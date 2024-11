Tin tối 15/11: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thành ĐH Kinh tế Quốc dân; thanh niên lái xe bán tải đâm hàng loạt ôtô khi chạy trốn cảnh sát

Tin tối 14/11: Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu; chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2024 vào ngày mai GĐXH - Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác; Mặt Trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái Đất so với Mặt Trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng đầy đủ. Giai đoạn này xảy ra lúc 4 giờ 30 ngày 15/11, độ sáng của Mặt Trăng đạt đến 100%... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối 14/11.

V-SAT không phải là bài thi của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục về việc tổ chức bài thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).

Năm 2025, có18 trường đại học sử dụng kỳ thi V-SAT tuyển sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, trong những ngày vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải một số bài báo về bài thi V-SAT do 18 cơ sở giáo dục đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Cục Quản lý chất lượng.

Về việc này, Bộ GD&ĐT khẳng định bộ không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học (bài thi V-SAT).

Việc các cơ sở giáo dục đại học hợp tác tổ chức thi phải thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non hiện hành.

Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác truyền thông, tuyệt đối không sử dụng các cụm từ, khái niệm làm xã hội hiểu nhầm là bài thi V-SAT là bài thi của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các kỳ thi tuyển sinh do các cơ sở giáo dục đại học tổ chức để đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thành ĐH Kinh tế Quốc dân

Với việc chuyển Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thành ĐH Kinh tế Quốc dân, đây sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Cổng Đại học Kinh tế Quốc dân

Chính phủ yêu cầu ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình đó, trường phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, hoạt động bình thường, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho tới khi Bộ GD-ĐT quyết định thành lập Hội đồng Đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ trở thành đại học thứ 9 của Việt Nam, bên cạnh ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Duy Tân. Trong đó, ĐH Duy Tân là đại học tư thục đầu tiên ở nước ta.

Theo Luật Giáo dục Đại học năm 2018, trường đại học và đại học là hai khái niệm khác nhau.

Trường đại học là cơ sở đào tạo nhiều ngành nhưng không đào tạo nhiều lĩnh vực. Trong khi đại học sẽ đào tạo trên nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có nhiều ngành.

Do đó, đại học có thể bao gồm các đơn vị thành viên (trường đại học, phân hiệu), đơn vị trực thuộc (trường, khoa, viện).

Xe container cháy rụi sau va chạm trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

VNN đưa tin, ngày 15/11, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/11, tại cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (đoạn qua huyện Tiên Yên).

Xe container cháy rụi phần đầu sau va chạm. Ảnh: Trí Việt

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 15R-166.xx đang lưu thông theo hướng Vân Đồn - Móng Cái thì va chạm với xe tải mang BKS: 14H011.xx (chưa rõ danh tính 2 tài xế).

Cú va chạm mạnh đã khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu; cabin xe container hư hỏng nặng rồi bốc cháy, ngọn lửa còn lan vào hàng hóa bên trong container.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên cao tốc đã cùng với lực lượng PCCC dập tắt đám cháy, đưa số hàng hóa ra khỏi xe container, đồng thời tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông.

Gần 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Xe bán tải đâm hàng loạt ôtô khi chạy trốn cảnh sát

Theo VnExpress, ngày 15/11, Hoàng bị Công an TP Thanh Hóa tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi Chống người thi hành công vụ; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác...

Theo điều tra, rạng sáng 13/11, Hoàng lái ôtô bán tải màu đỏ trên đại lộ Lê Lợi, hướng từ trung tâm thành phố về vòng xuyến BigC cũ. Tại khu vực phường Đông Hương, tổ CSGT thấy ôtô của Hoàng có dấu hiệu vi phạm nên ra lệnh dừng, kiểm tra. Hoàng không chấp hành, cho xe lùi trên đường một chiều, định bỏ trốn.

Ôtô bán tải trong khi lùi đã tông một xe máy, cuốn đi khoảng 30 m. Hoàng sau đó tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Tĩnh. Cảnh sát và người dân truy đuổi bằng xe máy. Khi đến khu vực bên hông chung cư 379, phường Đông Hương, đường hẹp không thể chạy tiếp, Hoàng liên tục cho xe chạy tới, rồi lùi.

Ngay sau đó, thiếu tá Đỗ Minh Khôi, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thanh Hóa chạy xe máy (trưng dụng của người dân) đến phía sau ôtô của Hoàng, yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Tuy nhiên, Hoàng rồ ga lùi để bỏ chạy.

Chiếc bán tải tông đổ xe máy của thiếu tá Khôi, cuốn vào gầm, kéo lê hàng chục mét. Thiếu tá và người dân buộc phải nhảy sang lề đường tránh thương tích.

Quá trình bỏ chạy, Hoàng đã đâm va tổng cộng 9 ôtô đỗ trên đường, hai xe máy hư hỏng nặng.

Khi thoát khỏi đường Nguyễn Tĩnh, Hoàng điều khiển ôtô chạy tốc độ cao lòng vòng trên nhiều cung đường khác. Đến đường Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, chiếc xe lao lên vỉa hè, bị mắc kẹt. Cảnh sát ập đến khống chế Hoàng.

Tổng quãng đường Hoàng bỏ chạy 5-6 km. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế có 0,77 mg/lít khí thở.

Hoàng khai trước đó uống 5-6 chai bia cùng đội bóng, tiếp tục đi hát karaoke sau khi tàn cuộc, trên đường về gặp CSGT "vì quá hoảng loạn nên mất bình tĩnh", gây ra vụ việc.

Lời khai của tài xế say xỉn tông hàng loạt phương tiện, làm 1 người tử vong

Theo SKĐS, ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Hà Việt Hùng (SN 1981, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Hùng không có giấy phép lái xe theo quy định, nồng độ cồn 0,987mg/l, không chú ý quan sát và không tuân thủ quy định về tốc độ.

Tại cơ quan công an, Hùng khai có giấy phép lái xe hạng C nhưng đã bị Công an TP Thủ Dầu Một tước quyền sử dụng đến ngày 11/11 do vượt quá tốc độ quy định, vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do chưa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên Hùng chưa được trả lại giấy phép lái xe.

Khoảng 22h ngày 14/11, sau cuộc nhậu với bạn, Hùng lái xe ô tô 5 chỗ đi về. Khi đến đường 5B thuộc phường Hòa Phú đã va chạm một xe máy do một người phụ nữ điều khiển đang dừng bên đường, tiếp đó tông trúng bà N.T.T.H. (SN 1972) đang đứng dưới lòng đường khiến người này tử vong.

Do hoảng sợ, Hùng tiếp tục lái xe chạy đến khu nhà ở xã hội Định Hòa thì tiếp tục va chạm với xe ô tô chạy phía trước và một xe máy đang dừng trên vỉa hè. Hùng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tin tối 13/11: Cô gái trèo lên nóc chụp ảnh sống ảo phản cảm, Bảo tàng Lịch sử quân sự nói gì?; thực hư thông tin phó chủ tịch huyện cho con 600 công đất làm của hồi môn GĐXH - Đại diện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lên tiếng trước hình ảnh cô gái chụp ảnh trên nóc bảo tàng gây phản cảm; trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người vợ nói rằng cho con gái 600 công đất trị giá 90 tỷ đồng làm của hồi môn. Tuy nhiên sau đó, người chồng là Phó chủ tịch UBND huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang khẳng định vợ "nói nhầm”.