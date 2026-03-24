Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản
GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Văn Phước (SN 1972, ngụ phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N để bán lại kiếm lời.
Trong quá trình quen biết, Phước lợi dụng sự tin tưởng của ông N, sử dụng các thông tin không đúng sự thật, đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến nhu cầu cá nhân như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa… đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại với số tiền cao hơn nhằm tạo lòng tin để ông N chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt.
Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/3/2024, ông N đã chuyển khoản cho Phước 253 lần với tổng số tiền 1.309.200.000 đồng. Ngoài ra, Phước còn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt thêm 526.200.000 đồng.
Tổng số tiền bị can Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N là 1.835.400.000 đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
