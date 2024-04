Tin sáng 2/4: Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây 'bão' ngày cá tháng tư; du khách tố bị 3 tài xế taxi lừa đưa vào quán hải sản cân 'điêu' ở Nha Trang

Tin sáng 1/4: Thủ đoạn lừa đảo mới gây mất tiền oan ở ngân hàng; Những ai được hưởng chính sách lương hưu đặc biệt từ 1/7? GĐXH - Các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng những công nghệ mới để chiếm quyền kiểm soát điện thoại người dùng, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng.

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây 'bão' ngày cá tháng tư

Thông tin liên quan đến Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đang được cư dân mạng quan tâm. Trước đó, cặp đôi vướng tin đồn bí mật tổ chức đám hỏi, nhưng họ đã lên tiếng phủ nhận.

Từ khóa liên quan đến Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu có tốc độ tìm kiếm tăng vọt

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh niên, hôm 1/4, trên hệ thống Google Trend, một số từ khóa liên quan đến Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu có tốc độ tìm kiếm tăng vọt. Trong đó, từ khóa "Hoàng Thùy Linh Đen Vâu" tăng 1.400%, từ khóa "Hoàng Thùy Linh" tăng 1.500% hay từ khóa "Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh" tăng 450%...

Cũng trong ngày 1/4, những hình ảnh được cho là của nữ ca sĩ sinh năm 1988 và Đen Vâu được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Có thông tin cho rằng cặp đôi đang trong mối quan hệ tình cảm, thậm chí còn chia sẻ khoảnh khắc họ cùng nhau di chuyển về nhà riêng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Nhiều bình luận chúc mừng giọng ca See tình và Đen Vâu, bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng hoài nghi, mong chờ cặp đôi lên tiếng xác nhận vì thông tin này được đăng tải vào đúng dịp cá tháng tư.

Hiện tại, Hoàng Thùy Linh và nam rapper vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ chia sẻ gì về những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vướng nghi vấn tình cảm từ đầu năm 2023. Thời điểm đó, cả hai bị đồn đã bí mật tổ chức đám hỏi song nam rapper lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, việc anh xuất hiện trong đêm nhạc riêng của ca sĩ "Để mị nói cho mà nghe", đồng thời cùng ra mắt Miền đất hứa khiến không ít khán giả hoài nghi.

Tại đêm nhạc riêng hồi tháng 9/2023, Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ về việc "mình không có tình yêu nào ngoài tình yêu với âm nhạc". Còn Đen Vâu từng tiết lộ "trải qua vài ba mối tình, nhưng chắc không cần thiết để kể chi tiết" trong một chương trình. Nam rapper quan niệm chuyện buồn vui trong cuộc sống là lẽ thường tình nên cách tốt nhất là sống tích cực.

Liên tiếp phát hiện nhiều bánh hình chữ nhật dạt vào bờ biển

VNN đưa tin, sáng 1/4, bà Lê Thị Hương (trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) trong lúc cùng chồng đi tắm biển ở khu vực khu phố 11, phường Bình Tân thì phát hiện có một túi màu đen, buộc bằng dây dù đang trôi dạt vào bãi biển.

25 bánh hình chữ nhật nghi là ma túy đựng bên trong bao tải, được người dân phát hiện. (Ảnh: Cơ quan chức năng)

Sau khi kéo lên và mở ra xem, bà cùng một số người khác thấy bên trong có nhiều khối hình chữ nhật được quấn bằng lớp nilon màu bạc, nghi ngờ đây là ma túy trôi dạt vào bờ biển nên bà đã trình báo cho cơ quan công an địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tân phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Lộc cử người đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận xử lý.

Qua kiểm tra, cơ quan công an và bộ đội biên phòng ghi nhận bên trong túi đen có chứa 25 bánh hình chữ nhật với trọng lượng khoảng 25kg, nghi là cocain.

Toàn bộ số tang vật đã được cơ quan chức năng niêm phong, tiến hành xác minh điều tra.

Tại bờ biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) những ngày qua cũng ghi nhận trường hợp người dân phát hiện bao tải chứa nhiều bánh hình chữ nhật bên trong, nghi là ma túy trôi dạt vào bờ.

