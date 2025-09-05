'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 2): Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khác

Tập 1 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Trong tập 1, Tú (Ali Thục Dương) đứng đầu một nhóm trẻ con tại một ngôi làng nhỏ. Cô bé và những người bạn của mình có một điểm tập trung được đặt tên Đại bản doanh. Tú nhận thông báo có một bạn trong bọn bị bắt nạt - chiếc diều đang chơi của Đức (Nhật Minh) bị Chiến (Gia Bảo) xé rách. Không những thế, Chiến còn đuổi đám Đức không cho chơi thả diều ở khu vực đó nữa.

Tú và cả đám cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được, quyết định đi gặp đám trẻ kia để làm rõ mọi việc. Hai nhóm tạo ra cảnh hỗn loạn, sau một hồi đánh nhau từ trên bờ xuống đến ruộng và mương nước, Tú đã chiến thắng Chiến đọ. Trận đánh nhau của đám trẻ dừng lại khi những anh chị lớn của Tú và Chiến đi học về ngang qua nhìn thấy cuộc ẩu đả.

Cuộc ẩu đả giữa hai nhóm Tú và Chiến. Ảnh VTV

Việc Tú đánh nhau đã đến tai bố, Tú đã không tránh khỏi cái kết "đau mông" khi trở về nhà. Cô bé đã bị bố bắt nằm sấp, úp mặt xuống cái chõng tre ở sân và đánh cho vài roi về cái tội đi đánh nhau, phá làng phá xóm.

Tú nói bố hãy dạy mình học võ "để không đứa nào có thể đấm vào mặt con được nữa". Bố Tú sau một hồi suy nghĩ rồi cũng đồng ý và dạy con gái ông mấy miếng võ để phòng thân. Nhưng ông nói với Tú rằng học võ là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải để đánh nhau.

Tú bị bố phạt roi vì đi đánh nhau, không nghe lời bố. Ảnh VTV

Trong tập 2 "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào tối nay (5/9), Tú dù bị bố phạt roi nhưng đã quên lời bố ngay sau đó. Tú và Bách tiếp tục "phá làng phá xóm" bằng việc "tương tác" với Hoàng rồi sau đó còn khiêu khích ông Đỉnh (ông của Hoàng) khiến ông Đỉnh không thể bình tĩnh nổi.

Ông Đỉnh dọa báo công an vì Tú đánh và làm vỡ kính của Hoàng, nhưng cô bé tỏ ra không chút lo sợ còn thách thức ngược lại ông Đỉnh. Tú nhận đền kính cho Hoàng, nhưng nhất quyết không nhận lỗi về mình.

Tú đánh Hoàng chảy máu mũi, nhưng dứt khoát không chịu nhận lỗi về mình.

Viễn tiếp tục "thả thính" cực mượt cô bạn thân của mình, cặp anh chị chơi thân dính nhau như sam không khác gì cặp 2 đứa em. Cả hai trên thuyền hái sen, trêu đùa nhau bằng những lời "dìm" nhau.

Trong khi đó, Tú đã liều lĩnh dẫn Quyên đi câu cá rồi chẳng may cả 2 cùng ngã xuống nước, Chiến thấy vậy chạy đi báo ngay với bố của Tú để kịp thời ứng cứu.

Tập 2 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 5/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

