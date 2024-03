Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Vậy nhưng Hiền Mai không tuyệt vọng. Sau 3 tháng nằm yên một chỗ, xương của Hiền Mai lành một cách không tưởng, nằm trong 1/1000 trường hợp may mắn khi bị như vậy mà vẫn hồi phục được.Và may mắn nữa là, mặt của Hiền Mai không hề để lại một vết sẹo nào. "Da tôi bình thường rất dữ, muỗi đốt cũng bị sưng tấy, làm mủ. Vậy mà bị miểng kính găm nát cả khuôn mặt, dính đất cát, bùn sình nhưng may mắn không nhiễm trùng", Hiền Mai từng kể.