Chiều 29/3, ông L.V.H. (59 tuổi, trú tại phường 2, TP Vũng Tàu) khi đang đi dạo trên bờ biển thuộc khu vực Hòn Bà, Bãi Sau Vũng Tàu thì phát hiện tại gốc cây dương có một bao tải.

Thấy lạ, ông H. mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều gói vật thể hình chữ nhật được cuốn bằng lớp nilon màu đen và màu bạc, lập tức báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong bao tải có 21 gói vật thể hình chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1kg, nghi là ma tuý.

Hay trước đó ngày 27/3, Công an TP Vũng Tàu kiểm tra tại một phòng trọ trên đường Đô Lương, phường 11 thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, nhằm mục đích mua bán.

Mở rộng điều tra, ngoài gói nilon được phát hiện, Nguyễn Thanh Tuấn đã tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất giấu 20 gói nilon khác chứa chất tinh thể màu trắng, khối lượng khoảng 21kg.

Tuấn khai số gói nilon trên được người bạn phát hiện, sau đó chỉ cho Tuấn và anh ta mang đi cất giấu.

Thông qua các vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi dạt, phải kịp thời trình báo cho các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan, không được cất giấu, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Du khách tố bị 3 tài xế taxi lừa đưa vào quán hải sản cân 'điêu' ở Nha Trang

Cũng theo VNN, chiều 1/ 4, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin du khách phản ánh việc bị tài xế taxi chở vào quán hải sản "quen" để nhận hoa hồng.

Sở này cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa liên hệ ngay du khách để có thông tin phản ánh và phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, nếu có vi phạm.

Hình ảnh mâm thức ăn tại quán hải sản bị tố cân "điêu" cho du khách ở Nha Trang - Ảnh: NVCC

Trước đó, một tài khoản là C.P đăng thông tin lên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng khi tới Nha Trang du lịch. Cụ thể, nam du khách này phản ánh việc đặt taxi chở tới số 15 Trần Phú để thưởng thức hải sản tại quán Thanh Sương. Tuy nhiên, 3 tài xế của hãng taxi Quốc tế đã đưa đoàn của anh tới quán hải sản có địa chỉ tại 102 Trần Phú.

Khi chủ tài khoản C.P phát hiện sự việc nhầm quán thì một nhóm khách (cùng đoàn với chủ tài khoản C.P) đến sớm hơn đã vào gọi món. Trước đó, người trong đoàn của anh C.P đã hỏi quán có phải ở địa chỉ 15 Trần Phú không thì nhân viên tại đây xác nhận đúng địa chỉ. Trong khi thực tế, taxi đã đưa đoàn khách đến một quán ở địa chỉ khác (102 Trần Phú).

Tuy phát hiện nhầm quán, song do một số người cùng đoàn đã vào trước, nam du khách C.P quyết định ăn cùng cả đoàn tại đây. Ngay sau đó, nam du khách bất ngờ khi phát hiện quán trên đã "cân gian" hải sản. Cụ thể, đoàn của anh chọn 3,4 kg cá, có cân ngay tại bể trong nhà hàng, song khi các món đưa lên chỉ còn được một nửa.

Trả lời VietNamNet, anh C.P đại diện đoàn khách cho biết thêm, đoàn gồm 25 người (cả trẻ em) từ Hà Nội vào du lịch Nha Trang trong 4 ngày 3 đêm (29/3-2/4). Sự việc xảy ra vào tối 29/3.

"Tổng hóa đơn của đoàn là 9,5 triệu. Tuy nhiên trên thực tế, lượng thức ăn không nhiều, nhiều thành viên ăn chưa đủ no. Tôi từng tới quán ăn Thanh Sương trước đây nên nhận ra không phải địa chỉ này. Tuy nhiên, nhân viên nhiều lần khẳng định, địa chỉ này là số 15 Trần Phú cũ. Khi chúng tôi muốn chụp biển hiệu có ghi số 15 thì nhân viên từ chối", anh C.P cho biết.

Sự việc ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý các thành viên trong đoàn. Tối 1/4, đoàn anh C.P tìm tới đúng quán tại địa chỉ 15 Trần Phú. Nam du khách cho biết, mức giá tại quán này phải chăng hơn nhiều so với quán ở địa chỉ 102 Trần Phú.

