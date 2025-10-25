TP.HCM cân nhắc không mời nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa', HIEUTHUHAI, Jack, Pháo bị gọi tên

Theo Báo SGGPO, trong văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao, Hội Âm nhạc và các cơ quan liên quan hôm 24/10, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị: "Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TPHCM".

Cơ quan chức năng nhận định thời gian qua xuất hiện tình trạng một số ca sĩ, rapper trẻ sử dụng ngôn từ cẩu thả, phản cảm, dung tục trong ca khúc; thậm chí cổ xúy lối sống buông thả, giang hồ, gây ảnh hưởng xấu đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Một số bài hát bị chỉ trích vì dùng tiếng lóng, ẩn dụ liên quan chất kích thích, hoặc biểu đạt thái độ ngạo mạn, thiếu đạo đức nghề nghiệp, thiếu tôn trọng khán giả.

Công văn nêu cụ thể hàng loạt trường hợp gây tranh cãi gần đây như: Sự nghiệp chướng của rapper Pháo; Miền mộng mị của GDucky; Trình của HIEUTHUHAI; Em iu của Andree và Bình Gold, Chưa bao giờ của Jack…

Đặc biệt phần biểu diễn của Jack tại Hà Nội ngày 16/10 có ca từ bị cho là dung tục, khiến nhiều người phẫn nộ.

Màn trình diễn gây tranh cãi của Jack J-97 (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong đêm nhạc tối 16/10. Ảnh: SGGPO

Nội dung nhạc phẩm được cho là lời đáp trả của Jack dành cho anti-fan, những người công kích nam ca sĩ suốt thời gian qua: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/ Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm/ Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý/ Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu ôm mặt rồi nằm", "Em biết không em, anh hàng ngày ở trên mặt báo/ Nhưng phải thông minh không được tin những ai viết xạo/Đưa máy, đưa tay, màn hình rồi biên tập tráo/ Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa, có sao/ Fan thường kêu anh vì họ lào/ Lào gì cũng t*n/".

Một ngày sau màn trình diễn ca khúc mới của Jack trở thành chủ đề bàn tán trên Facebook, TikTok. Nhiều khán giả cho rằng ca sĩ dùng lời lẽ nặng nề, phản cảm. Đặc biệt câu hát "Lào gì cũng t**n" làm dấy lên tranh cãi vì cách nói lái dễ gợi liên tưởng phản cảm.

Theo số đông khán giả, việc đưa một sáng tác như vậy lên sân khấu, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. "Nổi tiếng mà sao đem mấy ngôn từ tục tĩu như vậy vô bài được vậy", "Chịu rồi, nhạc gì vậy trời, ca từ tục quá", "Ca sĩ nổi tiếng mà hát vậy á hả", "Không nghĩ một ngày Jack hát được những câu này, sao sang nổi trời"..., một vài bình luận của công chúng trên mạng xã hội.

Chia sẻ về vấn đề này, trên Ngoisao, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng việc dùng ngôn từ phản cảm không làm nhạc sĩ "ngầu" hơn. "Tôi phản đối cách viết nhạc, nói lái tục tĩu như thế!", Lưu Thiên Hương nói.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, âm nhạc luôn hướng đến những điều tích cực, mang tính giải trí và từng có nhiều bài rất ngầu nhưng không có nghĩa phải tục tĩu mới là ngầu. "Cái ngầu trong ca khúc do bạn chơi chữ giỏi, không tục nhưng vẫn tạo được ấn tượng. Qua cách chơi chữ, nhạc sĩ gửi gắm thông điệp, giáo dục được gì cho giới trẻ, khiến các bạn phải "wow" trước cách viết, lối dùng từ có vẻ sốc nhưng mang ý nghĩa tích cực, chứ không phải ca từ nghe sốc và "nói lái" thành câu từ tục tĩu, không hay".

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động biểu diễn, đặc biệt là nhạc rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội. Những nghệ sĩ có hành vi, lời nói hoặc sáng tác đi ngược giá trị văn hóa, không nên được mời tham dự chương trình, lễ hội, sự kiện do TPHCM tổ chức hoặc bảo trợ.

Sở VH-TT TPHCM phối hợp Thanh tra TPHCM thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa.

Cùng với đó, Sở VH-TT TPHCM chủ trì, phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Ngoài ra, Sở VH-TT TPHCM phải kịp thời tham mưu UBND TPHCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sáng tác, biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa; biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, sáng tạo, mang tính giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, có cống hiến cho xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Hội Âm nhạc TPHCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn đảm bảo chuẩn mực, nhằm nâng cao ý thức văn hóa, trách nhiệm xã hội cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ.

Song song đó, hội tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống âm nhạc.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kết nạp hội viên là nghệ sĩ tự do đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.