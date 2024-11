Tin tối 12/11: Hoa hậu Kỳ Duyên kêu gọi thành công 5 ngôi trường cho các trẻ em vùng cao; giá vàng lao dốc mất phanh, vàng nhẫn giảm thê thảm

Giá vàng lao dốc mất phanh, vàng nhẫn giảm thê thảm

Giá vàng hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa: TL

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (12/11) trong nước vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp đà giảm mạnh, trong đó có vàng PNJ giảm sâu 2,1 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên giao dịch chiều nay, giá vàng được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng được niêm yết mức 80,8 - 84,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) (giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều).

Vàng Phú Quý SJC được niêm yết mức 80,8 - 84,1 triệu đồng/lượng (giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh được niêm yết mức 80,8-84,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) (giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80,8-84,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) (giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,23 triệu đồng/lượng mua triệu (giảm 1,85 triệu đồng/lượng) - 83,38 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,55 triệu đồng/lượng).

Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: Mua vào 81,2 triệu đồng/lượng (giảm 1,9 triệu đồng/lượng) - bán ra 82,8 triệu đồng/lượng (giảm 2,1 triệu đồng/lượng).

Tìm thấy thi thể trẻ bị đuối nước trên bãi tắm Sao Biển

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại bãi tắm Sao Biển, Đà Nẵng, ngày 11/11/2024. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trên TTXVN, ông Bạch Ngọc Hải (Chủ tịch UBND phường Mỹ An) cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12/11, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm được thi thể em Đ.V.K.D (SN 2010, trú tại đường Nguyễn Nhàn, quận Cẩm Lệ). Vị trí tìm thấy em D là ở bãi biển thuộc phường Hòa Hải, cách bãi tắm Sao Biển khoảng 2km. Chính quyền địa phương đang làm các thủ tục bàn giao thi thể em D cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 10/11, tại bãi tắm Sao Biển, người dân phát hiện có 2 người tắm biển bị đuối nước. Lực lượng cứu nạn bờ biển thành phố Đà Nẵng cùng người dân đã khẩn trương ứng cứu. Kết quả đã cứu nạn thành công em P.Đ.M (SN 2010, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; em Đ.V.K.D mất tích.

Sau đó, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn gồm Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố, công an, chính quyền và người dân địa phương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm D.

Lực lượng tìm kiếm gần 50 người, sử dụng nhiều thiết bị như cano, mô tô nước, flycam để phối hợp tìm kiếm người mất tích. Nhưng thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hoa hậu Kỳ Duyên kêu gọi thành công 5 ngôi trường cho các trẻ em vùng cao

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Theo GD&TĐ, những ngày qua, hành trình viết tiếp ước mơ còn dang dở 10 năm trước của Hoa hậu Kỳ Duyên tại Miss Universe 2024 đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất đông người hâm mộ.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã bất ngờ thông báo tin "cực vui" khi kêu gọi thành công thêm 5 ngôi trường cho các trẻ em vùng cao.

Trên trang cá nhân, nàng hậu hào hứng chia sẻ: "Sứ mệnh xây dựng 10 trường học cho trẻ em vùng cao, Duyên và những đồng đội của mình đã thành công kêu gọi được thêm 5 trường nữa rồi mọi người ơi.

Thực sự Duyên cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 và có cơ hội để thực hiện sứ mệnh hoa hậu mà Duyên của 10 năm trước còn dang dở. Nên chắc chắn Duyên sẽ rất trân trọng cơ hội này và sẽ cố gắng hết sức để có một nhiệm kì thật trọn vẹn và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng nhất.

Tin vui về 5 trường học sẽ được xây dựng cho các trẻ em ở vùng cao thực sự đang tiếp thêm cho Duyên rất nhiều năng lượng, sự phấn chấn và hứng khởi để càng quyết tâm thực hiện tốt nhất phần thi của Duyên ở Mexico lúc này.

Và chắc chắn, cho dù kết quả thi như thế nào, thì vẫn sẽ luôn có một Kỳ Duyên tiếp tục hết mình cho những sứ mệnh cao quý mà Duyên đã được mọi người tin cậy gửi gắm.

Duyên tin rằng, với những nỗ lực thật, sẽ mang đến những kết quả thật và tạo ra nhiều giá trị thật".

Bên dưới bài chia sẻ của nàng hậu, rất đông bạn bè, người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng.

Tìm kiếm nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai mất liên lạc với gia đình

Thông báo tìm bé gái 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày. Ảnh: A.H

Trên VietnamNet, ông Nguyễn Văn Tý (Chủ tịch UBND xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nữ sinh 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày.

Theo đó, công an xã nhận được trình báo của ông Vòng A Sy (54 tuổi, ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao) về trường hợp con gái bỏ nhà đi, không liên lạc được.

Thiếu nữ mà gia đình trình báo tên Vòng Minh Lan, 15 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS - THPT Bàu Hàm, xã Bàu Hàm. Người nhà xác định bé mất liên lạc từ ngày 29/10.

Đặc điểm nhận dạng, Minh Lan cao khoảng 1,55m, dáng người hơi mập, tóc đen. Khi đi, thiếu nữ này đem theo túi xách màu trắng, mặc áo khoác và đi xe đạp điện màu xanh.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm tung tích của Minh Lan. Gia đình và người thân đang rất lo lắng, mong muốn tìm thấy con.

Người dân có thông tin về Minh Lan vui lòng liên hệ với Công an xã Sông Thao qua số điện thoại 02513670179.

Người phụ nữ nghèo nhặt được tài sản lớn trả lại người mất

Bà Trương Thanh Trúc (giữa) bàn giao tài sản nhặt được cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của công an địa phương.

TPO, ngày 12/11, Công an phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã trao trả lại tài sản cho người đánh rơi được một người dân nhặt được.

Trước đó vào chiều 11/11, chị N.T.T (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) di chuyển từ chợ về đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Uyên Hưng) đánh rơi một túi nhựa bên trong có chứa một sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 250 triệu đồng, hơn 2 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân.

Khi đi trên đoạn đường này, bà Trương Thanh Trúc (53 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú tại phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên) nhặt được một túi nhựa chứa những tài sản trên và đã đến trụ sở Công an phường Uyên Hưng để nhờ tìm người đánh rơi.

Tại trụ sở công an, bà Trúc cho biết, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn song nhận thấy số tài sản của người đánh rơi có giá trị lớn và có thể họ đang rất lo lắng nên lập tức mang đến nhờ công an tìm người trao trả lại.

Tối cùng ngày, Công an phường Uyên Hưng đã xác định được danh tính của người đánh rơi là chị N.T.T nên đã tổ chức bàn giao, trao trả lại toàn bộ số tài sản trên cho chị T.

Bắt tạm giam đối tượng chống đối cảnh sát giao thông

Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối tượng Lê Quang Trung (SN 1966, ở phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/10/2024, Tổ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài đang làm nhiệm vụ trên đường Trương Công Định (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) thì phát hiện Lê Việt T (SN 1997, trú tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe mô tô biển số 93P2-371.xx, chở theo Lê Quang Trung, ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành xử lý. Khi vừa dừng xe, Lê Quang Trung có lời nói chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra.

Mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu Trung không được xúc phạm nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, tiếp tục hành vi xúc phạm các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Khi đang làm việc, Trung tự ý lên xe mô tô 93P2-371.xx là tang vật vi phạm hành chính để điều khiển đi. Đại úy Nguyễn Viết Thanh Anh có hành động ngăn cản thì bị Trung dùng tay phải đấm vào đầu.

Thấy vậy, tổ công tác đã khống chế đưa Trung và bàn giao cho Công an phường Tân Phú lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.