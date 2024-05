Tin sáng 11/5: Sốc với giá vàng, Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch không gian ven sông Hồng

Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi khiến nhiều người thương vong ở Đồng Nai

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người tử vong. Ảnh: VŨ HỘI

Trên VTC News, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH SX-TM gỗ Bình Minh (số 72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo cơ quan công an, nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ 26/11/2022 và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ 5/1/2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.

Ông Feng Yong (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Yong có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động", được quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Yong về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động". Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Nữ giúp việc phát hiện bọc vàng trong túi quần áo cũ

Số vàng được phát hiện trong túi quần áo cũ. Ảnh: Đức Hùng

Những ngày qua, thông tin có người bỏ quên hơn 2 lượng vàng trong túi quần áo cũ quyên góp cho cửa hàng 0 đồng ở phường Thảo Điền (TP. Thủ Đức, TP.HCM) được lan truyền rộng khắp mạng xã hội.

Theo VietnamNet, thông tin này bắt nguồn từ bài viết có nội dung tìm chủ nhân số vàng bỏ quên trong túi đồ cũ, được đăng trên trang cá nhân và các hội nhóm của anh Phạm Đức Hùng (35 tuổi, phường Thảo Điền).

Anh Hùng là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền, người trực tiếp quản lý cửa hàng 0 đồng có vụ việc.

"Khoảng 9h ngày 25/4, một người đàn ông đến cửa hàng 0 đồng và quyên góp 2 túi quần áo, chăn màn cũ… Nhân viên cửa hàng chưa kịp hỏi danh tính và địa chỉ thì người này đã vội vã rời đi.

Đến 10h ngày 26/4, khi soạn đồ chúng tôi phát hiện có vật nghi là vàng miếng và 2 chiếc nhẫn vàng trong túi đồ cũ. Chúng tôi còn thấy hóa đơn, giấy tờ đảm bảo tuổi vàng, ghi thời điểm mua vào tháng 7/2006. Dựa trên các giấy tờ, chúng tôi ước lượng số vàng này nặng hơn 2 lượng", anh Hùng cho biết.

Anh Hùng đã báo cáo và làm biên bản bàn giao số vàng cho UBND phường Thảo Điền. Đồng thời, anh đăng tải bài viết tìm chủ nhân số vàng lên mạng xã hội. Công an phường Thảo Điền đã phát thông báo tìm chủ nhân của số vàng trên.

Anh Hùng chia sẻ, số vàng do 2 nhân viên Lê Thị Hiền (46 tuổi, tạm trú phường Thảo Điền) và bà Bống (làm việc tại cửa hàng 0 đồng) phát hiện đầu tiên. Trong đó, chị Hiền là người trực tiếp nhận túi đồ cũ có vàng lẫn bên trong.

Theo chị Hiền, hôm đó chị này kiểm tra các túi như thường lệ, khi vạch gói đồ ra thì phát hiện có vàng bên trong.

"Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy số vàng lớn như vậy. Tôi gọi ngay cho Hùng đến giải quyết", chị Hiền chia sẻ.

Hy hữu: Xương cá xuyên thủng ruột hơn 1 tháng người đàn ông mới được phát hiện

Mảnh xương cá được phẫu thuật lấy ra thành công.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã phẫu thuật nội soi cấp cứu lấy dị vật là mảnh xương cá dài nhọn, xuyên thủng đại tràng gây viêm phúc mạc cho bệnh nhân Phạm Hữu N (69 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Đáng chú ý, người đàn ông này phát hiện bản thân bị đau bụng hơn 1 tháng trước và đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh.

Theo bệnh nhân Phạm Hữu N, cách đây hơn 1 tháng, ông thấy bụng dưới đau âm ỉ nên đi khám tại cơ sở y tế gần nhà, được chẩn đoán viêm dạ dày và cho thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng đau không thuyên giảm nên bệnh nhân tiếp tục đi khám nhiều nơi.

Sau đó, ông N đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khám và bất ngờ phát hiện dị vật trong bụng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, gần đại tràng của bệnh nhân có ổ dịch, bên trong xuất hiện dị vật hình que dài. Ông N được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phúc mạc do dị vật xuyên thủng đại tràng và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu lấy dị vật.

Quá trình phẫu thuật, phẫu thuật viên đưa dụng cụ nội soi kiểm tra vùng giữa đại tràng ngang, phát hiện có khối viêm lớn được mạc nối bọc lại. Khi bóc tách ra có nhiều dịch mủ, ở giữa là dị vật mảnh xương cá dài 3cm đâm xuyên thành ruột. Sau đó, kíp mổ tiến hành làm sạch ổ áp xe, lấy dị vật ra ngoài, tiếp tục cắt đoạn đại tràng ngang bị áp xe do xương cá đến đoạn ruột lành, tiếp đó các bác sĩ khâu nối ruột phục hồi lưu thông đường tiêu hóa.

Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch bãi giữa và bãi bồi ven sông Hồng

Hà Nội thi ý tưởng quy hoạch gần 400ha bãi nổi và ven sông Hồng thành công viên. Ảnh: BGT

Theo Báo Giao thông, UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã phát động cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa sông và bãi bồi ven sông Hồng.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo độc đáo, khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực bãi nổi giữa sông (329ha) và bãi bồi ven sông Hồng (63ha) thuộc địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình, Tây Hồ thành công viên văn hóa xứng tầm tại khu vực.

Các ý tưởng quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, lợi thế tiềm năng, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Đồng thời, cũng hướng tới cụ thể hóa quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được duyệt và định hướng tổ chức không gian cảnh quan của Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Ông Phạm Tuấn Long (Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm) cho biết, đây là cơ hội để các bên cùng nghiên cứu và đề xuất giải pháp khai thác các không gian ven sông Hồng một cách hiệu quả. Hướng tới việc tạo nên một hành lang xanh dọc theo trục sông Hồng, biến đổi thành một môi trường sống xanh, sạch đẹp và hấp dẫn cho phát triển du lịch cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 1 tỷ đồng (gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba). Cuộc thi dành cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế sáng tạo, hoạt động trong nước và quốc tế.

Lễ trao giải và công bố kết quả dự kiến diễn ra tháng 10/2024.

Giá vàng tăng 'không phanh'

Giá vàng SJC tăng lên 92,4 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: TL

Tính đến cuối giờ chiều ngày 10/5, giá vàng SJC đã tăng tới 6,4 triệu đồng/lượng, từ 86 triệu đồng vào đầu tuần, lên 92,4 triệu đồng/lượng.

Dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục tổ chức các phiên đấu thầu vàng nhưng giá vàng vẫn liên tiếp tăng mạnh.

Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC tại 90,1 – 92,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 90 – 91,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

DOJI cũng tăng giá vàng miếng SJC lên 90,1 – 91,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Chỉ trong ngày 10/5, giá vàng SJC đã tăng gần 5 triệu đồng/lượng, từ 87,5 triệu đồng lên 92,4 triệu đồng.

Trong tuần qua, tại những phiên đầu tuần giá vàng SJC duy trì ổn định. Tuy nhiên tới giữa tuần, vàng bất ngờ tăng trở lại, tạo lập kỷ lục mới tăng không phanh vượt 92 triệu đồng/lượng.

Điều này giúp nhà đầu tư/người mua vàng lãi đậm hơn 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần. Thậm chí, so với thời điểm này tháng trước, người mua vàng lãi đến 5,3 triệu đồng/lượng.