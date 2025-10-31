Tin sáng 31/10: Phụ huynh bị phạt vì để con 'bốc đầu' xe máy trên đường ở Hà Nội; ngăn chặn vụ lừa hàng trăm triệu đồng nhắm vào người cao tuổi ở Hà Nội

Nhận được số tiền 1 tỷ đồng trong tài khoản từ người lạ, người phụ nữ vội trình báo công an

SK&ĐS thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an phường Thượng Hồng đã xác minh và hỗ trợ một trường hợp trú tại TP Hồ Chí Minh nhận lại số tiền 1 tỷ đồng do bản thân chuyển khoản nhầm đến số tài khoản của một công dân của phường Thượng Hồng.

Anh N.H.T (áo trắng) nhận lại số tiền 1 tỷ đồng do bản thân chuyển nhầm cho bà Canh trước sự chứng kiến của Công an phường Thượng Hồng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 20/10, Công an phường Thượng Hồng nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Canh (trú tại Tổ dân phố Vũ Xá, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên) về việc tài khoản ngân hàng của bà bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ số tài khoản không quen biết.

Trong khi đó, bản thân bà Canh không giao dịch mua bán, vay mượn gì với ai và không quen biết với người đã chuyển tiền. Vì thế, khi phát hiện có số tiền vào tài khoản, bà vội đến công an phường trình báo.

Nhận đơn từ công dân, nhận thấy sự việc nói trên có thể là do việc giao dịch chuyển nhầm với số tiền đặc biệt lớn, Công an phường Thượng Hồng nhanh chóng vào cuộc và xác minh được người chuyển tiền cho bà Canh là anh N.H.T (SN 1973, trú tại xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, lực lượng Công an phường Thượng Hồng đã liên hệ với anh T. xác minh sự việc nói trên.

Qua xác minh, anh T. cho biết, trong quá trình giao dịch kinh doanh, bản thân đã chuyển nhầm vào tài khoản của bà Canh số tiền 1 tỷ đồng. Sau đó, trước sự chứng kiến của Công an phường Thượng Hồng, bà Canh đã trao trả toàn bộ số tiền nhận nhầm cho anh T.

Cảm kích trước tinh thần tận tụy, hết mình phục vụ nhân dân của lực lượng Công an cùng hành động đẹp của bà Canh, anh T. đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Thượng Hồng và người phụ nữ tỉnh Hưng Yên nhận được chuyển khoản nhầm.

Cháy chung cư cao 12 tầng ở Hà Nội

VNN đưa tin, khoảng 18h30 ngày 30/10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư 15B Đông Quan (Hà Nội).

Lửa đỏ rực tại cửa sổ của một căn hộ trên tầng 4 chung cư. Ảnh: T.P

Người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm trên họ phát hiện khói, lửa bốc ra từ một căn hộ ở tầng 4 của chung cư 15B Đông Quan.

"Ngay khi khói và lửa bốc ra từ cửa sổ một căn hộ tầng 4, hệ thống chuông báo cháy lập tức vang lên. Người dân ở các tầng nhanh chóng di chuyển xuống tầng 1, đồng thời báo cho lực lượng bảo vệ và Cảnh sát PCCC&CNCH,” một nhân chứng kể.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đến 19h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phun nước làm mát, thoát khói tại hiện trường vụ cháy.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Được biết, chung cư 15B Đông Quan cao 12 tầng, trong đó tầng 1 là khu để xe và phòng bảo vệ, tầng 2 là khu thương mại, từ tầng 3 đến tầng 12 là các căn hộ.

Vụ cháy đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Phụ huynh bị phạt vì để con 'bốc đầu' xe máy trên đường ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 29/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi “bốc đầu” (đi bằng một bánh) trên đường Xuân Tảo, TP Hà Nội. Hành vi nguy hiểm này gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Hình ảnh vi phạm từ clip của người dân.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương vào cuộc xác minh.

Kết quả, lực lượng chức năng xác định, người điều khiển xe trong clip là L.Q.L. (SN 2009, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Phương tiện vi phạm là xe mô tô mang biển kiểm soát 29AD-176.xx, thuộc sở hữu của bố L.

Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời L.Q.L và chủ phương tiện đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, L khai nhận sáng 29/10, đã mượn xe của bố để đi học, sau đó tự ý thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, mức phạt 9 triệu đồng theo quy định.

Đối với L.Q.L, do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi, Đội CSGT đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm là vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Ngăn chặn vụ lừa hàng trăm triệu đồng nhắm vào người cao tuổi ở Hà Nội

VNN đưa tin, Công an TP Hà Nội cho biết, sáng 27/10, khi đang làm việc, anh D. (SN 1978, trú xã Phúc Thọ) tình cờ mở camera gia đình và phát hiện bố mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ.

Công an xã Phúc Thọ tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo cho người dân. Ảnh: CACC





Khi gọi điện hỏi, bố mẹ anh D. chỉ ấp úng nói “đang có việc quan trọng”. Linh cảm có điều bất thường, anh D. lập tức liên hệ Công an xã Phúc Thọ nhờ hỗ trợ. Chỉ ít phút sau, Thiếu tá Doãn Hồng Quyên, cán bộ Công an xã Phúc Thọ, đã có mặt tại nhà để kiểm tra tình hình.

Qua xác minh, công an xác định bố mẹ anh D vừa nhận được cuộc gọi từ nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an TP Hà Nội và Bộ Công an. Các đối tượng vu khống rằng họ có “liên quan đến đường dây mua bán chất cấm” và yêu cầu cả 2 “chứng minh trong sạch” bằng cách liệt kê toàn bộ tài sản, gồm tiền tiết kiệm, vàng, sổ đỏ nhà đất và tiền gửi ngân hàng.

Bị đe dọa “không hợp tác sẽ bị bắt”, bố mẹ anh D hoảng sợ làm theo, ngồi hơn 3 tiếng thống kê toàn bộ tài sản để gửi cho nhóm lừa đảo.

Nhờ sự nhanh trí của người con cùng sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, vụ việc được ngăn chặn ngay trước khi các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt. Thiếu tá Doãn Hồng Quyên sau đó trực tiếp trấn an, giải thích cho hai cụ hiểu rõ thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, giúp họ bình tĩnh và nâng cao cảnh giác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc kê khai tài sản.

Cơ quan công an chỉ làm việc trực tiếp hoặc gửi giấy mời, giấy triệu tập theo quy định; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền hay khai báo tài sản qua điện thoại.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung làm 22 người chết, mất tích

NLĐ đưa tin, theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 30/10, tại các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mưa lũ đã gây thiệt hại, ngập lụt. Cụ thể, mưa lũ khiến 22 người chết, mất tích, trong đó 10 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 12 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 6, Đà Nẵng 4); 24 người bị thương (Đà Nẵng 21, Huế 1, Quảng Ngãi 2).

52 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 50, Quảng Ngãi 2); 145 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11); 123.677 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 168, Quảng Trị 1.236, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Lâm Đồng 1.339).

Có khoảng 75 xã, phường bị ngập (giảm 15 xã tại Quảng Ngãi đã hết ngập từ trưa 30-10); 4.871 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 790 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 17.741 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 438.325 khách hàng mất điện.

Về giao thông: 16 tuyến quốc lộ (9B, 9, 14B, 14E, 15D, 24, 24B, 24C, 28B, 40B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn dự báo của cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều 30/10 đến 1/11, từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm; cục bộ trên 700 mm; từ đêm 31-10 đến 1-11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến 4-11.

Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) ở mức cao và đang xuống; lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Mực nước lúc 17 giờ ngày 30/10/ 2025 tại các trạm như sau: Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 4,86 m, trên báo động 3 là 0,86 m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,62 m, hiện đang xuống; tại trạm Hội An là 2,81 m, trên báo động 3 là 0,81 m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,59 m. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,93 m, dưới báo động 3 là 0,07 m; Trên sông Hương tại Kim Long là 2,99 m, dưới báo động 3 là 0,51 m…

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 là 0,2 m; lũ trên sông Bồ, sông Hương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 khoảng 0,65 m; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 là 0,2 m.