Tin sáng 5/10: Thông tin mới nhất vụ vận chuyển lậu 3kg vàng qua đường hàng không; Bộ GD-ĐT dự kiến bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10

Bộ GD-ĐT dự kiến bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10

Bộ GD-ĐT đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT thay thế Thông tư số 11 năm 2014 của Bộ và đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức lấy ý kiến từ các cơ sở giáo dục phổ thông đối với một số nội dung liên quan.

Bộ GD-ĐT đề xuất bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10. Ảnh: Hữu Hưng

Trong đó, với tuyển sinh lớp 10, Bộ đưa ra 2 phương án là xét tuyển hoặc thi tuyển.

Nếu xét tuyển, căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS của đối tượng tuyển sinh. Nếu học sinh lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Trường hợp chọn thi tuyển, các sở GD-ĐT tổ chức kỳ thi với 3 môn Toán, Văn và 1 môn được bốc thăm ngẫu nhiên, thuộc chương trình mới.

Môn này được công bố trước ngày 31-3 hàng năm. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng.

Thời gian thi môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán 90 phút; môn thi còn lại không quá 90 phút; môn thi chuyên 150 phút.

Thành phần tổ chức bốc thăm gồm lãnh đạo Sở GD-ĐT, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở, thanh tra và các thành phần có liên quan khác do Sở mời. Biên bản bốc thăm phải có chữ ký của các thành viên tham gia.

Các tỉnh, thành chủ động ra đề thi, có thể là tự luận hay trắc nghiệm, hoặc kết hợp cả hai. Nội dung đề thi thuộc chương trình THCS, chủ yếu lớp 9, riêng môn chuyên phải đảm bảo chọn được học sinh có năng khiếu về môn đó.

Ở khâu chấm thi, Bộ GD-ĐT đề xuất tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài tự luận, sau đó là hai vòng chấm độc lập. Với môn trắc nghiệm, bài thi được chấm bằng máy.

2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018). So với chương trình cũ, nhiều môn được dạy tích hợp như Lịch sử - Địa lý và Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Vì vậy, kỳ thi này hiện đang rất được phụ huynh và thí sinh quan tâm.

Phát hiện vụ vận chuyển lậu 3kg vàng trị giá hơn 6 tỷ qua đường hàng không

Ngày 4/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã phát hiện nam thanh niên quốc tịch nước ngoài giấu 3 thỏi kim loại màu vàng, nặng khoảng 3kg.

Đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 4/10, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay UO550 từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến sân bay Nội Bài, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) phát hiện một hành khách người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn giấu kim loại trong người. Kiểm tra bằng máy phát hiện kim loại, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu bất thường.

Từ nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã mời hành khách vào phòng có camera, yêu cầu hành khách phối hợp trong quá trình kiểm tra.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Phòng PC03 - Công an TP Hà Nội và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) trong quá trình xử lý vụ việc.

Tại phòng kiểm tra, hành khách đã lấy trong vùng kín và trong 2 đế giày 3 thỏi kim loại nghi là vàng, tổng trọng lượng 3kg.

Tại cơ quan Hải quan, hành khách này đã khai nhận 3 miếng kim loại màu vàng này là vàng 9999. Ước tính, tang vật trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và hồ sơ, tang vật cho Phòng PC03 - Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố vụ cha ruột tạt nước sôi lên chân con trai 6 tuổi

Chiều 4/10, Công an TPHCM cho biết, Công an quận 8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi, ngụ quận 8) - cha ruột của cháu N.T.K và Lê Thụy Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ quận 8) - mẹ kế cháu K về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Nguyễn Quốc Toàn và Lê Thụy Thanh Tâm. Ảnh: CACC

Trước đó, 15h30 ngày 1/10, Công an phường 16, quận 8 nhận được trình báo của chị N.T.V (sinh năm 1999; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay ở tỉnh Phú Yên) về việc con chị là cháu N.T.K (sinh năm 2018) bị hành hạ.

