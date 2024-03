Tin sáng 23/3: Thời tiết miền Bắc thay đổi đột ngột; danh tính nữ nhân viên an ninh xuất thần đỡ bé gái ở sân bay Nội Bài

Tin sáng 22/3: Miền Bắc nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn; Diễn biến mới vụ hóa đơn tiền nước 57 triệu GĐXH - Tại khu vực Bắc Bộ nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng khả năng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn; Công ty Cấp nước Sài Gòn đã cho biết thông tin mới về việc hộ dân nhận hóa đơn tiền nước 57 triệu...

Miền Bắc mưa phùn quay trở lại

Ngày 23/3, Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác cũng quay trở lại khu vực Đông Bắc Bộ vào buổi đêm và sáng, trong đó, vùng núi mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Bắc và Trung Trung Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Hà Nội đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, Tây Bắc 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, vùng núi phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Lãi suất tiết kiệm giảm đến 50%

Theo khảo sát với hơn 40 ngân hàng cho thấy, khoảng 10 đơn vị còn niêm yết lãi suất từ 5% trở lên cho kỳ hạn 12 tháng (là kỳ hạn được nhiều người ưa chuộng), gồm NamABank, VietBank, SeABank, Oceanbank, Sacombank, DongABank, Saigonbank, VietABank, LPBank và Woori Bank.

Hiện, lãi suất cao nhất cho khoản tiền gửi không quá 12 tháng là 5,3%, giảm 0,4% so với tháng trước. Với các kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất phổ biến từ 3% đến 4,8%; 6 tháng dao động 2-4,7% một năm.

Lãi suất tiết kiệm giảm đến 50%

Nếu muốn hưởng lãi tốt hơn, khách hàng có thể gửi các kỳ hạn dài như 13-24 tháng, lên tới 5,8% tại VietABank, OCB, HDBank, MB, NamABank, Sacombank, Saigonbank, LPBank hay BaoVietBank.

Lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng chỉ còn quanh mốc từ 1,7% đến 3%/năm. Lãi suất thấp nhất được ghi nhận ở nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, Vietcombank và SCB với 1,7% cho kỳ hạn 1 tháng và 2% cho kỳ hạn 3 tháng.

Đà giảm lãi suất tiết kiệm đã kéo dài suốt một năm qua, bắt đầu từ tháng 3/2023. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, lãi suất tiết kiệm giảm đến 50%. Lãnh đạo các ngân hàng và giới phân tích nhận định mặt bằng duy trì ở mức thấp ít nhất đến giữa năm nay, sau đó có thể đảo chiều tăng nhẹ khi nhu cầu tín dụng đi lên. Tuy nhiên, mặt bằng lãi khó quay lại mức cao như giai đoạn 2022.

Trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục giảm, nhiều ngân hàng cũng đưa lãi suất cho vay hấp dẫn, thậm chí phải đưa lãi suất cho vay ngắn hạn về 3% một năm, thấp hơn lãi tiền gửi, để bơm vốn ra nền kinh tế.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 2, dư nợ tín dụng toàn hệ thống giảm 0,72% so với cuối năm ngoái, cho thấy nhu cầu vay vẫn ảm đạm, bên cạnh tính mùa vụ giai đoạn đầu năm.

Xe gặp sự cố trên cao tốc dừng ở làn khẩn cấp vẫn bị phạt nguội, tài xế bức xúc

Xe gặp sự cố, phải dừng trong làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhưng mới đây, tài xế xe bán tải Nissan Navara ở tỉnh Bình Thuận lại "ngã ngửa" khi biết mình bị phạt nguội về việc này.

Đó là trường hợp của anh Trần Minh Trung (trú tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe bán tải Nissan Navara màu đỏ mang BKS 86C-176xx lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hôm 17/1/2024.

Ảnh tại hiện trường

Để làm rõ vấn đề này, PV VietNamNet đã liên lạc với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT, Bộ Công an) để tìm hiểu. Theo đó, đại diện của Đội 6 cho hay, nếu xe đang đi trên cao tốc gặp sự cố, tài xế cần bật đèn cảnh báo rồi di chuyển vào làn khẩn cấp. Sau đó, người lái xe cần đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo, cách xe đúng quy định (khoảng cách tối thiểu 50m).

