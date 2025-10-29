Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

Thứ tư, 10:01 29/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cây phong thủy trong nhà có tác dụng cực kì tốt trong việc vượng vận, không chỉ cải thiện tài lộc, hưng vượng sự nghiệp mà còn tăng cường tình duyên, thu hút quý nhân, hanh thông sức khỏe.

Cây tiên nhân cầu

Theo phong thủy, cây tiên nhân cầu là loại cây thuộc họ xương rồng, thân hình tròn và nhiều gai, bày ở văn phòng có tác dụng phòng ngừa tiểu nhân thị phi, chống đỡ với những điều xui xẻo rủi ro. 

Bày ở bàn làm việc, bên cạnh máy tính có tác dụng ngăn ngừa phóng xạ điện từ và bảo vệ mắt, giúp tinh thần thư giãn hơn.

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại - Ảnh 1.

Phong thủy học xếp tiên nhân cầu là thực vật cát tường có ứng dụng hóa sát thị hung.

Bày cây ở ban công vừa đẹp mắt vừa làm sạch không khí và ngăn ngừa các luồng năng lượng xấu. Nếu gia đình có vườn hoặc bồn hoa cây cảnh thì nên trồng một cây tiên nhân cầu để gia tăng sinh khí, thúc đẩy tài khí, có tác dụng chiêu tài, khai tài rất tốt.

Cây phượng tiên

Còn có tên gọi là cây móng tay, đây cũng là một trong những loài cây phong thủy nên trồng trong nhà. Hoa của nó rất đẹp, tươi tắn rực rỡ, sử dụng để cải thiện phong thủy nhà ở.

Phong thủy cho biết, người mệnh Hỏa nên chọn cây có hoa màu đỏ vì hoa đỏ đại diện cho ngũ hành Hỏa, bày bồn cây phượng tiên hoa đỏ lá xanh chính là tạo vượng thế đơn giản mà hiệu quả.

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại - Ảnh 2.

Vị trí tốt nhất để bày cây là tài vị, chú ý bảo dưỡng cây thật tốt để cây luôn tươi tốt, không bị khô héo.

Cây phượng tiên màu đẹp sắc tươi, chứa đầy hỉ khí, bố trí ở phòng khách tạo không khí vui mừng phấn khởi khiến tâm tình tràn ngập sức sống, sinh khí dồi dào, gia vận tự dưng cũng tốt lên. Vị trí tốt nhất để bày cây là tài vị, chú ý bảo dưỡng cây thật tốt để cây luôn tươi tốt, không bị khô héo.

Cây si

Cây si nằm trong bộ Tứ Linh (Đa - Sung - Sanh - Si), được coi là loài cây của sự cát tường, may mắn, phúc lộc. 

Theo phong thủy, trồng cây si tại nhà hay văn phòng được cho là sẽ mang lại rất nhiều sự thịnh vượng cho gia chủ. Ngoài ra, cây si còn được biết đến là loài cây có thể trấn yểm cho những vùng đất xấu, nhiều sát khí.

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại - Ảnh 3.

Những người mang mệnh Mộc, khi nuôi trồng cây si sẽ mang lại nhiều phúc lộc và may mắn cho bản thân và gia đình.

Với sự sống mãnh liệt và tuổi thọ lâu năm, cây si được xếp vào loài cây hợp với người mang mệnh Mộc ở tất cả các độ tuổi. Những người mang mệnh Mộc, khi nuôi trồng cây si sẽ mang lại nhiều phúc lộc và may mắn cho bản thân và gia đình.

Trúc phú quý

Đây chính là 1 trong những loại cây phong thủy nên trồng trong nhà được ưa chuộng nhất hiện nay. Cây dễ trồng dễ sống, tượng trưng cho đại cát, đại lợi. 

Cũng theo phong thủy, nếu đặt ở vị trí Văn Xương thì lợi công danh sự nghiệp, học nghiệp. Đặt ở vị trí sao Cửu Tử trong nhà thì vượng hỉ khí, nhân duyên vui mừng phấn khởi, gia đình hạnh phúc hòa hợp. Đặt ở bàn học, bàn làm việc cát vượng khai vận. Đặt ở trên tủ lạnh, trong nhà bếp, trong nhà vệ sinh có thể tiêu trừ sát khí.

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại - Ảnh 4.

Theo phong thủy, đặt cây này ở bàn học, bàn làm việc cát vượng khai vận.

Trúc phú quý đặt ở dưới xà nhà có thể hóa giải hình sát, áp dụng trong các trường hợp giường ngủ, bàn làm việc phạm thế "xà ngang áp đỉnh". Đặt ở bên cửa chính sinh cơ bừng bừng, vượng vận nhanh chóng, mời gọi năng lượng tốt vào nhà, lợi cho đại vận. Đặt ở cầu thang giúp năng lượng lưu chuyển.