Tiếp nhận trình báo, Công an quận 8 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Như tin đã đưa, bệnh nhi N.T.K (nam, 6 tuổi, ngụ tại quận 8) được bà nội đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 khám và điều trị bỏng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi tỉnh, tay chân ấm, mạch rõ, sốt cao liên tục, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ vị trí cẳng chân 2 bên, diện tích phỏng chân trái 7%, chân phải 5%, tổn thương phổi, men gan tăng cao.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng độ II-III 12%, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi.

Hiện bệnh nhi được điều trị tại Phòng Cấp cứu, Khoa Phỏng- Tạo hình. Bệnh nhi được điều trị tích cực kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng kết hợp với tập vật lý trị liệu vận động.

Tin lời bạn gái trên mạng, người đàn ông mất gần 19 tỉ đồng

Công an Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam giác vàng", tỉnh Bokeo, Lào. 5 đối tượng đã bị bắt giữ, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với ổ nhóm tội phạm nước ngoài tại các nước ASEAN, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường đấu tranh, qua đó phát hiện một số đối tượng ở huyện Con Cuông và Tương Dương (Nghệ An) câu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân trong nước.





Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Cơ quan công an đã phát hiện nhóm tội phạm người nước ngoài cầm đầu tại đặc khu kinh tế "Tam giác vàng" (Lào) chuyên lôi kéo người Việt Nam và Lào tham gia lừa đảo thông qua ứng dụng tiền ảo giả "Biconomynft".

Chúng tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo với hình ảnh người giàu có, độc thân, thường xuyên chia sẻ về lợi nhuận "khủng" khi đầu tư vào "Biconomynft". Sau đó, các đối tượng tiếp cận, làm quen, tán tỉnh "con mồi" trên mạng xã hội. Khi đã tạo được lòng tin, thậm chí là mối quan hệ yêu đương, chúng sẽ dụ dỗ nạn nhân cài đặt ứng dụng "Biconomynft", tạo tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Ban đầu, chúng có thể chuyển cho nạn nhân một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân đã đầu tư một số tiền lớn, chúng sẽ lập tức đóng băng tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002), cùng trú tại huyện Con Cuông (Nghệ An) là 2 đối tượng trực tiếp tham gia đường dây này.

Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên. Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo "Phương Quỳnh", tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "Biconomynft" rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17.6 tỷ đồng. Cũng với "chiêu bài tương tự", Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Từ những tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bao gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001); Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội: Hơn 900 vi phạm giao thông liên quan đến học sinh qua 4 ngày đầu cao điểm



Ngày 4/10, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, kết quả xử lý vi phạm đối với lứa tuổi học sinh theo Kế hoạch cao điểm bảo đảm ATGT cho lứa tuổi học sinh từ lớp 1-10 đến nay đã tổng xử lý 906 trường hợp, phạt tiền 414,27 triệu đồng, tạm giữ 530 phương tiện.

Một học sinh vi phạm giao thông làm việc với CSGT.

Theo đó, hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông là 25 trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy là 145 trường hợp; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm 849 trường hợp; điều khiển xe không có giấy phép lái xe là 3 trường hợp và các vi phạm khác là 262 trường hợp.

Từ thực tế làm nhiệm vụ trên các tuyến phố, Phòng CSGT đánh giá, phụ huynh vi phạm vẫn còn nhiều, việc này thuộc về lỗi ý thức chưa làm gương cho con trẻ noi theo.

Thời gian tới, ngoài việc thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, đơn vị tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường học để chính mỗi học sinh là những tuyên tuyền viên cho gia đình thực hiện đúng luật an toàn giao thông.

Hiện nay, Phòng CSGT đã phối hợp cùng Công an một số quận, huyện, thị xã vừa tăng cường xử lý vừa duy trì các mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của phụ huynh và các em học sinh.

Đối với những trường hợp học sinh vi phạm sẽ gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023.