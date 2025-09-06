Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng

Những năm gần đây, việc cho vay đáo hạn ngân hàng trở thành thủ đoạn để nhiều đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Dưới vỏ bọc xoay vòng vốn hoặc giúp khách hàng tất toán khoản vay, các thủ đoạn lừa đảo được dựng lên tinh vi, khiến không ít người sập bẫy.



TAND TP Huế vừa đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến các đối tượng là cán bộ, nhân viên của ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hà (áo khoác xanh).

Một trong những vụ điển hình là trường hợp Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại TP Huế). Trước năm 2020, Hà kinh doanh bất động sản và buôn bán quần áo trẻ em nhưng thua lỗ nặng.

Tháng 3/2021, Hà nảy sinh ý định vay tiền người sau trả nợ người trước theo kiểu "xoay vòng", rồi biến tướng thành hành vi lừa đảo. Hà cam kết trả gốc và lãi suất cao chỉ sau 7-10 ngày.

Để tạo lòng tin, việc trả lãi ban đầu được thực hiện đúng hẹn, sau đó đối tượng tiếp tục mượn số tiền lớn hơn. Khi mất khả năng chi trả, Hà lẩn tránh, khất lần và dùng tiền vay mới trả nợ cũ.

Đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để thuyết phục nhiều người cho vay với lý do cần tiền đáo hạn hồ sơ vay của khách hàng... Chỉ trong chưa đầy hai năm, Hà thực hiện 11 vụ lừa đảo khiến nhiều người sập bẫy, chiếm đoạt hơn 28,9 tỷ đồng. Với hành vi nêu trên, Hà bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tương tự, Võ Chí Thành (SN 1992, trú tại TP Huế) cũng từng khiến nhiều người mất trắng tiền tỷ. Từng làm việc tại ngân hàng, Thành vay mượn với lý do đáo hạn, góp vốn, mua đất, nhận cọc bán nhà… nhưng thực chất để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Thành chiếm đoạt của 7 người tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bị tuyên phạt 15 năm tù.

Võ Chí Thành tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đầu tháng 7.

Liên quan vấn đề này, luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc Công ty Luật hợp doanh An Doanh (Đoàn luật sư TP Huế) cho biết, nhu cầu vay vốn tăng cao kéo theo9 là hình thức gia hạn thêm thời gian vay tiền từ ngân hàng hoặc vay vốn để trả cho khoản vay cũ, khi đến thời hạn phải tất toán hết dư nợ khoản vay cũ từ ngân hàng.

Theo luật sư Minh, đối tượng xấu lợi dụng các khoản vay dân sự với lý do vay để đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế lại không đáo hạn mà khoản vay này sẽ được dùng để trả nợ xoay vòng cho các khoản tiền vay trước đó.

Với chiêu trò cho vay lãi suất cao, thu hồi vốn nhanh, nhiều người dân rơi vào bẫy vay tiền để đáo hạn ngân hàng và cho vay với số tiền lớn mà không có biện pháp bảo đảm, không nắm rõ thông tin đáo hạn, mục đích vay cũng như khả năng chi trả của đối tượng vay.

Luật sư cho rằng, chiêu thức lừa đảo này đang ngày càng biến tướng và tinh vi hơn, vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo để tránh "sập bẫy" dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản cá nhân.

Các hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt sản với khung hình phạt nặng nhất là phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.



