Hà Nội).

Tuyến đường sắt này không chạy tàu khách mà chỉ chạy tàu hàng với tần suất không cao. Song ngành đường sắt cho biết vẫn dốc lực khẩn trương thông đường để tránh ảnh hưởng đến đời sống bà con khu vực hạ lưu.

Phương án khắc phục trước mắt là đổ đá ngăn dòng chảy để tránh gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống bà con. Theo ghi nhận đến 14 giờ chiều nay, mực nước xuống chậm, mới rút khoảng 15 - 20 cm.

Đàn lợn, gà chen chúc trên tầng 3 tránh mưa lũ ở Thái Nguyên: Gia chủ bất lực

Chia sẻ trên tiktok 1 đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh tượng trong một gia đình ở xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và hút gần 5 triệu view sau 2 ngày đăng tải.

Theo nội dung đoạn clip, do mưa lũ ập đến bất ngờ, tràn vào gần hết tầng 1 nên gia đình này đã đưa cả đàn lợn, gà lên tầng cao để tránh. Và cảnh tượng hiện tại cũng khiến gia chủ không khỏi lo lắng và bất lực. Những con lợn nằm chen chúc bên ngoài ban công nhỏ hẹp, phía đối diện là những con gà đứng tràn từ bên trong khu vực tầng 3 ra hết ban công.

Các thành viên vất vả cố gắng đưa đàn gia súc, gia cầm lên cao tránh lũ và giờ việc vận chuyển vật nuôi xuống sau khi nước rút cũng là vấn đề nan giải.

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Oanh - người quay clip, cho hay gia đình nhà ngoại chị nằm trong khu ngập sau của xã. Khi chứng kiến em trai và mẹ đẻ phải mang cả đàn lợn, gà còn sốt sót lên tầng 3 tránh lũ, chị không khỏi xót xa.

"Khoảng 8 con lợn, gần trăm con gà này chỉ là phần nhỏ còn vớt vát lại, cả xã có cả vạn con vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi, dìm chết, thiệt hại của bà con không kể hết. Khi đưa lên đã mệt, hôm qua nước rút, mang cả đàn đi xuống còn mệt hơn. Cứu được chút nào hay chút đó, là vốn liếng và tài sản của gia đình. Nhiều nhà còn mất trắng, lũ quá khủng khiếp", chị Oanh chia sẻ trên Tri Thức - Znews.

Miền Bắc lại sắp hứng đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 10/10 có nơi trên 50mm như: trạm Vạn Trạch (Quảng Trị) 54.2mm, trạm Phan Điền (Lâm Đồng) 71.2mm, An Ninh (An Giang) 80.2,…

Miền Bắc lại sắp bước vào đợt mưa lớn. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo miền Bắc lại sắp bước vào đợt mưa lớn. Từ ngày 13-16/10, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội từ ngày 10-12/10, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Từ ngày 13-16/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên dải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ ngày 10-12/10 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 13-16/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo trong mùa lũ: Tuyệt đối lưu ý chi tiết này!

Những ngày qua, nhiều tỉnh miền Bắc đang oằn mình chống chọi với mưa lũ kéo dài. Nước dâng cao, nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng trăm hộ dân ở vùng ngập sâu phải kêu cứu trên mạng xã hội, mong được hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men và phương tiện di chuyển.

Ảnh minh họa.

Trước tình hình đó, hàng loạt mạnh thường quân, cá nhân và nhóm thiện nguyện trên khắp cả nước đã nhanh chóng chung tay, tự bỏ tiền túi để mua hàng cứu trợ, thuê thuyền bè vận chuyển hàng hóa về vùng lũ. Từ những thùng mì, bao gạo cho đến áo phao, thuốc cảm, men vi sinh… tất cả đều là tấm lòng hướng về đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Tuy nhiên, song song với những tấm lòng cao đẹp ấy, nhiều chiêu trò lừa đảo đã bắt đầu xuất hiện, lợi dụng chính lòng tốt của cộng đồng để trục lợi.

Trên mạng xã hội, không ít cá nhân mạo danh “đầu mối thiện nguyện” hoặc “nhà cung cấp hàng cứu trợ”, đăng bài rao bán hàng với lời cam kết giao nhanh giá rẻ ưu tiên vùng lũ, yêu cầu các nhà hảo tâm chuyển cọc trước để giữ hàng. Nhưng sau khi nhận được tiền, những đối tượng này lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc biến mất không dấu vết.

Một số nhóm còn giả mạo danh nghĩa của các tổ chức uy tín, đăng tải hình ảnh hàng hóa cứu trợ cũ hoặc lấy cắp từ mạng để tạo niềm tin, khiến nhiều người dễ dàng rơi vào bẫy.

Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng thiên tai và lòng tin của cộng đồng, cần được xử lý nghiêm. Người dân khi tham gia quyên góp, mua hàng cứu trợ nên chỉ giao dịch với đơn vị uy tín, có xác minh rõ ràng, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản cá nhân không rõ danh tính.

Ngoài ra, các nhóm thiện nguyện được khuyến cáo nên mua hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc chợ đầu mối, yêu cầu xuất hóa đơn hoặc chứng từ giao nhận để đảm bảo minh bạch.

Giữa lúc cả nước đang hướng về vùng lũ, mỗi hành động giúp đỡ dù nhỏ đều đáng quý. Nhưng cũng chính khi ấy, lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo - để những tấm lòng sẻ chia thật sự đến được với những người đang cần, và không bị kẻ xấu lợi dụng vì mục đích trục lợi cá nhân.

Cụ bà 75 tuổi suýt mất 300 triệu đồng vì lừa đảo

Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng.

Công an xã Phúc Trạch kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Ảnh: CAHT.

Trước đó, Công an xã Phúc Trạch nhận được tin báo về việc cụ bà N.T.T. (75 tuổi, trú thôn 10, xã Phúc Trạch) đến ngân hàng rút 300 triệu đồng với nhiều biểu hiện bất thường. Nắm bắt thông tin, Công an xã Phúc Trạch tiếp cận, xác minh sự việc.

Qua làm việc, bà T. cho biết, bà đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo bà có liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bà phải lập tức chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để “phục vụ điều tra”.

Đối tượng đe dọa nếu bà tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai sẽ bị bắt giữ và xử lý hình sự. Quá hoảng sợ, bà T. đã đến ngân hàng rút tiền để làm theo yêu cầu.

Sau đó, Công an xã Phúc Trạch đã giải thích để bà T. hiểu rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản, tuyệt đối không được làm theo hướng dẫn của chúng.

Công an xã Phúc Trạch khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại, đặc biệt là những cuộc gọi mạo danh cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan chức năng với nội dung đe dọa và yêu cầu chuyển tiền.

Khi gặp tình huống tương tự hoặc có nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được ghép thận tự thân

Ngày 10/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công kĩ thuật ghép thận tự thân - một bước tiến đột phá của y học và là ca đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Nữ bệnh nhân 37 tuổi, đến từ Phú Yên (cũ) đã được các bác sĩ phẫu thuật xử lí khối phình khổng lồ động mạch thận tại rốn thận bằng kĩ thuật ghép thận tự thân.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận tự thân đầu tiên tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, khoảng hai tháng trước, chị xuất hiện cơn đau vùng thắt lưng trái, đôi khi quặn thành từng cơn nhưng không sốt. Sau khi thăm khám ở nhiều bệnh viện lớn phía Nam, bệnh nhân được chẩn đoán mắc phình khổng lồ động mạch thận trái tại rốn thận và được khuyến cáo cắt bỏ thận. Với mong muốn tìm giải pháp bảo tồn, bệnh nhân tìm đến TS. Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được tư vấn điều trị.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, TS. Ngô Vi Hải xác định bệnh nhân có túi phình động mạch thận trái kích thước gần 5 cm, đã gây đau là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ vỡ túi phình. Khối phình nằm ở rốn thận, nơi xuất phát của các nhánh động mạch quan trọng cho thận, khiến việc đặt stent không khả thi. “Đây là vị trí cực kỳ phức tạp, không thể sửa chữa khi thận còn trong cơ thể. Giải pháp khả thi duy nhất là cắt thận ra ngoài, tái tạo mạch máu, sau đó ghép trở lại”, TS. Hải cho biết.

TS. Nguyễn Việt Hải, Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu trên, người trực tiếp tham gia phẫu thuật, chia sẻ: “Với loại tổn thương này, thời gian thiếu máu nóng của thận không thể vượt quá 20-30 phút. Chúng tôi phải bảo vệ thận bằng kĩ thuật ghép thận, vừa đảm bảo điều kiện tái tạo mạch máu, vừa giữ được chức năng của cơ quan”.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ đồng hồ diễn ra thuận lợi. Sau mổ, quả thận ghép hoạt động tốt, tưới máu ổn định, được xác nhận qua siêu âm và chụp mạch. Bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể tự phục vụ và đi lại bình thường. Đặc biệt, do là ghép thận tự thân nên người bệnh không phải dùng thuốc chống thải ghép hay thuốc ức chế miễn dịch.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng thận duy trì tốt. Trên thế giới, chỉ có rất ít trường hợp tương tự được thực hiện, và tại Việt Nam, đây là ca đầu tiên được ghi nhận thành công.