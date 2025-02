Tin tối 13/2: 'Buồn' chuyện gia đình, người phụ nữ lên mạng tâm sự bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng; Clip cướp tiệm vàng táo tợn ở Lâm Đồng

Tin tối 12/2: Xác minh video clip người đàn ông trung niên đấm tài xế trên phố; Thông tin vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp tử vong GĐXH - Đoạn video ghi lại người đàn ông trung niên liên tục lớn tiếng rồi đấm tài xế đang ngồi trong xe ô tô 7 chỗ, công an vào cuộc xác minh. Đây là một trong những tin quan trọng trong bản tin tối nay (12/2).

Cháy trong lớp mẫu giáo ở trung tâm TPHCM, nhiều người được sơ tán

Chiều 13/2, Công an quận 3 (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy bên trong lớp mẫu giáo xảy ra trên địa bàn (Tiền Phong đưa tin).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện bên trong lớp mẫu giáo nằm trên đường Hai Bà Trưng (phường Võ Thị Sáu, quận 3) xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra cháy, nhiều học sinh bên trong được lực lượng chức năng sơ tán ra bên ngoài. Bên cạnh đó, một số người ở các tòa nhà lân cận cũng được di chuyển xuống đất để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bình Dương: Đường sạt lở sau mưa lớn kéo dài, 2 người rơi xuống hố sâu

Sáng 13/2, lãnh đạo UBND TP Bến Cát (Bình Dương) cho biết, chính quyền địa phương đã đi khảo sát thực tế, chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục sự cố sạt lở đường, đồng thời thăm hỏi người bị thương trong vụ tai nạn.

Theo báo cáo của UBND TP Bến Cát, lúc 4h30 ngày 13/2, tại đường ray xe lửa (cũ) đoạn đường từ ĐH604 đến ĐH605, phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, xảy ra vụ tai nạn giao thông do sạt lở, sụp lún cống và mặt đường làm 2 người đi 2 xe máy bị thương.

Thời điểm trên, xe máy biển số 64G1-193... do ông Bành Văn S. (SN 1952, quê Vĩnh Long) và xe lôi do ông Lê Văn H. (SN 1985, ngụ Bình Dương) đang lưu thông thì gặp tai nạn do sự cố trên.

Nguyên nhân sự việc được xác định do tối 11/2 có mưa lớn kéo dài đến chiều 12 và rạng sáng ngày 13/2, tại phường Chánh Phú Hòa khiến lượng nước đổ về rất nhiều. Đồng thời so địa hình không bằng phẳng, có hố sâu làm nước chảy mạnh gây ảnh hưởng đến kết cấu đương dẫn đến xói mòn, sạt lở.

Nhận tin báo, UBND phường Chánh Phú Hòa đã nhanh chóng chỉ đạo các ngành, đoàn thể hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn đến rào chắn hiện trường, xử lý đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực xảy ra sự cố.

"Buồn chuyện gia đình”, người phụ nữ lên mạng tâm sự bị lừa hơn 1,7 tỉ đồng

NLĐ đưa tin, ngày 13/2, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng.

Công an TP Vũng Tàu liên tục phát cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bị lừa đảo trên không gian mạng

Theo trình bày của bà K.T. (SN 1971, ngụ TP Vũng Tàu), do buồn chuyện gia đình và có nhu cầu tìm bạn khác giới để tâm sự nên bà T. đã lên mạng Facebook làm quen, đồng ý kết bạn với một tài khoản có tên "Phạm Gia Tùng".

Sau nhiều lần trò chuyện, "Phạm Gia Tùng" gợi ý bà T. có thể kiếm tiền từ "lỗ hổng" của hệ thống sòng bài casino.

Không cảnh giác, bà T. liền nạp 20 triệu đồng vào một tài khoản được tạo trên website, không ngờ rằng lúc sau tài khoản này báo nhận lại được 22,4 triệu đồng.

Những lần sau đó, bà T. tiếp tục nạp thêm tiền và thấy số tiền lãi trên hệ thống báo càng lớn. Tuy nhiên, số tiền này không thể rút về tài khoản ngân hàng của bà T. được.

Do vậy, bà T. làm theo hướng dẫn từ số điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng được ghi trên hệ thống lừa đảo, những người này yêu cầu bà T. nạp thêm tiền mới rút được. Bà T. làm theo và liên tục chuyển tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng nhưng vẫn không thể lấy tiền về.

Biết bị lừa, bà T. đã đến công an trình báo.

Lâm Đồng: Clip cướp tiệm vàng táo tợn ở Di Linh

NLĐ đăng tải một đoạn clip dài 18 giây ghi lại hình ảnh một người dùng búa đập tủ cướp và cướp đi một số vàng được cho là xảy ra ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng- Clip cướp tiệm vàng táo tợn ở Di Linh

Theo đoạn clip, thời gian xảy ra vụ cướp tiệm vàng là 14 giờ 24 phút ngày 13-2-2025 tại tiệm kinh doanh vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu trong chợ mới Di Linh, thị trấn Di Linh.

Thời điểm này, một người mang áo khoác vàng, đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang, sau một thời gian quan sát thì lấy ra chiếc búa, đập vỡ tủ kính và dùng tay gom vàng trưng bày bên trong. Ngay sau đó, có một người đàn ông trong tiệm vàng chạy ra truy đuổi thì bị kẻ cướp vung búa đe dọa. Hung thủ sau đó chạy ra đường tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Di Linh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc, truy xét đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại đây.

Bắt chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Cơ sở của Dự đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường.

Trước đó, ngày 5/7/2024, Công an huyện Bình Chánh đã vào kiểm tra lò luyện nhôm tái chế tại ấp 58, xã Vĩnh Lộc B do Dự làm chủ. Công an ghi nhận cơ sở của Dự đổ chất thải rắn công nghiệp sau tái chế trực tiếp trên ba khu đất dùng làm xưởng sản xuất.

Lực lượng chức năng đã cân đo, khối lượng chất thải rắn công nghiệp gồm tro và xỉ nhôm tại 3 vị trí, kết quả xác định tổng khối lượng tro, xỉ nhôm đổ ra môi trường là hơn 100 tấn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của những người có liên quan.

