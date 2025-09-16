Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá vé

Theo đó, vé tàu Thống Nhất sẽ được bán cho hành khách trong giai đoạn từ ngày 3/2 đến 8/3/2026.

Trong khoảng thời gian từ hôm nay đến hết ngày 19/9, ngành đường sắt tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể. Một lượt đăng ký mua vé tập thể cần tối thiểu từ 5 người trở lên.

Sau đó, từ 8 giờ sáng 20/9, chính thức mở bán vé cho hành khách cá nhân trên toàn bộ các kênh phân phối, gồm: ga tàu, đại lý bán vé và thu hộ, cùng hệ thống bán vé trực tuyến.

Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đơn vị đủ điều kiện bao gồm: lực lượng vũ trang nhân dân, các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, khu công nghiệp – khu chế xuất, tổ chức xã hội và các đơn vị trong cũng như ngoài ngành đường sắt.

Khi đăng ký, đơn vị cần chuẩn bị giấy giới thiệu, danh sách hành khách cùng bảng tổng hợp hành trình theo mẫu.

Danh sách này phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của từng người đi tàu: họ tên, số điện thoại, loại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy chứng nhận lực lượng vũ trang, thẻ nhà báo, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ đảng viên, đoàn viên, giấy phép lái xe, giấy xác nhận chính sách xã hội...).

Các đơn vị có nhu cầu đặt vé tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga như Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm, Đà Lạt để được hướng dẫn chi tiết.

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt, đợt bán vé Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai sớm hơn 10 ngày so với năm ngoái nhằm tạo điều kiện cho người dân có nhiều lựa chọn và dễ dàng sắp xếp kế hoạch di chuyển.

Về chính sách giảm giá trong thời gian vận tải Tết Bính Ngọ 2026, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết,

- Hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá từ 5% – 15% đối với các tàu chiều Lẻ trước Tết (từ ngày 03/02 đến ngày 17/02/2026) và chiều Chẵn sau Tết (từ ngày 21/02 đến ngày 08/3/2026).

- Giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15/02/2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên.

- Giảm từ 2% đến 12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên; tùy theo số lượng, thời gian mua vé tàu và lịch trình mà có sự giảm giá khác nhau.

- Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi.

- Giảm từ 10% - 20% giá vé cho Sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Đồng thời, ngành đường sắt có chế độ miễn, giảm giá vé cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng chính sách xã hội.

