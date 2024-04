Tin sáng 4/4: Trước khi gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc nắng nóng gay gắt; bồi thường 58 triệu vì sàm sỡ nữ nhân viên

Tin sáng 3/4: Có dấu hiệu của tội giết người vụ bé trai 8 tháng tuổi chết bất thường; Thông tin mới nhất về cải cách tiền lương theo vị trí việc làm GĐXH - Trong lúc Vy giữ thì bé T. có khóc, lúc này Vy có dùng tay và cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng và tay bé trai này; Chủ tịch Quốc hội vừa có thông tin mới nhất về cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 tới đây...

Miền Bắc nắng nóng diện rộng tràn về trước khi gió mùa Đông Bắc tràn về

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh yếu, thời tiết chấm dứt những ngày nắng nóng diện rộng. Nền nhiệt khu vực chỉ giảm nhẹ nhưng cần đề phòng hiện tượng dông lốc, mưa đá có thể xảy ra.

Dự báo đợt không khí lạnh yếu này bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ chiều tối 5/4, sau đó ảnh hưởng đến miền Trung. Nhiều nơi trời chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm, trời chuyển mát. Mức nhiệt dao động trong khoảng 26-31 độ.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên trước khi đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, mức nhiệt nhiều nơi khá cao.

Cụ thể, trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 3/4, Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,7 độ C...

Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h dao động 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày 4/4, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 5/4, nắng nóng ở Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên còn duy trì đến khoảng 6-7/4. Từ 8/4, nắng nóng ở các khu vực này giảm dần.

Nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Hà Nội: Con vi phạm giao thông, bố say xỉn đến chốt CSGT đập xe

Chiều 3/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) vừa bàn giao vụ việc một người đàn ông tới chốt CSGT, dùng gạch rồi đập phá một chiếc xe máy vi phạm, cho Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết.

Theo đó, khoảng 15h ngày 2/4, tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng, Tổ công tác gồm 2 cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm xe chở hàng cồng kềnh, tự chế... trên tuyến đường Nguyễn Hoàng hướng Lê Đức Thọ.

Hình ảnh ông T. dùng gạch ném vào chiếc xe máy vi phạm (Ảnh: Cắt từ clip).

Tổ công tác sau đó đã đưa người, phương tiện, những người liên quan về Công an Phường Mỹ Đình 2 để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính người đàn ông dùng gạch ném vào phương tiện tạm giữ là Đào Xuân T. (SN 1976, ở phường Dịch Vọng Hậu). Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông T. vi phạm ở mức 0,406mg/lít khí thở.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc.

Sàm sỡ nữ nhân viên quán cà phê, người đàn ông phải bồi thường 58 triệu

Ngày 3/4, Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương thông tin, gia đình nữ nhân viên quán cà phê đã nhận của anh P.C.C. (SN 1986, trú Tân Việt, huyện Thanh Hà) số tiền 58 triệu đồng bồi thường tổn thất tinh thần, thuốc men, viện phí.

Trước đó vào khoảng 19h15 ngày 26/3, chị N.T.S. (SN 2007, trú Thanh Xá, huyện Thanh Hà) đến Công an xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà trình báo về việc bị người đàn ông lạ mặt có hành vi sàm sỡ ở quán Era Cafe nơi chị này làm việc.

Toàn bộ hành động của anh C. bị camera của quán ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Sau đó chị S. dùng điện thoại quay mặt và biển số xe thì bị anh C. tát vào mặt, đá vào ngực và yêu cầu xóa clip.

Sau khi có người can thiệp, anh C. bỏ đi, chị S. đã đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Công an xã Thanh Khê xác minh và làm rõ vụ việc.

Cụ thể, hồi 18h45 ngày 26/3, anh C. cùng nhóm bạn tới uống nước tại quán Era Cafe thì thấy chị S. cũng đang chờ thang máy ở tầng 9.

