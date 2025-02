Tin tối 7/2: Thời tiết rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao lâu? Tai nạn gây chết người ở Đồng Nai, tàu hỏa tê liệt gần một giờ

Thời tiết rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 7/2, bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, sau đó sẽ ảnh hưởng tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Thời tiết ở Bắc Bộ từ ngày 7/2 trời chuyển rét đậm, rét hại. Từ đêm 7/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ.

Khu vực Hà Nội từ chiều 7/2 trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10/2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trên biển, từ ngày 7/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 5-7 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6 m.

Vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 4-6 m.

Trời rét đậm, rét hại, mưa tuyết và băng giá có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Bắt giữ gần 2 tấn nguyên liệu thuốc lá lậu trong vòng 10 phút

Ngày 7/2, tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng CSGT vừa phối hợp với Đội Kiểm soát liên ngành phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, thu giữ tổng cộng 1.909 kg hàng hóa vi phạm.

Nguyên liệu thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, vào lúc 22h20 ngày 3/2, tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 22C-03xxx do H.V.T (SN 1996, trú tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 23 bao tải dứa chứa nguyên liệu thuốc lá với tổng khối lượng 950 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế T. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thuốc lá trên. Tổ công tác đã lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ sau đó 10 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 20C-043.32 do T.V.G (SN 1998, trú tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh) điều khiển có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 25 bao tải dứa chứa nguyên liệu thuốc lá với tổng khối lượng 959 kg. Tài xế G. cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thuốc lá này. Tổ công tác lập biên bản và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, 14h30 ngày 6/2, tại thôn Khuổi Chậu, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết.

Đối tượng Giàng Văn Viện. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Vị Xuyên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Kết quả ban đầu xác định: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, đối tượng Giàng Văn Viện (SN 1995), đã dùng dao gây thương tích vào vùng ngực, lưng của mẹ đẻ mình là bà Giàng Già Chín (SN 1950) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Giàng Văn Viện dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát nhưng đã được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Hiện, Giàng Văn Viện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bung khe co giãn cao tốc qua Thanh Hóa, nhiều ô tô bị nổ lốp

Theo phản ánh của anh B.Q.Đ. (quê Thái Bình), vào khoảng 17h40 ngày 6/2, khi anh đang điều khiển ô tô BKS 17A-45.xxx trên đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình, khi đến đoạn Km341+080, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống thì gặp sự cố.

Đoạn co giãn bị bung khỏi mặt đường. Ảnh: CTV

Ô tô của anh D. bị nổ cả 2 lốp. Ảnh: CTV

Theo anh Đ., vào thời điểm trên, khe co giãn trên cao tốc bị bật lên khiến ô tô của anh nổ cả 2 lốp. Anh Đ. đã báo sự việc lên đơn vị vận hành tuyến đường.

Cũng theo anh Đ., ngoài ô tô của anh bị nổ lốp, cùng thời điểm còn có 3 ô tô khác gồm 1 xe tải và 2 ô tô con cũng gặp sự cố tương tự.

Đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn cho biết đã nắm được sự việc và cử lực lượng chức năng xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn cho xe lưu thông qua lại.

Đồng thời, đơn vị đã báo cáo đến Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) để sớm chỉ đạo nhà thầu sửa chữa vị trí khe co giãn bị hư hỏng.

Tai nạn chết người ở đường sắt tại Đồng Nai, tàu hỏa tê liệt gần một giờ

VNN đưa tin, hôm nay (7/2), lực lượng chức năng TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy tại điểm giao cắt với đường sắt khiến một người tử vong, tàu hỏa bị gián đoạn gần một giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h10 cùng ngày, xe container BKS 50H-358XX kéo theo rơ-moóc BKS 50RM-014XX lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, hướng từ ngã tư cầu Hóa An (TP Biên Hòa) đi tỉnh Bình Dương.

Khi đến khu vực ngã tư chợ Đồn (phường Bửu Hòa, điểm giao cắt với đường sắt), xe container va chạm với xe máy BKS 60FD-27XX. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ khoảng 60 tuổi điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến giao thông đường sắt qua khu vực bị ảnh hưởng. Nhân viên gác chắn tại đây cho biết, tàu hàng chạy hướng Nam - Bắc phải dừng lại trước khu vực xảy ra tai nạn. Đồng thời, 2 chuyến tàu khách cũng phải tạm dừng tại ga Dĩ An (Bình Dương) để chờ thông tuyến.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.