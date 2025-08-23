Mới nhất
Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ

Thứ bảy, 16:01 23/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhìn cảnh anh ân cần bên người mẹ già, nhiều khán giả không khỏi xúc động và để lại lời khen ngợi.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 1.

Mới đây, diễn viên Trung Dũng (vốn nổi tiếng trong phim Gạo nếp gạo tẻ) lại tiếp tục series Trung Dũng vào bếp của mình. Lần này anh chia sẻ một bữa cơm chiều bên mẹ với món ăn đặc biệt: Bò hầm nấm hầu thủ.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 2.

Nấm hầu thủ được biết đến là một loại dược liệu quý, thực phẩm bổ dưỡng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhất là cho trí nhớ. Mẹ Trung Dũng cũng rất hài lòng với món ăn của con trai. Nhìn cảnh anh ân cần bên người mẹ già, nhiều khán giả không khỏi xúc động và để lại lời khen ngợi.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 3.

Nấm hầu thủ có nấm tươi và nấm khô. Trung Dũng cho biết anh mua nấm khô về rồi sơ chế. Nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ từng chế biến nấm hầu thủ thành món chay hay nấu chung với gà, nhưng lần này anh đem hầm cùng bò, tạo hương vị khác biệt so với bò kho hay cà ri.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 4.

Anh mua tới 3kg nạm bò, bắp bò. Không chỉ nấu để ăn cùng mẹ, nam diễn viên tranh thủ nấu nhiều để đem về Sài Gòn.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 5.

Nấm hầu thủ khô được anh mua về, ngâm vài tiếng cho nở ra, sau đó bỏ vào nước sôi luộc khoảng 20 phút cho chín, xả nước rồi bóp cho ráo, xắt miếng vừa ăn.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 6.

Bò được rửa sạch, luộc sơ cùng gừng sau đó lại đem rửa thêm rồi thái thành miếng. Anh ướp bò cùng sa tế tôm cùng “gia vị lạ” là tôm xay, thêm ít bột ngọt, hạt nêm, hành, tỏi bằm. Ướp khoảng 15-20 phút cho thấm.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 7.

Anh đem phi tỏi và hành rồi đổ bò đã ướp vào xào săn rồi cho nước dừa (3 trái) vào nấu. Khi gần chín, anh thêm ít hạt nêm, nước mắm và chút đường rồi cho nấm vào.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 8.

Khi món hầm chín, Trung Dũng cho thêm ngò gai. Món ăn được dọn ra ăn cùng bánh mì, rau thơm. Nam diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên anh ăn bò hầm nấm hầu thủ và vui vẻ thưởng thức cùng mẹ.

Nấm hầu thủ (nấm đầu khỉ) là một loại nấm dược liệu. Loại nấm này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng với hương vị đặc trưng rất khác biệt.

Món ngon với nấm hầu thủ

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 9.

Món nấm hầu thủ chiên giòn.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 10.

Món nấm hầu thủ xào riềng chay dễ ăn.


Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 11.

Món nấm hầu thủ trộn chanh sả thơm ngon.


Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ- Ảnh 12.

Món nấm hầu thủ hầm sen, đậu đỏ bổ dưỡng.

Học Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơmHọc Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơm

GĐXH - Tăng Thanh Hà cùng mẹ chế biến món canh nghêu nấu khế chua, một món ăn giản dị, quen thuộc trong mùa hè oi bức.


Phương Nghi (t/h)
Tags:

Cùng chuyên mục

