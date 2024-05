Tin sáng 10/5: Tài năng trẻ của thể dục dụng cụ Việt Nam qua đời ở tuổi 18; không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền Bắc ra sao?

Tin sáng 9/5: Lộ địa điểm đắt đỏ tổ chức lễ đính hôn của Midu; Nắng nóng sẽ quay lại miền Bắc vào ngày nào? GĐXH - Lễ đính hôn riêng tư của Midu và chồng thiếu gia là một resort có không gian lãng mạn tại Đà Lạt; Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về thời tiết nhiều ngày tới...

Khối không khí lạnh gây mưa lớn khu vực miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội có mưa dông.

Hôm nay (9/5) khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Tại khu vực Hà Nội có mưa rào, mưa to và dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi hơn 50mm.

Từ đêm 9/5, mưa lớn giảm dần.

Theo dự báo thời tiết, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu miền Bắc nhiều nơi có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Theo dự báo thời tiết ngày mai (10/5), khu vực này tiếp tục mưa rào rải rác, có nơi mưa to và dông. Ngày 11/5, trời nắng, nền nhiệt tăng mạnh đến 34 độ. Nhưng từ 12-14/5, mưa dông xuất hiện trở lại, mức nhiệt cao nhất duy trì không quá 31 độ.

Mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Hòa Bình, cụ thể tại huyện: Văn Chấn, TP Yên Bái, Trấn Yên (tỉnh Yên Bái); Yên Lập, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn (Phú Thọ); Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, TP Hòa Bình, Mai Châu (Hòa Bình).

Từ ngày 9 - 10/5, từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 34-37 độ. Nắng nóng ở Nam Bộ có thể kéo dài trong những ngày tới.

13 tuyến đường ở TP.HCM 'cứ mưa là ngập'

Tin từ báo điện tử VTCnews, TP.HCM còn 13 tuyến đường ngập do mưa, theo kế hoạch năm 2024, thành phố sẽ xóa, giảm ngập 4/13 các đường gồm Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Quang Trung, Lê Đức Thọ.

Thông tin trên được ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng nói tại cuộc họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội ở TP.HCM chiều 9/5.

Theo đó, toàn thành phố hiện có 13 tuyến đường trục chính ngập do mưa, gồm: đường Phan Anh, Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm), Hồ Học Lãm, quốc lộ 1A, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Bạch Đằng, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

Tuyến đường ở TP.HCM cứ mưa to là ngập.

5 tuyến trục chính ngập do triều cường gồm: đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè) và quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Theo kế hoạch năm 2024, TP.HCM thực hiện xóa, giảm ngập do mưa với 4 dự án: cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ; đường Quang Trung (từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ Cầu); đường Lê Đức Thọ (từ Phạm Văn Chiêu - đến Cầu Cụt).

Với các tuyến ngập do triều cường, TP.HCM phấn đấu hoàn thành và vận hành dự án chống ngập do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư (hiện nay đã hoàn thành 93%). Từ đó, giải quyết việc ngập do triều cường ở cả 5 tuyến đường nêu trên.

Ông Long cho hay, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tài năng trẻ thể dục dụng cụ Việt Nam qua đời ở tuổi 18

Tiền Phong cập nhật thông tin từ người thân VĐV Nguyễn Minh Triết, nam VĐV qua đời sáng 9/5 tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Tang lễ của Minh Triết diễn ra lúc 7h15 ngày 11/5 ở Nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn.



Sự ra đi của Minh Triết khiến nhiều người hâm mộ xót xa, tiếc thương. "Rất thương tiếc tài năng trẻ. Thành kính chia buồn cùng gia đình trước nỗi mất mát lớn lao", "Thương con quá. Xin mọi người cầu nguyện cho con", "Thật tiếc một tài năng, xin chia buồn cùng gia đình cháu, chúc linh hồn cháu siêu thoát, yên nghỉ nơi vĩnh hằng", "Thật đau buồn. Xin chia buồn cùng gia đình em. Mong em hãy an nghỉ"…

VĐV Nguyễn Minh Triết qua đời sáng 9/5.

VĐV Nguyễn Minh Triết sinh năm 2006, là thành viên của thể thao Quân đội và đội tuyển TDDC trẻ quốc gia. Minh Triết từng giành huy chương vàng Giải thể dục trẻ vô địch quốc gia, nội dung sở trường là xà đơn, thể dục tự do.

