Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe máy điện được nhiều khách hàng săn đón nhờ thiết kế thể thao như Honda Air Blade, dễ thế chân Vision với mức giá chỉ khoảng 41 triệu đồng.

Xe máy điện pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH

FOX 350

Polytron, một công ty công nghệ của Indonesia, thuộc sở hữu của Tập đoàn Djarum, vừa chính thức ra mắt FOX 350, mẫu xe máy điện được thiết kế công thái học với đầy đủ tính năng tiên tiến hỗ trợ di chuyển trong đô thị. Chiếc xe tay ga chạy bằng điện này được thiết kế để mang đến trải nghiệm lái xe cao cấp, đem lại sự thoải mái và hiệu suất tối đa cho người dùng sinh sống trong đô thị.

Polytron FOX 350 có 4 tùy chọn màu sắc trang nhã: Đỏ Rush, Trắng Hustle, Xanh Lá Flux và Xám Warrior. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại, sử dụng đèn LED Projector và đèn chạy ban ngày DRL giúp bảo đảm tầm quan sát tốt khi di chuyển vào buổi tối. Bảng đồng hồ kỹ thuật số cung cấp đầy đủ các thông tin vận hành quan trọng. Trong khi đó, công nghệ phanh tái tạo 2 cấp độ hoạt động ở 2 chế độ Thấp và Cao, giúp tăng hiệu suất năng lượng khi sử dụng hàng ngày.

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng đảm bảo an toàn khi dừng xe trên dốc, trong khi hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) tương tự như trên ô tô sẽ hỗ trợ duy trì tốc độ ổn định mà không cần phải liên tục điều khiển tay ga. Những tính năng này được đánh giá là đủ để hỗ trợ người dùng sử dụng trong khu vực đô thị.

Polytron FOX 350 có 4 tùy chọn màu sắc trang nhã

Về hiệu suất, chiếc xe máy điện này được trang bị động cơ 3.000 watt với công suất tối ưu 6.409 watt và mô-men xoắn 187 Nm, đảm bảo khả năng tăng tốc nhanh chóng trong nhiều điều kiện khác nhau. Polytron FOX 350 có thể di chuyển tới 130 km chỉ với một lần sạc và đạt tốc độ tối đa 95 km/h.

Để thuận tiện hơn cho người sử dụng, nhà sản xuất đã trang bị cho FOX 350 tính năng khởi động thông minh (Smart Start), cho phép xe tự động nhận diện chìa khóa trong bán kính 1 mét. Với công nghệ khóa thông minh thụ động, chiếc xe sẽ ngay lập tức chuyển sang chế độ chờ khi nhận diện được chìa khóa từ xa, cho phép người dùng khởi động mà không cần thao tác thủ công.

Polytron FOX 350 có thể di chuyển tới 130 km

Thông qua ứng dụng Polytron EV, người dùng có thể mở hoặc khóa xe máy, theo dõi tình trạng pin, định vị xe và thậm chí tìm các điểm sạc gần đó. Độ tin cậy của pin cũng là một ưu tiên hàng đầu. FOX 350 sử dụng pin Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) với những ưu điểm mà mọi khách hàng đều quan tâm là sự an toàn, ổn định và bền bỉ. Để sạc pin của Polytron FOX 350 từ 0 đến 100%, người dùng chỉ mất khoảng 4–5 giờ với công suất đầu vào 800 watt. Động cơ và pin được chứng nhận IP67, bảo vệ chúng khỏi nước và bụi.

Giá xe máy điện Polytron FOX 350

Polytron FOX 350 kèm pin có giá bán 34,5 triệu IDR, tương đương khoảng 54,5 triệu đồng. Tuy nhiên, với chính sách hỗ trợ 7 triệu IDR (khoảng 11 triệu đồng) của Polytron, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền thực tế là 27,5 triệu IDR (khoảng 43,5 triệu đồng). Pin được bảo hành 3 năm.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn chính sách mua xe kèm gói thuê bao pin. Với lựa chọn này, Polytron FOX 350 có giá 22,5 triệu IDR (khoảng 35,5 triệu đồng), nhưng được hỗ trợ 7 triệu IDR nên số tiền mà khách cần bỏ ra thực tế chỉ là 15,5 triệu IDR (khoảng 24,5 triệu đồng), tức là rẻ hơn cả Honda Vision, mẫu xe ga ‘quốc dân’ tại thị trường Việt Nam vẫn được khách hàng ưu ái coi là “Tiểu SH”. Chi phí thuê bao pin hàng tháng được công bố là 200.000 IDR (khoảng 316.000 đồng) và người dùng sẽ được bảo hành pin trọn đời trong suốt thời gian đăng ký.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.