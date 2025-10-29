Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại
GĐXH - Cây phong thủy trong nhà có tác dụng cực kì tốt trong việc vượng vận, không chỉ cải thiện tài lộc, hưng vượng sự nghiệp mà còn tăng cường tình duyên, thu hút quý nhân, hanh thông sức khỏe.
Cây tiên nhân cầu
Theo phong thủy, cây tiên nhân cầu là loại cây thuộc họ xương rồng, thân hình tròn và nhiều gai, bày ở văn phòng có tác dụng phòng ngừa tiểu nhân thị phi, chống đỡ với những điều xui xẻo rủi ro.
Bày ở bàn làm việc, bên cạnh máy tính có tác dụng ngăn ngừa phóng xạ điện từ và bảo vệ mắt, giúp tinh thần thư giãn hơn.
Bày cây ở ban công vừa đẹp mắt vừa làm sạch không khí và ngăn ngừa các luồng năng lượng xấu. Nếu gia đình có vườn hoặc bồn hoa cây cảnh thì nên trồng một cây tiên nhân cầu để gia tăng sinh khí, thúc đẩy tài khí, có tác dụng chiêu tài, khai tài rất tốt.
Cây phượng tiên
Còn có tên gọi là cây móng tay, đây cũng là một trong những loài cây phong thủy nên trồng trong nhà. Hoa của nó rất đẹp, tươi tắn rực rỡ, sử dụng để cải thiện phong thủy nhà ở.
Phong thủy cho biết, người mệnh Hỏa nên chọn cây có hoa màu đỏ vì hoa đỏ đại diện cho ngũ hành Hỏa, bày bồn cây phượng tiên hoa đỏ lá xanh chính là tạo vượng thế đơn giản mà hiệu quả.
Cây phượng tiên màu đẹp sắc tươi, chứa đầy hỉ khí, bố trí ở phòng khách tạo không khí vui mừng phấn khởi khiến tâm tình tràn ngập sức sống, sinh khí dồi dào, gia vận tự dưng cũng tốt lên. Vị trí tốt nhất để bày cây là tài vị, chú ý bảo dưỡng cây thật tốt để cây luôn tươi tốt, không bị khô héo.
Cây si
Cây si nằm trong bộ Tứ Linh (Đa - Sung - Sanh - Si), được coi là loài cây của sự cát tường, may mắn, phúc lộc.
Theo phong thủy, trồng cây si tại nhà hay văn phòng được cho là sẽ mang lại rất nhiều sự thịnh vượng cho gia chủ. Ngoài ra, cây si còn được biết đến là loài cây có thể trấn yểm cho những vùng đất xấu, nhiều sát khí.
Với sự sống mãnh liệt và tuổi thọ lâu năm, cây si được xếp vào loài cây hợp với người mang mệnh Mộc ở tất cả các độ tuổi. Những người mang mệnh Mộc, khi nuôi trồng cây si sẽ mang lại nhiều phúc lộc và may mắn cho bản thân và gia đình.
Trúc phú quý
Đây chính là 1 trong những loại cây phong thủy nên trồng trong nhà được ưa chuộng nhất hiện nay. Cây dễ trồng dễ sống, tượng trưng cho đại cát, đại lợi.
Cũng theo phong thủy, nếu đặt ở vị trí Văn Xương thì lợi công danh sự nghiệp, học nghiệp. Đặt ở vị trí sao Cửu Tử trong nhà thì vượng hỉ khí, nhân duyên vui mừng phấn khởi, gia đình hạnh phúc hòa hợp. Đặt ở bàn học, bàn làm việc cát vượng khai vận. Đặt ở trên tủ lạnh, trong nhà bếp, trong nhà vệ sinh có thể tiêu trừ sát khí.
Trúc phú quý đặt ở dưới xà nhà có thể hóa giải hình sát, áp dụng trong các trường hợp giường ngủ, bàn làm việc phạm thế "xà ngang áp đỉnh". Đặt ở bên cửa chính sinh cơ bừng bừng, vượng vận nhanh chóng, mời gọi năng lượng tốt vào nhà, lợi cho đại vận. Đặt ở cầu thang giúp năng lượng lưu chuyển.
Vị trí tốt nhất để đặt trúc phú quý là tài vị, vượng tài vượng lộc, thu hút tài khí, không những có lợi cho tài lộc mà còn tăng cường sự nghiệp vận, thu hút quý nhân, cực kì có lợi cho đường thăng quan tiến chức. Tài vị kị nước nên trồng trúc trong đất, tuyệt đối không trồng thủy sinh và chăm sóc sao cho cây luôn xanh tốt, không bị héo úa thì mới có tác dụng phong thủy.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
