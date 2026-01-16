Trung Ruồi 'Táo quân': Làm bốc vác, shipper, giờ sung túc bên vợ diễn viên trong căn chung cư hơn 10 tỷ với thiết kế độc đáo

Trong Táo quân 2025, Trung Ruồi gây ấn tượng với khán giả khi đảm nhận vai tiều phu Xuân Son, nhân vật được Ngọc Hoàng triệu kiến để sửa sang vườn táo của thiên đình. Tuy nhiên, các Táo lại hiểu lầm đây là người sẽ thế chỗ mình. Tuy nhiên, khi bỏ cặp mắt kính đen, ngoại hình "mắt lác" của Xuân Son - Trung Ruồi đã khiến khán giả cười bò và nhận xét là phiên bản Baby Three của Táo quân 2025. Cuối cùng Xuân Son nhìn mặt trời không đúng hướng đã bị các Táo "điều hướng" cho tiền về hạ giới. Tuy không có nhiều đất diễn bằng các Táo, nhưng diễn xuất của Trung Ruồi được khen là duyên dáng, khác biệt so với mọi lần.

Trung Ruồi gây ấn tượng với vai tiều phu Xuân Son trong Táo quân 2025.

Trung Ruồi là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi được tham gia Táo quân - Gặp nhau cuối năm trong nhiều năm. Anh được xem là lứa kế cận của dàn Táo gạo cội như NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung... Ngoài ra, Trung Ruồi cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Anh tham gia nhiều phim giờ vàng VTV.

Trước khi đến được với thành công ngày hôm nay, Trung Ruồi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Nam diễn viên phải đi làm đủ nghề, từ bốc vác trong kho vận đến đi ship hàng để mưu sinh. Năm 2015, Trung Ruồi bắt đầu nhận được công việc làm MC cho các show đám cưới, song cũng chưa phải thành tựu gì trong công việc. Nỗi đau lớn nhất trong năm đó là bố anh mất. Đây là cú ngã lớn về tinh thần với anh. Vì còn mỗi mẹ nên Trung Ruồi tự nhủ phải đứng lên, làm mọi cách để trở thành chỗ dựa cho mẹ, cả về kinh tế lẫn tinh thần. Anh lao đi như con thiêu thân để tìm mọi cơ hội. Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội là chương trình Kem Xôi TV và được khán giả biết đến.

Bà xã của Trung Ruồi là diễn viên múa Ngọc Hà. Cặp đôi kết hôn vào năm 2019, 2 năm sau thì chào đón công chúa đầu lòng.

Từ đó đến nay, Trung Ruồi từng bước đi lên và ngày càng thành công trong công việc. Nhờ sự nỗ lực, năm 2019, anh sở hữu căn chung cư xinh xắn đầu tiên ở Hà Nội. Đến năm 2023, nam diễn viên và vợ con chuyển sang căn nhà mới khang trang, rộng rãi hơn, hiện có giá khoảng hơn 10 tỷ đồng. Trung Ruồi bảo, nhiều người nói anh giàu, nhưng thực ra vợ chồng anh chỉ đủ ăn. "Chúng tôi chỉ có căn nhà nhỏ để ở và cái xe để phục vụ công việc chứ không có gì to tát…", nam diễn viên bộc bạch.

Trên kênh TikTok, Trung Ruồi cũng thường xuyên hé lộ vài góc trong nhà. Có thể thấy đồ đạc và nội thất được sắp xếp rất cẩn thận, gọn gàng. Gia đình anh đã sống trong căn nhà này được hơn 1 năm, và vừa mới sửa sang lại nội thất trong và phong cách thiết kế trong nhà. (Nguồn: @trungruoi93).

Nội thất bên trong căn nhà của Trung Ruồi (Ảnh: FBNV).

Không gian bên ngoài lan can có cây cối và tiểu cảnh, tạo nên góc thư thái cho gia chủ những lúc rảnh rỗi. (Ảnh: FBNV)

Trung Ruồi cũng từng chia sẻ hình ảnh căn nhà của mình trên kênh HOUSE n HOME. (Nguồn: HOUSE n HOME)

(Nguồn: HOUSE n HOME)

Tuy nhiên, Trung Ruồi có thay đổi lại thiết kế và nội thất trong nhà. Vẫn là căn chung cư ấy nhưng giờ đây tất cả nội thất bên trong mang đậm phong cách Nhật Bản.

Trung Ruồi đã khoe khéo căn chung cư với được thiết kế theo phong cách Nhật Bản của mình. Bước vào là phòng khách mang đậm nét văn hóa của đất nước mặt trời mọc với kệ gỗ, bàn gỗ, thảm ngồi và bộ sofa lớn đặt ở sát tường. Nguồn: Tiền Phong



Người xem còn ấn tượng với bức tranh núi Phú Sĩ với khung tròn, được anh đặt sát tường, ngay giữa phòng khách. (Nguồn: Tiền Phong)

Nơi đặc biệt nhất ở phòng khách có lẽ là kệ trưng bày những món đồ kỷ niệm của Trung Ruồi. Đó là những món quà tặng của bạn bè, kỷ niệm chương từ các chương trình mà anh từng diễn, một bộ mô hình Táo Quân, và dân tình cũng dán mắt vào món đồ kỷ niệm đến từ bộ phim Độc Đạo mà Trung Ruồi đang giữ.

(Nguồn: Tiền Phong)

(Nguồn: Tiền Phong)

Trung Ruồi cũng giới thiệu luôn không gian "bất khả xâm phạm" trong căn nhà. Đó là khu vực bếp của vợ anh. Phòng bếp và phòng khách liền nhau và cũng mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản. Giữa bếp còn có bộ bàn ăn to và dân tình tiếp tục ấn tượng với bức tranh khung tròn treo trên tường.

Phòng khách và bếp được Trung Ruồi tinh giản các chi tiết cầu kỳ. Anh tập trung vào những món đồ gỗ như bàn ghế, tủ kệ... ngay cả trần nhà và tường cũng được thiết kế các khung tạo điểm nhấn cho căn phòng.

