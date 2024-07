Trải nghiệm trà chiều đúng chuẩn Việt Nam tại Mỹ cùng The Vintage 1979

Sự ra đời của một thương hiệu độc đáo

Với mong muốn mang đến cho thực khách trải nghiệm trà chiều đúng chuẩn Việt Nam cùng không gian ấm cúng, nhẹ nhàng, vào đầu năm 2020, The Vintage 1979 Cafe and Drinks chính thức "đặt chân" lên đất Mỹ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình mang mô hình cà phê - trà chiều Việt Nam đến với xứ cờ Hoa. Hơn cả một quán cà phê, The Vintage 1979 được đánh giá biểu tượng cho sự tinh tế và hoàn hảo trong dịch vụ và chất lượng sản phẩm, không chỉ thu hút thực khách bởi những bộ ấm trà tinh xảo, những chiếc bánh thơm ngon được làm từ nguyên liệu cao cấp mà còn bởi phong cách phục vụ chu đáo và tận tâm. Đến với The Vintage 1979, bạn như được lạc bước vào một không gian Việt Nam thu nhỏ giữa lòng nước Mỹ, tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống để tận hưởng những giây phút thư giãn trọn vẹn.

Làn gió mới cho văn hóa cà phê và trà bánh

The Vintage 1979 Cafe & Drink đã tạo nên một làn gió mới mẻ cho văn hóa cà phê trà bánh tại Mỹ với mô hình kinh doanh độc đáo kết hợp giữa cà phê, trà và các loại bánh ngọt. The Vintage 1979 không chỉ nổi tiếng với các món kem dừa và trà chiều trứ danh mà còn chinh phục thực khách bởi thực đơn phong phú, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Từ những ly cà phê đậm đà, thức uống trái cây thanh mát, sinh tố bổ dưỡng đến những chiếc bánh ngọt thơm ngon, tất cả đều được The Vintage 1979 lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng hàng đầu.

Yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt của The Vintage 1979 chính là sự tỉ mỉ và tâm huyết trong từng khâu chế biến. Mỗi món đồ uống, mỗi chiếc bánh đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ việc tuyển chọn nguyên liệu tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm, đến khâu pha chế và trang trí đẹp mắt. Nhờ vậy, The Vintage 1979 luôn giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản của nguyên liệu, mang đến cho thực khách những trải nghiệm vị giác tuyệt vời và khó phai.

Sự tâm huyết và hành trình đưa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Dù mới đi vào hoạt động, The Vintage 1979 đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong lòng thực khách bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ xuất sắc. Bên cạnh chất lượng món ăn mà The Vintage 1979 mang lại, thực khách đến đây còn tìm thấy sự bình yên, thư giãn trong một không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam giữa lòng thành phố số hóa nhộn nhịp như đất Mỹ.

Chị Hằng - Founder của The Vintage 1979 chia sẻ: "Tôi thường có suy nghĩ làm thế nào để dù cho ở nơi đất khách quê người, mà chúng tôi vẫn có được cảm giác thư giãn như ở quê hương. Và đó cũng là một trong những lý do tạo nên The Vintage 1979 trở thành một nơi gắn kết cộng đồng người Việt tại Mỹ. Với sự sáng tạo và tâm huyết của chị Hằng Hellen, The Vintage 1979 đã khẳng định vị trí của mình trong ngành F&B tại Mỹ, góp phần giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mang đến cho khách hàng một không gian lý tưởng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống, The Vintage 1979 không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến yêu thích của mọi người trong tương lai.

Hãy cùng The Vintage 1979 mang đến cho bạn những giây phút thư giãn tuyệt vời bên ly cà phê thơm ngon. Nằm tại 10110 suite A, Westminster Blvd, Garden Grove, CA, United States, California, The Vintage 1979 là điểm đến lý tưởng để bạn tận hưởng không gian ấm cúng, yên bình và tạm gác lại những lo toan của cuộc sống.

PV