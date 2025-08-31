Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Chủ nhật, 18:34 31/08/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đi xem diễu binh dễ đối mặt nắng nóng, đông đúc, mất nước. Bỏ túi ngay mẹo bảo vệ sức khỏe để cả gia đình an toàn, trọn niềm vui.

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh- Ảnh 1.

Đi xem diễu binh dễ đối mặt nắng nóng, đông đúc, mất nước. Bỏ túi ngay mẹo bảo vệ sức khỏe để cả gia đình an toàn, trọn niềm vui.

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh- Ảnh 2.Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

GĐXH - Dù thời tiết Hà Nội đêm qua có xuất hiện các cơn mưa bất chợt, thế nhưng, hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa", quyết tâm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Các cựu chiến binh, chiến sĩ và nhân dân đã cùng thức thâu đêm, hát vang bài ca cách mạng...

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh- Ảnh 3.Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?

GĐXH - Không cần chen chúc và thức đêm, người dân và sinh viên vẫn có thể tận mắt xem các màn luyện tập A80 tại ĐHQGHN, Hòa Lạc vào ngày 31/8 và 1/9.

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh- Ảnh 4.Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.

 

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80

Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80

Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Tin sáng 28/8: Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem diễu binh, diễu hành; Miền Bắc mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ

Tin sáng 28/8: Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem diễu binh, diễu hành; Miền Bắc mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh

Cùng chuyên mục

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Tỷ phú Morris Chang (94 tuổi - nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC), dù tuổi cao ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn nhờ ăn đu đủ vào bữa sáng.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Cần cảnh giác với các bệnh về thận nếu bạn thuộc nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền như thận đa nang, lupus ban đỏ hệ thống...

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Y tế - 13 giờ trước

Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo, bệnh nhân được đưa đến viện ở giai đoạn muộn, được chẩn đoán u bàng quang xâm lấn niệu quản.

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ăn đủ 3 bữa/ngày, có ăn vặt thêm và có tập gym đều đặn, anh H. vẫn chỉ nặng 38kg. Nghĩ mình gầy do cơ địa, nhưng đi khám mới biết mình mắc hội chứng tiêu hóa hiếm gặp.

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh xoang mũi mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thở, khứu giác và chất lượng cuộc sống.

Xem nhiều

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Bệnh thường gặp
Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp
Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top