Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Thứ ba, 07:05 24/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Văn Phước (SN 1972, ngụ phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N để bán lại kiếm lời.

Bị can Huỳnh Văn Phước. Ảnh: CACC

Trong quá trình quen biết, Phước lợi dụng sự tin tưởng của ông N, sử dụng các thông tin không đúng sự thật, đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến nhu cầu cá nhân như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa… đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại với số tiền cao hơn nhằm tạo lòng tin để ông N chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt.

Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/3/2024, ông N đã chuyển khoản cho Phước 253 lần với tổng số tiền 1.309.200.000 đồng. Ngoài ra, Phước còn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt thêm 526.200.000 đồng.

Tổng số tiền bị can Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N là 1.835.400.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

GĐXH - Liên quan vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.

GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo, bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú.

GĐXH - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại khu vực Định Công Thượng, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.

GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

GĐXH - Bất chấp nguy hiểm để "thể hiện bản thân" bằng hành vi lạng lách, đánh võng dẫn đến tai nạn trên đường Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 8 đã bị Công an triệu tập cùng phụ huynh để xử lý.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