Theo anh C.P, việc các tài xế cố tình đưa du khách đến các quán hải sản thiếu uy tín để nhận hoa hồng rất phản cảm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường du lịch của thành phố.

Liên quan sự việc này, phía hãng taxi Quốc tế cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang liên hệ du khách để nắm chi tiết về thời điểm đón khách, số điện thoại tài xế. Đại diện truyền thông hãng taxi này khẳng định, phía doanh nghiệp không chấp nhận việc tài xế có hành vi không trung thực trong việc đưa đón khách, khi phát hiện các trường hợp tài xế taxi vi phạm, hãng xe sẽ sa thải.

Cả nước nắng nóng gay gắt, nhiều nơi gần 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31-3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ảnh minh họa

Tại Sông Mã (Sơn La) 38,8 độ C, Phù Yên (Sơn La) 39,5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 39,2 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,6 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39,2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38,6 độ,…

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo từ ngày 1 và 2/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-40%.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Nam Bộ và các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5/4. Ở phía Đông Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thông tin mới nhất về nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não sau 6 ngày điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Liên quan tình hình sức khỏe của bệnh nhân N.H.Đ, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, trưa 1/4, trao đổi với PV ĐSPL, TS. BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân Đ vẫn hôn mê 5 điểm, không sốt, thở máy, điều trị hồi sức tích cực.

Nam sinh vẫn trong tình trạng hôn mê. Ảnh: ĐSPL

"So với những hôm trước bệnh nhân có tiến triển tốt hơn một chút. Ví như khi cấu vào tay chân, bệnh nhân đã có những phản ứng co chân, nghĩa là có đáp ứng với đau", bác sĩ Vân thông tin.

Ngoài ra, bác sĩ Vân cho biết bệnh nhân Đ hiện không sốt, tiểu được. Bệnh nhân được chăm sóc dinh dưỡng qua sonde.

Theo bác sĩ Vân, bệnh nhân vẫn còn tình trạng viêm màng não, viêm phổi, suy thận, cùng với chẩn đoán chấn thương sọ não. Việc đánh giá tình hình đáp ứng thuốc điều trị được thực hiện hằng ngày. Do bệnh nhân vẫn đang rất nặng nên bác sĩ cho biết "không thể tiên lượng xa được", bác sĩ Vân nói.

Theo SKĐS, hiện tại sau 06 ngày điều trị tình trạng người bệnh có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn: G từ 3 điểm tăng lên 5-6 điểm; huyết áp ổn định và đã cắt được thuốc vận mạch; cắt được sốt; hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp tự thở xen kẽ; tình trạng suy thận có cải thiện, tiểu được 3 000ml/24h.

Bệnh nhân đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực, tuy nhiên tình trạng người bệnh còn rất nặng, tiên lượng gần và xa đều rất khó khăn, vẫn còn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực. Hy vọng theo thời gian người bệnh sẽ có những tiến triển tốt hơn.

Trước đó, lúc 12h ngày 26/3, bệnh nhân chuyển từ BV 108 về BVĐK tỉnh Phú Thọ trong tình trạng: Hôn mê sâu Glasgow (G) 3 điểm, đồng tử hai bên giãn to 8mm, không có phản xạ ánh sáng; thở hoàn toàn theo máy; huyết áp thấp 60/30, mạch nhanh 136 lần /phút (đang phải duy trì hai loại thuốc vận mạch Adrenalin liều 0.6mcg/kg/p và Noradrenalin liều 0.6mcg/kg/p); sốt cao 39oC, thiểu dưỡng nặng; có suy đa tạng (Suy tim, suy thận, hô hấp phụ thuộc máy thở, rối loạn đông máu).

Các xét nghiệm cho thấy có rối loạn đông máu PT 48%; tình trạng nhiễm trùng nặng Procalcitonin (PCT) 31, viêm phổi (cấy đờm có vi khuẩn Acinetobacter baumannii), xét nghiệm dịch não tủy có viêm. Xét nghiệm khác: Creatinin 319 mmol/l, Albumin máu giảm nhiều 23g/l.

Bệnh nhân được duy trì điều trị tích cực bằng thở máy, duy trì các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp, truyền huyết tương, kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc tích cự.

Sự việc xảy ra tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là nam sinh lớp 8 bị bạn đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Sau đó, gia đình chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.