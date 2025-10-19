Tin sáng 19/10: Xác minh thông tin 'hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi'; khối không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc mưa rét thế nào?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc mưa rét thế nào?

Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ nhiều nơi giảm mạnh, trời có mưa. Ảnh minh họa: TL

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Sáng 19/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21°C; vùng núi và trung du 17–19°C; vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội: Sáng 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 19/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 20/10 mưa giảm dần.

Bão Fengshen sắp vào Biển Đông, diễn biến khó lường vì yếu tố này

Theo dự báo, ngày 19/10, bão số 12 sẽ đi vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong sáng 19/10, bão Fengshen sẽ đổ bộ vào đảo Lu-Dông (Philippines). Đến chiều và tối cùng ngày, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 hoạt động tại khu vực này trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 12 dự báo sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên. Đến khoảng ngày 22/10, khi tiến gần đến khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão có thể đạt cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Theo VietnamNet, khi di chuyển bão số 12 di chuyển vào Biển Đông, khu vực này đang chịu tác động của không khí lạnh. Do không khí lạnh tạo thành vùng chắn ở phía Tây và phía Bắc, bão nhiều khả năng không thể di chuyển thẳng vào Bắc Bộ hoặc lên Trung Quốc, mà sẽ bị hạn chế về hướng di chuyển.

Dưới tác động của không khí lạnh, bão số 12 có khả năng sẽ suy yếu dần sau khi đạt cường độ cực đại ở gần đặc khu Hoàng Sa và có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Cơ quan khí tượng cho biết, dù khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền không cao, nhưng tác động của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh sẽ khiến khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng cao từ 3-4m, biển động mạnh trong những ngày tới.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, sự tương tác giữa bão và không khí lạnh có thể gây ra nhiều kịch bản mưa khác nhau.

Hà Nội tăng cường thêm 4 tuyến buýt đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Hà Nội sẽ tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham gia Hội chợ mùa Thu năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Vietnam+, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội phương án tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham gia Hội chợ mùa Thu năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (diễn ra từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11).

Theo Sở Xây dựng, hiện nay đang có 2 tuyến buýt trợ giá kết nối trực tiếp đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam gồm: tuyến buýt điện số 43 kết nối các khu vực trung tâm thành phố (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên) với khu vực phía Bắc (Đông Anh, Nội Bài) qua cầu Chương Dương với tần suất 15-20 phút/lượt; tuyến buýt điện E10, kết nối khu vực phía Đông thành phố (Gia Lâm) qua cầu Đông Trù với tần suất 20 phút/lượt có lộ trình đi qua Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Khu vực phía Tây thành phố hiện có 4 tuyến kết nối gần (gồm 25, 90, 96, 143) nhưng chưa tiếp cận được với Trung tâm Triển lãm Việt Nam (cách khoảng 5-6 km).

Như vậy, từ trung tâm thành phố đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam, người dân và du khách mới chỉ tiếp cận thông qua 2 tuyến buýt số 43 và E10 trên đường Trường Sa (cách Trung tâm triển lãm khoảng 100m).

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị vận tải, để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách tham quan Hội chợ mùa Thu năm 2025, Sở Xây dựng đề xuất phương án tăng cường thêm 4 tuyến buýt tăng cường kết nối đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Cụ thể, hướng tuyến từ trung tâm thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Kim Mã-Hào Nam (tuyến số 43), Khu đô thị Times City (tuyến số E08TC).

Hướng tuyến phía Đông thành phố, xuất phát tại một điểm: Khu đô thị Ocean Park (tuyến số E10).

Hướng tuyến phía Tây thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC), Khu đô thị Smart City (tuyến số E09TC).

Hướng tuyến phía Nam thành phố, xuất phát tại một điểm: Bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC).

Xác minh thông tin 'hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi'

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đang xác minh làm rõ thông tin lãnh đạo trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm chỉ đạo sửa điểm học sinh từ yếu thành giỏi.

Trên VTC News, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết đã giao đơn vị chuyên môn xác minh thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) chỉ đạo giáo viên sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi.

Vị này cho hay hiện Sở mới nắm thông tin qua mạng xã hội và đang làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, Quảng Ninh) bị tố chỉ đạo sửa điểm thi học kỳ trên hệ thống học bạ điện tử cho một nữ sinh được cho là con của cán bộ phường Hà Lầm, khiến kết quả học tập tăng "đột biến" từ loại yếu thành giỏi.

Theo phản ánh, phụ huynh đã cung cấp cho cơ quan chức năng hình ảnh tin nhắn được cho là chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, yêu cầu giáo viên chỉnh sửa điểm ở nhiều môn.

Kết quả kiểm tra ban đầu của UBND phường Hà Lầm cho thấy có khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ, đảng viên thuộc Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc; sai phạm xảy ra trong năm học 2024–2025. Hiện phường đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Người dân Lâm Đồng lại trúng "trọn gói" 14 tờ đặc biệt xổ số kiến thiết

Vé số trúng giải khuyến khích.

PLO đưa tin từ Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết, vé số do Công ty phát hành ngày 16/10, ký hiệu 10K3, người dân tỉnh Lâm Đồng tại khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ) tiếp tục trúng thưởng.

Theo anh TVH (điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết) từ sáng ngày 17/10 đến ngày 18/10, anh đã đổi hàng chục vé số giải an ủi (chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, 50 triệu đồng/giải) và giải khuyến khích (mỗi giải 6 triệu đồng là những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào so với giải đặc biệt). Đa phần những người đến đổi giải an ủi, khuyến khích đều là dân phường Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy và các khu vực lận cận.

Anh TVH cho biết thêm, 14 tờ trúng giải đặc biệt mỗi vé 2 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành ngày 16/10, ký hiệu 10K3 có dãy số 814132, người trúng ở Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận (cũ).

Như vậy, chỉ mới 10 ngày trước, người dân Phan Thiết trúng "trọn gói" từ giải đặc biệt, an ủi đến khuyến khích vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu phát hành vào ngày 7/10, nay lại tiếp tục trúng 14 giải đặc biệt; 126 giải an ủi và 630 giải khuyến khích.