Vào ngày 10/11/2023, Minh Triết bị chấn thương nặng trong lúc tập luyện tại đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ quốc gia Việt Nam. Khi thực hiện động tác xoay hai vòng trên không sau quay 360 độ, Minh Triết tiếp đất bằng đầu xuống hố mút, gây trật đốt sống cổ C5, C6, chèn ép vào tủy sống gây tê liệt tứ chi.

Nam VĐV nhập viện và mổ cấp cứu tại Bệnh viện E, Hà Nội. Sau đó, Minh Triết được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của Minh Triết là dưới 10%.

Đầu tháng 4, Minh Triết được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn. Giai đoạn này, nam VĐV bị liệt hoàn toàn tứ chi và đấu tranh giành giật sự sống từng ngày.

Vali chứa nhiều kim loại quý bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài

Tin từ báo VietNamNet, chiều 9/5, trong ca trực, anh Trần Văn Tiền, nhân viên An ninh cơ động sân bay Nội Bài phát hiện chiếc vali bỏ quên tại khu vực công cộng nhà ga hành khách T2 Nội Bài. Quan sát khoảng 5 phút không thấy ai nhận, nam nhân viên báo cho bộ phận trực camera an ninh.

Ít phút sau, bộ phận trực thông báo rà soát camera cho thấy chủ nhân chiếc vali đã lên xe và rời khỏi sân bay.

Một phần trong số nữ trang, kim loại quý trong vali bị bỏ quên ở sân bay Nội Bài. Ảnh: VietNamNet

Anh Tiền nhanh chóng báo cho đồng đội để kiểm tra an ninh đối với hành lý bỏ quên theo quy định. Qua kiểm tra vali chứa laptop, Ipad, 2 chiếc đồng hồ, tiền mặt, thẻ ngân hàng đều mang tên L.C.T. Ngoài ra, trong va li còn chứa rất nhiều trang sức có giấy tờ mua bán với tổng số tiền lên tới hơn hơn 200 triệu đồng.

Anh Tiền đã lần theo số điện thoại có trong chiếc vali để liên lạc với chủ nhân. Lúc này, nữ hành khách đã về tới gần Việt Trì và không tin mình có thể quên vali.

"Nghe điện thoại, tôi không tin và dừng xe lại để kiểm tra thì mới phát hiện chiếc vali xách tay, vật bất ly thân của tôi không có trong cốp", chị L.C.T nói.

Người phụ nữ này cho biết, do con trai phải sử dụng xe lăn, do mải hỗ trợ con nên chị đinh ninh lái xe đã mang đủ hành lý lên xe.

HLV Mai Đức Chung bất ngờ trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Tin từ báo Dân trí, hơn 5 tháng sau khi chia tay đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung quyết định trở lại dẫn dắt Huỳnh Như cùng các đồng đội chuẩn bị cho SEA Games 2025 diễn ra tại Thái Lan.

Trước đó, hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với VFF kết thúc vào ngày 31/12/2023. Hai bên chia tay nhau mà không gia hạn hợp đồng. HLV Mai Đức Chung muốn được nghỉ ngơi khi đã có tuổi.

Sau khi chia tay ông Mai Đức Chung, VFF không bổ nhiệm tân HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, vì trong năm 2024 gần như chỉ có một giải đấu quốc tế là giải bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Women's Championship) dự kiến diễn ra vào tháng 10.

HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Thời gian qua, VFF cũng đã tìm người thay ông Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ứng viên sáng giá nhất là HLV người Nhật Bản Akira Ijiri (dẫn dắt các lứa U18, U20 nữ Việt Nam) được dự đoán sẽ nằm trong kế hoạch sử dụng của VFF.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn để trống trong suốt hơn 5 tháng vừa qua.

Tin đồn HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam xuất hiện trong khoảng một tuần trở lại đây. Gần nhất, ông Chung có mặt tại trụ sở VFF, trong lễ ra mắt tân HLV trưởng đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang Sik. Điều này càng khiến thông tin HLV Mai Đức Chung tái xuất là có cơ sở.

Ở diễn biến mới nhất, được biết VFF và HLV Mai Đức Chung có cuộc làm việc với nhau, và hai bên đạt được thỏa thuận ký hợp đồng. HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tới hết năm 2025 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 với mục tiêu bảo vệ HCV.