Top 8 thực phẩm giàu sắt và dinh dưỡng cho mẹ bầu

Vì sao mẹ bầu cần bổ sung sắt đầy đủ?

Khi mang thai, cơ thể người mẹ phải sản xuất nhiều máu hơn để nuôi dưỡng thai nhi, do đó nhu cầu về sắt tăng so với người bình thường. Nếu không được cung cấp đủ sắt, mẹ bầu dễ rơi vào tình trạng thiếu máu, kéo theo cảm giác kiệt sức, hoa mắt, suy giảm miễn dịch. Nguy hiểm hơn là làm tăng nguy cơ sinh non hoặc thai nhẹ cân.

Chính vì vậy, một chế độ ăn giàu sắt là điều không thể thiếu trong hành trình mang thai khỏe mạnh. Dưới đây là những thực phẩm giàu sắt được khuyến nghị:

Thực phẩm giàu sắt mẹ bầu nên đưa vào thực đơn

1. Thịt đỏ (bò, cừu, heo nạc).

Thịt đỏ là nguồn cung cấp sắt heme – loại sắt dễ hấp thu nhất cho cơ thể. 100g thịt bò nạc chứa khoảng 2,7mg sắt, giúp mẹ bầu tăng cường sản xuất hồng cầu và duy trì năng lượng.

2. Gan động vật (gan gà, gan bò).

Gan là thực phẩm giàu sắt bậc nhất, với khoảng 9,0mg sắt trong 100g gan bò. Tuy nhiên, cần ăn với lượng vừa phải (1–2 lần/tuần) để không dư thừa vitamin A – vốn không tốt nếu dùng quá nhiều trong thai kỳ.

3. Các loại đậu (đậu lăng, đậu đỏ, đậu đen).

Nguồn sắt từ thực vật, đặc biệt thích hợp với mẹ bầu ăn chay. Một cốc đậu đen 100g cung cấp khoảng 6,1mg sắt, đồng thời giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón.

4. Rau lá xanh đậm (rau chân vịt, cải bó xôi, cải xoăn).

Không chỉ chứa sắt, rau xanh còn giàu axit folic – vi chất quan trọng giúp ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Nên ăn kèm với thực phẩm giàu vitamin C để tăng khả năng hấp thụ sắt.

5. Các loại hạt (bí đỏ, hướng dương, hạt chia)

Các loại hạt thông dụng cũng chứa một lượng lớn sắt: 100g hạt bí đỏ chứa 2,2mg sắt; 100g hạt điều chứa 3,9mg sắt. Các loại hạt cũng cung cấp chất béo lành mạnh và omega-3, hỗ trợ phát triển trí não của thai nhi.

6. Ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc tăng cường sắt

Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được bổ sung sắt giúp mẹ bầu dễ dàng hấp thu. Ưu tiên chọn ngũ cốc nguyên hạt để có thêm chất xơ và vitamin nhóm B.

7. Hải sản (nghêu, sò, cá hồi)

Nghêu, sò là những thực phẩm chứa sắt heme dồi dào. Tuy nhiên, mẹ bầu cần lựa chọn hải sản tươi, đã được nấu chín kỹ và tránh cá có hàm lượng thủy ngân cao.

8. Trứng (đặc biệt là lòng đỏ)

Trứng là một thực phẩm bổ dưỡng mà nhiều mẹ bầu lựa chọn để bổ sung trong thai kỳ. Lòng đỏ trứng chứa sắt cùng nhiều dưỡng chất khác như protein, vitamin D, choline rất cần thiết cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của em bé.

Bên cạnh chế độ ăn đa dạng thực phẩm - mẹ bầu có thể cân nhắc bổ sung sắt bằng sản phẩm bổ sung uy tín

Mặc dù chế độ ăn đóng vai trò nền tảng, nhưng trong nhiều trường hợp, mẹ bầu có thể cân nhắc hoặc hỏi ý kiến chuyên gia để bổ sung thêm sắt qua thực phẩm bảo vệ sức khỏe để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong thai kỳ.

Một trong những sản phẩm nổi bật hiện nay là Ferrolip - sắt dạng bột đến từ Italia, được đánh giá cao nhờ công nghệ hiện đại và tính tiện dụng cao:

- Cung cấp 30mg sắt nguyên tố/gói, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mỗi ngày cho mẹ bầu.

- Ứng dụng công nghệ bao vi nang, giúp sắt không gây mùi tanh, đồng thời giảm đáng kể tình trạng nóng trong, táo bón.

- Dạng bột tan ngay trong miệng, hương chanh thanh mát, dễ dùng, không cần pha với nước.

- Sản xuất tại Italia bởi U.G.A Nutraceuticals, thương hiệu châu Âu có gần 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao.

- Đạt các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả cho mẹ bầu, mẹ sau sinh và người bị thiếu máu do thiếu sắt.

Việc bổ sung sắt trong thai kỳ là cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Ngoài các thực phẩm tự nhiên giàu sắt, mẹ bầu có thể cân nhắc sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt phù hợp, đã được kiểm định chất lượng và an toàn. Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hỗ trợ nào, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Quỳnh Như