Vị trí tốt nhất để đặt trúc phú quý là tài vị, vượng tài vượng lộc, thu hút tài khí, không những có lợi cho tài lộc mà còn tăng cường sự nghiệp vận, thu hút quý nhân, cực kì có lợi cho đường thăng quan tiến chức. Tài vị kị nước nên trồng trúc trong đất, tuyệt đối không trồng thủy sinh và chăm sóc sao cho cây luôn xanh tốt, không bị héo úa thì mới có tác dụng phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại - Ảnh 5.6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn

GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng nguyên tắc phong thủy trong bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang lại tài lộc

Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang lại tài lộc

6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn

6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn

Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệp

Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệp

Những lưu ý để bàn thờ Thần tài không bao giờ mất lộc

Những lưu ý để bàn thờ Thần tài không bao giờ mất lộc

'Bảo vật' nên đặt vào bát hương để giúp kết nối tâm linh, lưu giữ tài khí, phúc khí

'Bảo vật' nên đặt vào bát hương để giúp kết nối tâm linh, lưu giữ tài khí, phúc khí

Cùng chuyên mục

Trước khi nhập viện cấp cứu, 'họa mi núi rừng' 11 năm chưa trả hết nợ sống trong căn nhà thế nào?

Trước khi nhập viện cấp cứu, 'họa mi núi rừng' 11 năm chưa trả hết nợ sống trong căn nhà thế nào?

- 13 phút trước

GĐXH - Biến cố lớn trong cuộc đời này đã lấy đi nhiều nước mắt, tiền bạc, sức lực và cả danh tiếng của 'họa mi núi rừng'.

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây

- 1 giờ trước

Đỉnh Fansipan mùa săn mây luôn giữ một sức hút khó cưỡng với du khách bốn phương bởi vẻ đẹp thần tiên đến say lòng. Không chỉ là những khoảnh khắc lạc vào miền cổ tích, Fansipan còn mang đến những vô số trải nghiệm độc đáo, mê mẩn quên lối về.

Sai lầm phong thủy nguy hiểm khi sắp xếp bàn thờ gia tiên cần phải chú ý

Sai lầm phong thủy nguy hiểm khi sắp xếp bàn thờ gia tiên cần phải chú ý

- 6 giờ trước

GĐXH - Khi sắp đặt bàn thờ gia tiên cần chú ý 6 hướng đó là trước, sau, trái, phải, trên, dưới so với bàn thờ. Điểm qua những sai lầm phong thủy nguy hiểm khi sắp xếp bàn thờ gia tiên cần phải chú ý.

'Cotton Thứ Thiệt' – Khi sự thật lên tiếng giữa thế giới chăn ga vải pha

'Cotton Thứ Thiệt' – Khi sự thật lên tiếng giữa thế giới chăn ga vải pha

- 18 giờ trước

Vì sao khách sạn 5 sao chỉ chọn một loại duy nhất?

Cách xác định cung Quý nhân trong nhà để mang lại nguồn vượng khí cho chính bản thân

Cách xác định cung Quý nhân trong nhà để mang lại nguồn vượng khí cho chính bản thân

- 18 giờ trước

GĐXH - Để kích hoạt được cung Quý nhân, chúng ta dựa trên 3 yếu tố chính của con người là thái độ tích cực, sức khỏe, tinh thần của con người, cũng như những vật phẩm phong thủy phù hợp.

Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang lại tài lộc

Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang lại tài lộc

- 21 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì khi kinh doanh để đem lại cát sự và tài lộc cho gia chủ là câu hỏi của không ít người. Do đó, để biết có cần thiết phải cắm hoa, hãy tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

- 1 ngày trước

GĐXH - Những hình ảnh về tư gia của chú rể Phát Nguyễn khiến cộng đồng mạng sửng sốt.

6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn

6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng nguyên tắc phong thủy trong bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàu

Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàu

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phong thủy không chỉ là niềm tin mà còn là nghệ thuật sắp đặt không gian sống hài hòa, hỗ trợ con người về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Một trong những đặc điểm nổi bật ở giới giàu có là họ rất chú trọng đến cách bày trí vật phẩm phong thủy, không chỉ vì niềm tin tâm linh mà còn bởi hiểu biết khoa học về năng lượng và cảm xúc trong không gian.

Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệp

Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệp

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc xây dựng nhà ở nếu được thực hiện một cách thiếu khoa học và bừa bãi dễ dẫn đến những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và công danh của gia chủ.

Xem nhiều

Cách xem phong thủy nhà ở đơn giản mà không cần phải mời đến chuyên gia phong thủy

Cách xem phong thủy nhà ở đơn giản mà không cần phải mời đến chuyên gia phong thủy

GĐXH - Xem phong thủy nhà ở là việc làm vô cùng quan trọng quyết định đến tài vận của gia chủ. Dưới đây là những cách sẽ giúp bạn có thể áp dụng tự xem phong thủy cho chính ngôi nhà của mình mà không cần phải mời đến thầy hoặc chuyên gia phong thủy.

MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào?

MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào?

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Không gian sống
6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn

6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắn

Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top