Triệt phá đường dây 'phù phép' 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai, bán ra thị trường

Theo Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận.

Qua công tác nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây có tổ chức, chuyên sản xuất, tiêu thụ các loại thực phẩm giả là sản phẩm từ đà điểu, dê, nai, nhím… được làm giả từ thịt heo, đưa ra thị trường tiêu thụ rộng rãi, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Hình ảnh các sản phẩm thịt giả. Ảnh: CA TPHCM

Nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại xã Bà Điểm, phường Bình Trị Đông, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM), đồng thời truy xét các kho lạnh, nhà hàng là đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk…

Kết quả điều tra công an xác định: Từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thực phẩm giả, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ảnh: CA TPHCM

Ngày 15/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng để điều tra về tội Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.