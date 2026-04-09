Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giam
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện hành vi nâng khống tiền ăn, rút ruột nguồn kinh phí chăm sóc người bảo trợ xã hội và học sinh dân tộc nội trú.
Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (tại khu 4, xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) – nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa – hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ từ 3.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.
Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh – kế toán Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện… nhằm chiếm đoạt số tiền 679.917.000 đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng: Vũ Doanh Nam, Phùng Thị Thùy Linh, Trần Thu Đông và Hoàng Thị Xuân Hòa.
Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), hằng tháng Nhà nước hỗ trợ 1.872.000 đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập. Lợi dụng chính sách nhân văn này, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông với vai trò Hiệu trưởng đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa – kế toán nhà trường nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt tổng số tiền 1.033.564.000 đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi trên của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế – những đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.
Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Doanh Nam – Giám đốc và Phùng Thị Thùy Linh – kế toán Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Thu Đông – Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa – kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về cùng tội danh nêu trên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tập trung điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để các cá nhân vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng yếu thế, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
