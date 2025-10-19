Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn sò' hơnKia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Xe gia đình MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer - Ảnh: Đại lý





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá "mềm" nhất trên thị trường. Xe đang được giảm trực tiếp 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 439 - 549 triệu đồng tùy phiên bản, gần ngang mức 435 triệu đồng của mẫu hatchback cỡ nhỏ Grand i10 1.2AT.

Đánh giá xe gia đình MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, nổi bật nhờ dải đèn LED định vị chạy ngang đặc trưng của Hyundai.

Khoang nội thất bố trí 7 chỗ linh hoạt, hàng ghế giữa có thể trượt và gập phẳng, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi như màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống cảnh báo áp suất lốp.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 1.5L, công suất 115 mã lực, kết hợp hộp số IVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,2 lít/100km, giúp Stargazer trở thành lựa chọn tiết kiệm đáng kể trong đô thị.

Xe gia đình MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross - Ảnh: Đại lý





Toyota Veloz Cross tiếp tục là tâm điểm của nhóm MPV đô thị khi nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 64 - 66 triệu đồng. Nhờ đó giá thực tế của xe chỉ còn khoảng 574 - 594 triệu đồng.

Đánh giá xe gia đình MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross

Điểm mạnh của Toyota Veloz Cross nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình: không gian rộng rãi, ba hàng ghế linh hoạt và đặc biệt là gói an toàn Toyota Safety Sense. Hệ thống này bao gồm cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp, ga tự động thích ứng và cảnh báo lệch làn.

"Trái tim" của xe là động cơ 1.5L Dual VVT-i cho công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Veloz cũng được ưu ái khi sở hữu phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động, tăng độ tiện dụng khi di chuyển trong đô thị.

Xe gia đình MPV 7 chỗ Toyota Avanza Premio

Toyota Avanza - Ảnh: Đại lý





Cùng thương hiệu Toyota, Avanza Premio cũng được hưởng ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp giá bán thực tế giảm còn khoảng 502 - 538 triệu đồng, thay vì mức giá niêm yết 558 - 598 triệu đồng.

Đánh giá xe gia đình MPV 7 chỗ Toyota Avanza Premio

So với người anh em Veloz Cross, Avanza Premio có thiết kế đơn giản và thực dụng hơn, nhưng vẫn sử dụng nền tảng khung gầm DNGA thế hệ mới - nền tảng chung cho nhiều mẫu xe Toyota hiện đại. Mẫu MPV này trang bị động cơ 1.5L, công suất thấp hơn đôi chút so với Veloz, đi kèm hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp, tùy phiên bản.

Với chiều dài tổng thể hơn 4,4m, Avanza Premio vẫn đảm bảo không gian nội thất thoải mái cho cả ba hàng ghế. Hàng ghế thứ ba đủ rộng cho người lớn ngồi, trong khi khoang hành lý có thể mở rộng linh hoạt khi gập ghế.

Nhờ sự bền bỉ, chi phí vận hành hợp lý và cấu hình 7 chỗ tiện dụng, Avanza đang là lựa chọn đáng cân nhắc cho doanh nghiệp vận tải hoặc gia đình tìm kiếm một mẫu MPV tiết kiệm, thực dụng.

Xe gia đình MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander - Ảnh: Đại lý





Mitsubishi Xpander - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV - đang có đợt giảm giá mạnh nhất từ đầu năm.

Cụ thể, bản MT giảm còn 532 triệu đồng, bản AT còn 538 triệu đồng, bản AT Premium còn 593 triệu đồng, trong khi bản Xpander Cross giảm tới 70 triệu đồng, đưa giá xuống chỉ 629 triệu đồng. Nếu tính cả quà tặng bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu đồng, tổng giá trị ưu đãi lên tới 80 triệu đồng.

Đánh giá xe gia đình MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander được ưa chuộng nhờ thiết kế Dynamic Shield khỏe khoắn, nội thất rộng rãi, độ bền cao và chi phí sử dụng thấp. Xe trang bị động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104 mã lực, hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước. Hệ thống khung gầm chắc chắn cùng khả năng cách âm tốt giúp Xpander duy trì vị thế lựa chọn hàng đầu của cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp taxi công nghệ.

Xe gia đình MPV 7 chỗ Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid - Ảnh: Tuổi trẻ





Suzuki XL7 Hybrid là một trong số ít mẫu MPV cỡ nhỏ trang bị công nghệ hybrid tại Việt Nam. Trong tháng 10, mẫu xe này được giảm giá 60 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 540 triệu đồng.

Đánh giá xe gia đình MPV 7 chỗ Suzuki XL7 Hybrid

Xe dùng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện nhẹ (mild-hybrid), giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với bản xăng thuần. Ngoại hình mang phong cách SUV khỏe khoắn, gầm cao 200mm, nội thất 7 chỗ linh hoạt với hàng ghế giữa trượt và gập phẳng 60:40.

Trang bị an toàn gồm cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh ABS/EBD tiêu chuẩn. Nhờ mức tiêu hao chỉ khoảng 5 lít/100km cùng khả năng vận hành ổn định và bền bỉ, XL7 Hybrid hiện là một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc MPV.

Xe gia đình MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V - Ảnh: Honda





Honda BR-V cũng tham gia mạnh mẽ vào cuộc đua giảm giá trong tháng 10, với mức ưu đãi từ 32 - 70 triệu đồng tùy phiên bản. Sau khuyến mãi, bản BR-V G có giá khoảng 597 triệu đồng, còn bản L cao cấp giảm xuống 635 triệu đồng.

Đánh giá xe gia đình MPV 7 chỗ Honda BR-V

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất 119 mã lực - mạnh nhất trong phân khúc MPV phổ thông. Xe đi kèm hộp số CVT cho khả năng vận hành êm ái, cùng gói an toàn Honda Sensing nổi bật với các tính năng như phanh tự động, ga tự động thích ứng và cảnh báo chệch làn đường.

Thiết kế đậm chất SUV, gầm cao, đầu xe khỏe khoắn giúp BR-V phù hợp với khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ linh hoạt, vừa tiện dụng trong phố, vừa đa năng cho những chuyến đi xa.

Xe gia đình MPV 7 chỗ Kia Carens

Kia Carens - Ảnh: Đại lý





Trong tháng 10, mẫu xe Hàn Quốc được ưu đãi có phần ít hơn các đối thủ. Phiên bản 1.5G iVT giảm 35 triệu đồng, còn 599 - 601 triệu đồng, trong khi bản 1.5G Luxury giảm 25 triệu đồng, còn 644 triệu đồng.

Đánh giá xe gia đình MPV 7 chỗ Kia Carens

Xe trang bị động cơ 1.5L Smartstream kết hợp hộp số vô cấp iVT, cho công suất 113 mã lực. Nội thất là điểm mạnh của Carens với màn hình trung tâm 10,25 inch nối liền cụm đồng hồ kỹ thuật số, cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh 6 loa.

Đáng chú ý, Carens còn có tùy chọn cấu hình 6 chỗ ngồi với hai ghế độc lập ở hàng giữa, hướng đến trải nghiệm cao cấp và thoải mái hơn.