Lúc này anh C. có ưu tiên chị S. vào thang máy trước nên đã dùng tay đẩy vào mông của chị này. Chị S. cho rằng anh C. sàm sỡ mình và đã dùng điện thoại quay mặt cùng biển số xe của anh C.

Theo Công an huyện Thanh Hà, qua xác minh ban đầu, các tài liệu thu thập xác định thương tích nhỏ, anh C. chỉ dùng tay chân, không có hung khí nguy hiểm, hành vi trên có vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an huyện Thanh Hà đã mời 2 bên lên làm việc để làm rõ các nội dung liên quan, đại diện gia đình chị S. đã có đơn đề nghị cơ quan Công an huyện Thanh Hà cho hai bên được hòa giải, bồi thường dân sự.

Gia đình chị S. đã nhận bồi thường của anh C. số tiền 58 triệu đồng.

Gần 40% vụ chống đối CSGT liên quan nồng độ cồn

Ngày 3/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết trong quý I/2024, toàn quốc xảy ra 51 vụ chống đối lực lượng CSGT đang thi hành công vụ, trong đó 20 vụ liên quan các tài xế sử dụng rượu, bia (chiếm 39,21%).

Những vụ chống đối này làm 21 cán bộ CSGT bị thương.

Một tài xế vi phạm nồng độ cồn tại cơ quan công an.

Lực lượng CSGT trực tiếp và phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ 55 đối tượng bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 50 vụ, 54 đối tượng; 1 vụ, 1 đối tượng đang củng cố hồ sơ khởi tố theo quy định.

Các vụ chống đối CSGT tập trung chủ yếu trên đường bộ, xảy ra nhiều tại các đô thị, thành phố lớn như: Hà Nội 8 vụ, Thái Nguyên 8 vụ, Quảng Ninh 6 vụ, Lạng Sơn 4 vụ, Hải Phòng 2 vụ, Nghệ An 3 vụ, Bình Định 3 vụ, trên tuyến cao tốc 3 vụ… Thời gian tập trung từ 13h đến 22h hàng ngày.

11 người thương vong trong hầm lò Quảng Ninh: Vì sao khí metan dễ cháy nổ?

Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Thống Nhất, Tập đoàn Than khoáng sản (Cẩm Phả, Quảng Ninh) sáng 3/4, hiện cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn lao động do cháy khí metan.

Vụ tai nạn khiến 4 công nhân tử vong, 7 người khác bị thương.

PGS.TS Nguyễn An Lương, nguyên Viện trưởng Viện Bảo hộ lao động cho biết, đây là một tai nạn lao động rất thương tâm.

Về nguyên nhân nhận định ban đầu do cháy khí metan, ông Lương cho biết, nếu để khí metan tích tụ trong hầm lò đến nồng độ cao, khi gặp tia lửa sẽ xảy ra cháy nổ.

Thông thường, về nguyên tắc khi khai thác trong các hầm lò, nơi công nhân đang làm việc, thường phải đo đạc phát hiện khí metan phát sinh, đồng thời có biện pháp chống việc tích tụ khí metan.

Tất cả công nhân bị thương đang được điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VietNamNet

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, các nơi đều bố trí thường xuyên các đầu đo tại những vị trí trong hầm lò. Trường hợp có khí metan phát sinh, tích tụ thì có ngay biện pháp để xử lý.

"Trong hầm lò có khí metan cần hệ thống gió cung cấp không khí sạch cho công nhân để pha loãng, chống tích tụ khí metan. Kể cả đường hầm lò cụt cũng cần phải có không khí để pha loãng tránh xảy ra cháy nổ", ông Lương nói.

Ông Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam cho biết thêm, khi nồng độ của khí metan cao, chỉ cần một tia lửa hoặc một sự va chạm phát sinh tia lửa có thể gây cháy nổ.

Do vậy, để đảm bảo an toàn trong các hầm lò than cần thường xuyên đo đạc, đánh giá nồng độ khí metan, đồng thời thường xuyên kiểm định thiết bị đo để đảm bảo độ chính xác.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra quy trình làm việc của người lao động.