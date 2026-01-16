Trung Ruồi 'Táo quân': Làm bốc vác, shipper, giờ sung túc bên vợ diễn viên trong căn chung cư hơn 10 tỷ với thiết kế độc đáo
GĐXH - Phòng bếp và phòng khách nhà Trung Ruồi liền nhau và cũng mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản.
Trong Táo quân 2025, Trung Ruồi gây ấn tượng với khán giả khi đảm nhận vai tiều phu Xuân Son, nhân vật được Ngọc Hoàng triệu kiến để sửa sang vườn táo của thiên đình. Tuy nhiên, các Táo lại hiểu lầm đây là người sẽ thế chỗ mình. Tuy nhiên, khi bỏ cặp mắt kính đen, ngoại hình "mắt lác" của Xuân Son - Trung Ruồi đã khiến khán giả cười bò và nhận xét là phiên bản Baby Three của Táo quân 2025. Cuối cùng Xuân Son nhìn mặt trời không đúng hướng đã bị các Táo "điều hướng" cho tiền về hạ giới. Tuy không có nhiều đất diễn bằng các Táo, nhưng diễn xuất của Trung Ruồi được khen là duyên dáng, khác biệt so với mọi lần.
Trung Ruồi là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi được tham gia Táo quân - Gặp nhau cuối năm trong nhiều năm. Anh được xem là lứa kế cận của dàn Táo gạo cội như NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung... Ngoài ra, Trung Ruồi cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Anh tham gia nhiều phim giờ vàng VTV.
Bà xã của Trung Ruồi là diễn viên múa Ngọc Hà. Cặp đôi kết hôn vào năm 2019, 2 năm sau thì chào đón công chúa đầu lòng.
Trên kênh TikTok, Trung Ruồi cũng thường xuyên hé lộ vài góc trong nhà. Có thể thấy đồ đạc và nội thất được sắp xếp rất cẩn thận, gọn gàng. Gia đình anh đã sống trong căn nhà này được hơn 1 năm, và vừa mới sửa sang lại nội thất trong và phong cách thiết kế trong nhà. (Nguồn: @trungruoi93).
Nội thất bên trong căn nhà của Trung Ruồi (Ảnh: FBNV).
Không gian bên ngoài lan can có cây cối và tiểu cảnh, tạo nên góc thư thái cho gia chủ những lúc rảnh rỗi. (Ảnh: FBNV)
(Nguồn: HOUSE n HOME)
Tuy nhiên, Trung Ruồi có thay đổi lại thiết kế và nội thất trong nhà. Vẫn là căn chung cư ấy nhưng giờ đây tất cả nội thất bên trong mang đậm phong cách Nhật Bản.
Nơi đặc biệt nhất ở phòng khách có lẽ là kệ trưng bày những món đồ kỷ niệm của Trung Ruồi. Đó là những món quà tặng của bạn bè, kỷ niệm chương từ các chương trình mà anh từng diễn, một bộ mô hình Táo Quân, và dân tình cũng dán mắt vào món đồ kỷ niệm đến từ bộ phim Độc Đạo mà Trung Ruồi đang giữ.
Trung Ruồi cũng giới thiệu luôn không gian "bất khả xâm phạm" trong căn nhà. Đó là khu vực bếp của vợ anh. Phòng bếp và phòng khách liền nhau và cũng mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản. Giữa bếp còn có bộ bàn ăn to và dân tình tiếp tục ấn tượng với bức tranh khung tròn treo trên tường.
Phòng khách và bếp được Trung Ruồi tinh giản các chi tiết cầu kỳ. Anh tập trung vào những món đồ gỗ như bàn ghế, tủ kệ... ngay cả trần nhà và tường cũng được thiết kế các khung tạo điểm nhấn cho căn phòng.
