Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử tríDân số và phát triển - 5 giờ trước
Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng TrịDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹoDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.
5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinhDân số và phát triển - 1 ngày trước
Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.
8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiênDân số và phát triển - 3 ngày trước
Cân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Nói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.
Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có conDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Hiếm muộn kéo dài suốt 5 năm khiến anh Phong (35 tuổi) nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm và đón con đầu lòng.
3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàngDân số và phát triển - 1 tuần trước
Nếu bạn vẫn còn băn khoăn giữa muôn vàn biện pháp ngừa thai, hãy cùng khám phá một lựa chọn đang được nhiều bạn gái tin dùng và yêu thích nhờ 3 lý do sau đây tại bài viết này nhé!
Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứngDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Khối áp xe phần phụ lớn vùng chậu chèn ép niệu quản trái, gây nhiễm trùng nặng. Bác sĩ buộc phải cắt buồng trứng và vòi trứng trái để loại bỏ ổ bệnh.
Dân số châu Á - Thái Bình Dương: Người trẻ ngày càng sinh ít con hơn, châu Á đang thay đổi theo cách chưa từng cóDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Dân số châu Á - Thái Bình Dương đã đạt hơn 4,8 tỷ người nhưng tốc độ tăng đang chậm lại rõ rệt. Việt Nam chính thức vượt mốc 100 triệu dân song cũng bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh hơn dự báo.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.