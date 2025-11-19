Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Theo Công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc đẩy mạnh quá trình điều tra, xác minh giải quyết vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tập trung đấu tranh làm rõ.
Trước đó, ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngày 25/8/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, cư trú tại: 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Điều tra mở rộng vụ án công an xác định: Do trước đây công tác trong ngành ngân hàng nên Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ ngân hàng.
Thảo được Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, ĐKTT: 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) trao đổi, thỏa thuận về việc cho khách vay tiền để lấy lãi, trong đó nguồn tiền cho vay là của Phượng và một số đối tượng khác, còn Thảo sẽ giới thiệu, làm các thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng.
Lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng. Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước.
Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo, Phượng, Thanh đã cho Trần Huy Cường - nguyên là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên và nhiều khách hàng khác vay tiền với tổng số tiền là 338.398.565.193 đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Tổng số tiền Phạm Thị Thu Thảo và các đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng trên là 10.795.464.952 đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối với các đối tượng có liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật.
