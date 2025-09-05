'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 2): Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khác
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khác, sau đó cô bé gặp nguy hiểm khi bị ngã khỏi thuyền.
Tập 1 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Trong tập 1, Tú (Ali Thục Dương) đứng đầu một nhóm trẻ con tại một ngôi làng nhỏ. Cô bé và những người bạn của mình có một điểm tập trung được đặt tên Đại bản doanh. Tú nhận thông báo có một bạn trong bọn bị bắt nạt - chiếc diều đang chơi của Đức (Nhật Minh) bị Chiến (Gia Bảo) xé rách. Không những thế, Chiến còn đuổi đám Đức không cho chơi thả diều ở khu vực đó nữa.
Tú và cả đám cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được, quyết định đi gặp đám trẻ kia để làm rõ mọi việc. Hai nhóm tạo ra cảnh hỗn loạn, sau một hồi đánh nhau từ trên bờ xuống đến ruộng và mương nước, Tú đã chiến thắng Chiến đọ. Trận đánh nhau của đám trẻ dừng lại khi những anh chị lớn của Tú và Chiến đi học về ngang qua nhìn thấy cuộc ẩu đả.
Việc Tú đánh nhau đã đến tai bố, Tú đã không tránh khỏi cái kết "đau mông" khi trở về nhà. Cô bé đã bị bố bắt nằm sấp, úp mặt xuống cái chõng tre ở sân và đánh cho vài roi về cái tội đi đánh nhau, phá làng phá xóm.
Tú nói bố hãy dạy mình học võ "để không đứa nào có thể đấm vào mặt con được nữa". Bố Tú sau một hồi suy nghĩ rồi cũng đồng ý và dạy con gái ông mấy miếng võ để phòng thân. Nhưng ông nói với Tú rằng học võ là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải để đánh nhau.
Trong tập 2 "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào tối nay (5/9), Tú dù bị bố phạt roi nhưng đã quên lời bố ngay sau đó. Tú và Bách tiếp tục "phá làng phá xóm" bằng việc "tương tác" với Hoàng rồi sau đó còn khiêu khích ông Đỉnh (ông của Hoàng) khiến ông Đỉnh không thể bình tĩnh nổi.
Ông Đỉnh dọa báo công an vì Tú đánh và làm vỡ kính của Hoàng, nhưng cô bé tỏ ra không chút lo sợ còn thách thức ngược lại ông Đỉnh. Tú nhận đền kính cho Hoàng, nhưng nhất quyết không nhận lỗi về mình.
Viễn tiếp tục "thả thính" cực mượt cô bạn thân của mình, cặp anh chị chơi thân dính nhau như sam không khác gì cặp 2 đứa em. Cả hai trên thuyền hái sen, trêu đùa nhau bằng những lời "dìm" nhau.
Trong khi đó, Tú đã liều lĩnh dẫn Quyên đi câu cá rồi chẳng may cả 2 cùng ngã xuống nước, Chiến thấy vậy chạy đi báo ngay với bố của Tú để kịp thời ứng cứu.
Tập 2 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 5/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
NSND Tự Long biểu diễn tại Chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - "Bản hùng ca chiến thắng" là chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 80 năm truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mớiXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây lại ra mắt khán giả một ca khúc mới. Ca khúc này được viết cùng lúc với hai bản hits lớn dịp Quốc khánh 2/9. Ca khúc mang tên "Vỡ mộng đời".
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.
Thiếu tá Huy quyết kiểm tra trang trại lợn Hồng PhátXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 22 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân và Thiếu tá Huy muốn kiểm tra trại lợn của công ty Hồng Phát nhưng bị từ chối.
Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.
Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh AnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 5 của Sao nhập ngũ, ở cảnh vượt sông, dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh tự tin khoe body.
Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.
'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn ThànhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" tiếp tục cán mốc mới lịch sử khi đạt 450 tỷ và chuẩn bị soán ngôi "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành.
Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sao mai Huyền Trang lần đầu tiên hợp tác nhóm Oplus thể hiện ca khúc “Tôi yêu Việt Nam” do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác. MV là món quà âm nhạc ý nghĩa Huyền Trang cùng ê-kíp gửi tặng khán giả dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.