Với trường hợp cụ thể của anh Trần Minh Trung, đại diện Đội 6 cho rằng, tài xế di chuyển xe vào làn khẩn cấp và bật đèn cảnh báo nhưng người này "quên" đặt biển cảnh báo theo đúng quy định mà chỉ tập trung giải quyết sự cố của phương tiện. Vì thế, trường hợp này vẫn vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nữ nhân viên an ninh ở sân bay Nội Bài được nhiều người tìm kiếm sau tình huống hy hữu

Câu chuyện xảy ra vào 14h09 ngày 19/2 tại ga hành khách T1, sân bay Nội Bài. Nữ nhân viên an ninh trong đoạn clip đang gây "sốt" mạng là chị Nguyễn Phương Dung (quê Thừa Thiên Huế). Chị Dung đã có 2 năm công tác tại Trung tâm an ninh sân bay Nội Bài.

Theo như đoạn video trích ra từ camera an ninh của sân bay, thời điểm trên, một cặp vợ chồng bế con nhỏ đang chuẩn bị tháo đồ, đi qua cửa soi chiếu. Trong khi loay hoay tháo tư trang cho vào khay nhựa, họ để đứa con nhỏ trên bàn. Đứa trẻ ngồi dịch dần về phía mép bàn, chao đảo chuẩn bị ngã.

Khoảnh khắc nữ nhân viên "túm" em bé để không bị ngã.

Trong tích tắc, chị Phương Dung đã lập tức lao đến và kịp đỡ lấy em bé trước khi em ngã xuống sàn. Bố mẹ cháu bé và các nhân viên khác đứng gần đó không khỏi hốt hoảng.

Nhớ về giây phút cứu cháu bé, chị Dung chia sẻ với tờ Người Đưa Tin, vốn dĩ không phải tự nhiên mà chị có phản xạ nhanh như vậy. Khi thấy em bé ngồi bấp bênh trên bàn, chị đã định bước tới, ngỏ ý bế hộ em bé, nhưng chưa kịp nói thì bé ngã. Lúc ấy chị chỉ nghĩ làm sao lao tới thật nhanh để cứu cháu bé.

Ngay khi đăng tải trên mạng xã hội, khoảnh khắc "xuất thần" này đã lập tức nhận được hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng gửi lời khen cho khả năng ứng biến nhanh nhạy của nữ nhân viên an ninh.

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đề tham khảo môn Toán khó tương đương năm 2023

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi tham khảo các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Nhận định về đề thi tham khảo môn Toán, thầy Lưu Huy Thưởng, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội cho rằng, về nội dung và phạm vi kiến thức bám sát cấu trúc và dạng thức của đề thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây. Các câu hỏi trong đề thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 12 (khoảng 90%) và khoảng 10% thuộc chương trình lớp 11.

Ảnh minh họa

Các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 đều là các dạng quen thuộc mà học sinh đã được làm quen và tiếp cận thuộc các chủ đề dãy số, tổ hợp, xác suất, góc và khoảng cách trong không gian.

Các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12 trải đều 7 chủ đề của chương trình: Hàm số, mũ và lôgarit, nguyên hàm, tích phân, số phức, khối đa diện, khối tròn xoay, hình học giải tích trong không gian.

Về độ khó của đề thi tương đương với đề tốt nghiệp năm 2023. Đề có 38 câu đầu tiên là các câu hỏi thuộc cấp độ nhận biết – thông hiểu. Học sinh chỉ cần nắm vững nền tảng kiến thức là có thể dễ dàng giải quyết.

5 câu hỏi cuối mang tính phân loại và nằm ở phần kiến thức lớp 12 thuộc các chủ đề Mũ và lôgarit, số phức, ứng dụng tích phân, hàm số, tích hợp khối tròn xoay và hình học giải tích trong không gian .

Các câu hỏi vận dụng – vận dụng cao hầu hết là các dạng bài quen thuộc đã từng xuất hiện trong các đề thi chính thức hoặc đề thi của các trường, các Sở GD-ĐT (như giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm lôgarit, cực trị của hàm số, min – max môđun số phức…).

Tuy nhiên, theo thầy Thưởng, để có thể hoàn thành trọn vẹn bài thi trong thời gian cho phép đòi hỏi học sinh cần rất thành thạo các kiến thức và kĩ năng làm bài (tính toán, biến đổi, sử dụng máy tính để tính toán,...). Học sinh cần lưu ý, các câu hỏi thuộc phần vận dụng cao giữa đề tham khảo và đề thi thật có thể thay đổi về dạng toán và độ khó.

Hà Nội- Giá chung cư đắt đỏ, 3 tỷ không mua nổi một căn hộ tuổi đời gần 20 năm - Tin tức