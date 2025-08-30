Mới nhất
Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Thứ bảy, 09:19 30/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Từ những chấm đỏ nhỏ đến loét da khó lành, cơ thể luôn có cách báo động về viêm mao mạch hoại tử. Nhận biết sớm là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử - Ảnh 1.

Nhận biết sớm các dấu hiệu viêm mao mạch hoại tử giúp phòng biến chứng thận và suy đa cơ quan.

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử - Ảnh 2.Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

GĐXH - Viêm mao mạch hoại tử là bệnh tự miễn hiếm gặp, nguyên nhân liên quan đến nhiễm khuẩn, stress và miễn dịch, với biểu hiện dễ bị bỏ qua.

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử - Ảnh 3.TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp

GĐXH - TikToker Tina Thảo Thi bật mí cuộc chiến với viêm mao mạch hoại tử, căn bệnh hiếm khiến anh nhiều lần không thể đi lại.

Bảo An
Tin liên quan

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Viêm gan B – Căn bệnh âm thầm nhưng có thể cướp đi mạng sống nếu bạn chủ quan

Viêm gan B – Căn bệnh âm thầm nhưng có thể cướp đi mạng sống nếu bạn chủ quan

Đừng coi thường: 5 dấu hiệu tăng huyết áp ở người trẻ có thể dẫn tới đột quỵ sớm

Đừng coi thường: 5 dấu hiệu tăng huyết áp ở người trẻ có thể dẫn tới đột quỵ sớm

6 thói quen buổi tối đang âm thầm phá hủy lá gan của bạn, ai cũng mắc ít nhất một

6 thói quen buổi tối đang âm thầm phá hủy lá gan của bạn, ai cũng mắc ít nhất một

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Viêm mao mạch hoại tử là bệnh tự miễn hiếm gặp, nguyên nhân liên quan đến nhiễm khuẩn, stress và miễn dịch, với biểu hiện dễ bị bỏ qua.

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Hai chân như "đeo chì" khi đi bộ, leo cầu thang ngày càng khó khăn, nhiều người thường đổ lỗi cho tuổi già. Nhưng có thể bạn không biết, đôi chân yếu ớt đằng sau đó có thể ẩn chứa những cảnh báo về sức khỏe.

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Khoảng nửa giờ sau khi ăn liền 3 gói mì ăn liền sống, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.

TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp

TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - TikToker Tina Thảo Thi bật mí cuộc chiến với viêm mao mạch hoại tử, căn bệnh hiếm khiến anh nhiều lần không thể đi lại.

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Ăn sáng nhiều dầu mỡ, căng thẳng, thức khuya dậy muộn… chính là kẻ thù âm thầm khiến nguy cơ bệnh tim ngày càng cao.

Nghịch cát, bé 4 tuổi bị nhiễm sán từ vết xước nhỏ ở kẽ ngón tay

Nghịch cát, bé 4 tuổi bị nhiễm sán từ vết xước nhỏ ở kẽ ngón tay

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghịch cát bé có sứt nhẹ kẽ ngón tay. Chỉ vài ngày sau, những "con đường ngoằn ngoèo" kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay.

Bác sĩ ngỡ ngàng bóc tách 19 u xơ trong tử cung người phụ nữ 32 tuổi

Bác sĩ ngỡ ngàng bóc tách 19 u xơ trong tử cung người phụ nữ 32 tuổi

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị u xơ chiếm gần hết khoang tử cung bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi...

Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông đột quỵ trong lúc đi du lịch từng có tiền sử tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nhưng... không điều trị.

Người phụ nữ tổn thương não từ ổ viêm phụ khoa

Người phụ nữ tổn thương não từ ổ viêm phụ khoa

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Đau đầu kéo dài một tuần, kèm choáng váng khi thay đổi tư thế, chị L. được chẩn đoán tổn thương hiếm gặp ở não do nhiễm trùng từ ổ viêm phụ khoa.

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.

Cụ bà U90 bị suy thận giai đoạn cuối: Hồi phục chức năng thận sau 3 tháng nhờ tuân thủ điều này

Cụ bà U90 bị suy thận giai đoạn cuối: Hồi phục chức năng thận sau 3 tháng nhờ tuân thủ điều này

Bệnh thường gặp
6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Bệnh thường gặp
Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp

