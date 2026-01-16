Tin sáng 16/11: Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày; miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/1, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm khoảng 2 độ so với ngày 14/1. Dự báo khu vực Miền Bắc sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc cường độ cực mạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển rét đậm diện rộng và kéo dài.

Từ ngày 18 đến 25/1, thời tiết trên cả nước sẽ có sự chuyển mình mạnh mẽ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ đón nhận một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, khiến nền nhiệt giảm sâu, tạo nên hình thái "rét chồng rét" đặc trưng của mùa đông Bắc Bộ.

Dự báo từ chiều 20/1 đến ngày 21/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, trời chuyển mưa rét. Từ ngày 21-25/1, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại với nền nhiệt dự báo xuống rất thấp, có thể tương đương với đợt rét xảy ra từ ngày 6-9/1. Vùng núi rét hại với nền nhiệt dự báo xuống rất thấp. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 8 độ C, kèm nguy cơ băng giá, sương muối.

Từ chiều và đêm 20/1 đến ngày 21/1, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn về. Từ ngày 21 - 25/1, Hà Nội có khả năng xảy ra rét đậm với nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 10 - 13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 24/1 - 25/1, phía Bắc có nơi rét đậm.

Ngoài ra, từ ngày 21/1 - 23/1, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 18/1 - 25/1 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục ô nhiễm không khí

Sáng sớm ngày 15/1, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành của miền Bắc. Nồng độ bụi mịn đo được ở nhiều trạm thuộc Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên đều từ 143 đến 179, mức cảnh báo kém và xấu tới sức khỏe của nhiều người dân.

Miền Bắc mù mịt vì ô nhiễm không khí.

Tại ứng dụng xếp hạng các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, Hà Nội đứng thứ 5 với chỉ số AQI là 199.

Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP Hà Nội tại điểm đo Nguyễn Văn Cừ lúc 8h sáng nay, chỉ số AQI là 161, cảnh báo nhiễm không khí mức màu đỏ. Tại điểm đo ĐH Bách khoa - cổng parabol đường Giải Phóng, chỉ số AQI là 190.

Với mức ô nhiễm này, cơ quan chức năng khuyến cáo nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn, tránh hoạt động ngoài trời. Nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều hơn trong nhà. Nhóm người nhạy cảm nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Nguyên nhân ô nhiễm không khí diện rộng là do ở miền Bắc đang tồn tại lớp nghịch nhiệt trên độ cao khoảng 1000m. Đây là lớp không khí ấm hơn so với lớp không khí gần mặt đất, đóng vai trò như một nắp đậy, khiến khói bụi khó thoát ra bầu khí quyển.

Đến thứ Tư tuần sau (21/1) khi không khí lạnh mạnh tràn về, gây mưa và gió thì khói bụi mới được rửa trôi và khuếch tán đi. Trong 5 ngày tới, tình trạng ô nhiễm không khí sẽ còn duy trì vì sương mù và lớp nghịch nhiệt khả năng vẫn xuất hiện về đêm và sáng.

Một phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự người khác trên Facebook

Ngày 15/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận đơn trình báo của công dân, Công an phường Điện Bàn Bắc đã xác minh, làm rõ và xử lý một trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.

Bà D.T.T.H tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định bà D.T.T.H (sinh năm 1979, trú tại Tổ dân phố Châu Sơn 2, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung không đúng sự thật liên quan đến một cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, bà D.T.T.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Điện Bàn Bắc đã củng cố hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà D.T.T.H về hành vi "cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP).

Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày

VOV đưa tin, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ (thay thế Quyết định số 06 năm 2013) quy định về thời gian hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ 15/1 phạm vi khu vực nội đô Hà Nội so với Quyết định 06 được mở rộng ra từ đường Vành đai 3,5 (lâu nay là từ đường Vành đai 3); giờ cao điểm được tính từ 6h - 9h và 16h - 19h30 hàng ngày.

Hà Nội sẽ cấm xe tải từ 2 tấn trở lên hoạt động trong nội đô vào ban ngày từ 15/1.

Phạm vi, ranh giới giữa nội đô và ngoại đô theo quyết định, được xác định bởi các tuyến đường: Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn - Xuân Phương) - Xuân Phương - Đường 70 - đường gom phải Đại lộ Thăng Long - nút giao An Khánh - Đường gom trái Đại lộ Thăng Long.

Tiếp đến là các tuyến đường nằm trên đường Vành đai 3,5 gồm: Đường Hoàng Tùng - Đường Lê Trọng Tấn - Văn Khê - Phúc La (Hà Đông cũ); đường Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) - Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) - Nguyễn Văn Linh - cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên - đường Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng.

Theo quy định, hiện trên địa bàn thành phố đang có 5 loại ô tô dịch vụ hoạt động, bao gồm: Xe ô tô công vụ, công ích; Xe tải; Xe tập lái; Xe buýt và xe chở học sinh; Xe kinh doanh vận tải hành khách.

Với xe tải, theo quy định mới, xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; các loại xe ô tô tải thông dụng từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau (cấm hoạt động vào ban ngày); ngoài khung giờ trên Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ tình hình thực tế để xem xét cấp giấy chấp thuận bằng văn bản cho các xe này hoạt động (trong đó CSGT cấp giấy cho xe tải từ 2 đến 10 tấn, Sở Xây dựng cấp giấy với xe trên 10 tấn).

Các loại xe ô tô con tập lái, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Xe ô tô chở học sinh; Xe buýt, mini buýt, ô tô buýt thành phố, ô tô buýt thành phố BRT được phép hoạt động 24/24h.

Với xe kinh doanh vận tải hành khách: trong đó xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động theo lịch trình, hành trình được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản; xe trung chuyển hành khách đi theo luồng tuyến cố định của thành phố hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu; xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm được phép hoạt động và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản; xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe chở người dưới 28 chỗ không kể người lái) được phép hoạt động 24h/24h, xe chở người trên 28 chỗ kể cả xe giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Bình luận vu khống lực lượng công an, nam thanh niên bị phạt

Ngày 15/1, Công an xã Tân Hưng (Đồng Nai) cho biết, đã tiến hành làm việc với Ch.V.Nh. (SN 1980, trú tại phường Bình Long) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng.

Công an làm việc với Ch.V.Nh. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Tân Hưng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân "Ch.V.Nh" có hành vi bình luận nội dung xuyên tạc, vu khống dưới bài viết phản ánh hoạt động tuần tra đêm của lực lượng công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, ngày 21/12/2025, đối tượng Nh. đã đăng bài viết trên Facebook cá nhân "Ch.V.Nh" có sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa, mang tính suy diễn, quy chụp lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhằm mục đích "nhũng nhiễu", "kiếm tiền".

Những bình luận này đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi xác minh, Công an xã Tân Hưng đã triệu tập Ch.V.Nh để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hiện là công nhân tại một công ty trên địa bàn. Do thường xuyên đi làm về khuya, thấy lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra hành chính nên nảy sinh tâm lý khó chịu, dù bản thân chưa từng bị lực lượng Công an xã Tân Hưng gây khó dễ hay xử lý vi phạm.

Từ nhận thức sai lệch và sự ích kỷ cá nhân, Nh. đã đăng tải những nội dung vô căn cứ để "hả giận".

Sau khi được cán bộ công an giải thích về quy định của pháp luật và ý nghĩa quan trọng của công tác tuần tra đêm trong việc phòng ngừa tội phạm, Ch.V.Nh đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tân Hưng đang củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.