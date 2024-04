Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Nắng nóng khắc nghiệt trên cả nước, nhiều nơi trên 40 độ C

Chiều 27/4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 41 độ như: Yên Châu (Sơn La) 41.5 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41.6 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 41.6 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 42.1 độ, Tp Huế (T.T.Huế) 41.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.3 độ,…độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 30-35%.

Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt ở nhiều nơi quanh ngưỡng 39 độ như: Phố Ràng (Lào Cai) 38.8 độ, Láng (Hà Nội) 39.4 độ, Phủ Lý (Hà Nam) 40.6 độ, Đồng Phú (Bình Phước) 39.2 độ…

Nhiều nơi có nhiệt độ trên 40 độ C.

Ngoài ra, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đáng chú ý, trong 37 trạm đo có nhiệt độ trên 39 độ thì có đến 23 trạm ghi nhận mức nhiệt cao trên 40 độ. Trong đó, cao nhất là Quảng Trị 42.1 độ, tất cả các điểm đo ở Quảng Bình gồm Tuyên Hóa, Đồng Hới, Ba Đồn đều trên 40 độ. 4 trạm đo của Hòa Bình cũng trên 40 độ gồm Mai Châu, Chi Nê, Lạc Sơn và TP Hòa Bình.

Thừa Thiên Huế ghi nhận 2 điểm trên 40 độ là TP Huế và Nam Đông. Tỉnh Hà Tĩnh cũng có 3 điểm trên 40 độ. Riêng tại Hà Nội, hai trạm Ba Vì và Láng ghi nhận nhiệt độ lần lượt là 39.2 và 39.4 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Điều này đồng nghĩa nhiệt độ ngoài trời ở nhiều nơi có thể lên đến 44-45 độ, nắng nóng cực kỳ gay gắt.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4, khả năng là cao điểm của nắng nóng. Nền nhiệt khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tăng tiếp 1 độ so với hôm nay, cao nhất ở mức từ 38-41 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-35%.

Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ từ 35-39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên duy trì mức từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ 1-2/5, nắng nóng có khả năng giảm dần.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Manh mối nhờ người thuê nhà

Lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ cho biết, một người đàn ông trình bày với ban quản lý tòa nhà về việc có căn hộ đang khóa trái cửa lâu ngày, không có người ra vào và muốn thuê lại.

Người đàn ông này nhờ ban quản lý tòa nhà mở cửa, xem căn hộ thế nào, sau đó sẽ tìm chủ nhân để hỏi thuê.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ, sau đó ban quản lý tòa nhà đã đồng ý cùng người đàn ông muốn thuê nhà đến căn hộ trên tìm hiểu.

"Đến nơi, họ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên mở cửa căn hộ và bàng hoàng phát hiện tử thi người phụ nữ nằm trên ghế sofa trong tình trạng đã "khô". Ngay sau đó, ban quản lý tòa nhà báo cơ quan chức năng", lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ thông tin thêm.

Một nguồn tin cho biết, với căn hộ có người sử dụng thì các thành viên trong ban quản lý tòa nhà không được tự ý mở cửa vào.

Hiện trường vụ việc tại chung cư ở Hà Nội.

Trường hợp ban quản lý tòa nhà muốn vào căn hộ, phải có sự yêu cầu của cơ quan điều tra, lực lượng chức năng hoặc thấy dấu hiệu bất thường thì mới dùng chìa khóa phụ mở cửa vào căn hộ.

Về diễn biến vụ việc, theo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ, quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ chết trên ghế sofa vào khoảng tháng 9/2022.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ, bố mẹ người phụ nữ đã đến nhận con và cho biết, con gái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu, gia đình đi tìm con suốt gần 2 năm nay.

Theo đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân tử vong cũng như danh tính người phụ nữ này.

Đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh: Tạm giữ ô tô Mercedes Maybach S400



Ngày 27/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương vừa triệu tập 4 tài xế và quyết định tạm giữ ô tô nhãn hiệu Mercedes Maybach S400 không gắn biển số liên quan vụ đoàn xe dừng đỗ giữa đường để quay phim, chụp ảnh.

Theo cơ quan công an, khoảng 14h50 ngày 21/4, một đoàn xe rước dâu dừng đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới gây mất trật tự an toàn giao thông. Sự việc xảy ra tại Km 1+500, đường trục Bắc - Nam, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh gây mất an toàn giao thông.

Cảnh sát xác định 4 phương tiện liên quan là xe BMW 430i biển số 34A-744… do N.V.N. (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Xe Range Rover biển số 34A-611… do N.T.D. (SN 1996, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Xe Porsche Macan biển số 30L-369.. do L.T.T.T. (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Xe Mercedes Maybach S400 không gắn biển số do P.Đ.H. (SN 1996, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cầm lái.

Công an huyện Gia Lộc sau đó mời những người liên quan đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, 4 người điều khiển phương tiện nêu trên khai nhận, ngày 21/4, anh N.V.N. tổ chức đám cưới. Anh N. mượn 4 ô tô để phục vụ đón dâu và nhờ 3 người lái xe.

Trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc về nhà tổ chức đám cưới, do có chuẩn bị từ trước nên đoàn xe rước dâu dừng đỗ trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm trong thời gian 5 phút. Sự việc làm ách tắc giao thông tại khu vực nút giao quốc lộ 38B và đường trục Bắc - Nam. Sau đó đoàn xe di chuyển về nhà tổ chức đám cưới.

Tìm người phụ nữ bỏ rơi bé trai sơ sinh 10 ngày tuổi ở Bến xe Miền Đông

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tìm kiếm người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Bến xe Miền Đông, phường 26.

Hình ảnh em bé bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ ôm theo bé trai khoảng 10 ngày tuổi đến nhờ chị Lê Thị T., bán nước giải khát tại khu vực Bến xe Miền Đông, giữ giúp để đi vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, không thấy người phụ nữ quay lại nên chị T. báo cho Bến xe Miền Đông và Công an phường 26. Bé trai này đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo tình hình tai nạn giao thông trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, trong ngày 27/4, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 51 người. Tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

So với ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp 30/4-1/5 năm 2023, tai nạn giao thông đã giảm 14 vụ, giảm 12 người chết, giảm 1 người bị thương.

Ảnh minh họa

Trong ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 11.855 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 24 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 2.296 trường hợp; tạm giữ 3.738 phương tiện.

Đường thủy nội địa cũng có 132 trường hợp bị xử lý, phạt 187 triệu đồng. Đường sắt có 7 trường hợp bị xử lý, phạt 9 triệu đồng; tước 2 giấy phép.

Đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia ngày 27/4 đã nhận 11 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường. Ủy ban đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung phản ánh.