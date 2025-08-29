Tin sáng 29/8: Tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9; người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ

Tặng mỗi người dân 100.000 đồng ăn Tết Độc lập dịp Quốc khánh 2-9

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28-8 về việc tặng quà người dân, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người dân hân hoan chào đón Quốc khánh 2-9. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Công điện nêu trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, tại văn bản số 17129 ngày 28-8 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước Ngày Quốc khánh 2-9.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29-8-2025 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lặp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ

VNN đưa tin, trưa 28/8, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp - cán bộ Đội CSGT (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bất ngờ nhận được điện thoại từ số máy lạ. Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông xúc động nói: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ đưa con em đi cấp cứu, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn anh".

Hình ảnh người phụ nữ bế con lao vào chốt bảo vệ diễu binh để nhờ trợ giúp. Ảnh chụp màn hình

Nghe được những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp đã không giấu nổi xúc động, anh đáp: "Đấy là nhiệm vụ của tôi, là ai trong hoàn cảnh đó cũng hết lòng giúp đỡ".

Kể lại sự việc với PV VietNamNet, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp cho biết, khoảng 21h50 ngày 27/8, khi anh đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn xe diễu binh trên đường Trần Duy Hưng (đoạn trước cửa hầm chui Đại lộ Thăng Long) thì phát hiện một người phụ nữ hốt hoảng bế theo con nhỏ lao vào chốt bảo vệ.

"Lúc đó, chị ấy rất hốt hoảng, chỉ nói với lực lượng CSGT, Công an đang trực chốt là con khoảng 14 tháng tuổi đang bị sốt cao, uống thuốc hạ sốt nhưng không đáp ứng. Chị ấy nhờ được một người đàn ông đèo đi cấp cứu nhưng đến khu vực trên thì gặp cấm đường nên chạy đến nhờ giúp đỡ", Đại úy Nguyễn Bá Tiệp kể lại.

Chiến sĩ CSGT cho biết, thời điểm ấy, thấy đồng đội nhanh chóng bế cháu chạy lại phía ô tô cảnh sát của mình đang lái, anh không nghĩ được nhiều, nhanh chóng xin ý kiến chỉ huy đội và lấy ô tô đặc chủng để đưa cháu đi cấp cứu.

"Thuận lợi là lúc đó các ngả đường đã cấm phương tiện, tôi có thể tận dụng thời gian để đưa cháu đến bệnh viện thật nhanh. Trên xe, chị ấy vẫn hoảng hốt, tôi vừa lái xe vừa động viên để trấn an tinh thần", Đại úy Tiệp nói.

Trên xe, người phụ nữ chia sẻ chồng chị cũng làm công an và đang làm nhiệm vụ bảo vệ diễu binh trên phố nên khi thấy con sốt cao, chị rất cuống.

Đại úy Tiệp cho biết, khi ấy, anh suy nghĩ phải cố gắng giúp đỡ cháu như một nhiệm vụ được giao nhưng cũng là trách nhiệm với đồng đội.

Chưa đầy 3 phút, Đại úy Tiệp đã đưa được cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Trưa nay, khi nhận được cuộc điện thoại của bố cháu bé và biết sức khỏe của cháu đã dần ổn định tôi rất vui, vui như đó chính là con của mình. Không chỉ cá nhân tôi mà lực lượng CSGT, công an nói chung trong quá trình làm nhiệm vụ luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân", Đại úy Nguyễn Bá Tiệp nói.

Xử lý đối tượng gây rối, thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8, Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng H.Đ.D. (sinh năm 1999, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) sau khi người này có lời lẽ thách thức lực lượng Công an tại chốt bảo vệ sự kiện A80.

Chiều 27/8 xuất hiện một nam thanh niên có hành vi gây rối trật tự, thách thức lực lượng Công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt Quốc khánh 2/9.

Theo đó, vào chiều 27/8, tại chốt bảo vệ phục vụ buổi Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (khu vực nút giao dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám) xuất hiện một đối tượng có lời lẽ, phát ngôn thách thức lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ sự việc.

Sáng 28/8, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp Công an phường Ngọc Hà tiến hành làm việc với đối tượng trên. Danh tính người này được xác định là H.Đ.D.

Tại cơ quan Công an, H.Đ.D thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường Tây Hồ phối hợp với Công an phường Ngọc Hà đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Đây là hành động nhằm nhấn mạnh việc tuân thủ kỷ luật, pháp luật, đặc biệt trong những sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước.

Từ sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm các hướng dẫn, chỉ dẫn của lực lượng chức năng; góp phần giữ gìn trật tự, văn minh và an toàn cho sự kiện Quốc khánh 2/9. Mỗi người dân phải có ý thức trong việc giữ gìn nếp sống văn minh, đồng hành cùng lực lượng vũ trang để buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Tung tin 'máy đo nồng độ cồn giả', một phụ nữ Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Cảnh sát giao thông.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người tung tin 'Công an kiểm tra nồng độ cồn bằng máy giả'.

Trước đó, qua rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng video về hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của Cảnh sát giao thông kèm tiêu đề 'Công an kiểm tra nồng độ cồn bằng máy giả'. Đây là thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh lực lượng Công an, gây hoang mang dư luận và phức tạp về an ninh trật tự.

Người đăng clip là K.T.T, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, đã được mời làm việc. Tại cơ quan Công an, chị T thừa nhận ngày 26/7/2025 đăng tải video sai sự thật, thu hút nhiều bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu. Chị T nhận thức hành vi vi phạm, tự gỡ bỏ bài viết.

Ngày 22/8/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt chị T về hành vi 'Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức' theo Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (28/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đổi hướng, theo Tây Tây Bắc, 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đang ở cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, khoảng 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025.

Vào lúc 13h ngày 30/8, tâm áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 29 và ngày 30/8, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng: gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-5m; biển động mạnh.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3,5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM: gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2–3,5m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ đêm 29 đến hết tháng 8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Vợ chồng chủ quán bánh canh tử vong vì thói quen khi mất điện

VNN đưa tin, ngày 28/8, lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một gia đình bị ngạt khí CO khi sử dụng máy phát điện để dùng điện sinh hoạt.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Khoảng 8h sáng cùng ngày, khi thấy quán bánh canh Thiện Mập (số 68 đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm) không mở cửa bán hàng, người dân địa phương đã đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Phát hiện có mùi khí CO, người dân đã phá cửa quán để vào bên trong thì phát hiện 2 vợ chồng đã tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm cho biết, những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã Thiên Cầm bị mất điện, nhiều hộ dân trong xã đã dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Khi phá cửa quán ăn, người dân cũng phát hiện một máy phát điện phía trong. Theo người dân địa phương, gia đình chủ quán sinh sống tại xã Cẩm Trung, đến thuê mặt bằng tại đây để buôn bán.

Danh tính nạn nhân tử vong gồm: ông Nguyễn Văn H. (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị L. (43 tuổi); hai nạn nhân nhập viện cấp cứu là cháu Nguyễn Tuấn A. (10 tuổi) và cháu Tuấn K. (9 tuổi).

Vụ việc đang được xác minh làm rõ.