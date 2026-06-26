Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở vùng 59 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 26/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy ghi nhận sự tăng nhẹ, nhưng vẫn chưa bứt phá khỏi vùng đáy. Giá bán mở phiên sáng nay đang duy trì ở vùng 59,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng. Tăng nhẹ 320.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (59,546 triệu đồng/kg, tương đương 2,233 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay vẫn duy trì ở vùng 59,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,236 triệu đồng/lượng, bằng với mức giá bán mở phiên sáng qua.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra tiếp tục sụt giảm. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h35 phút bán ra ở vùng 60,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,286 triệu đồng/lượng. Đã giảm 400.000 đồng so với giá bán mở phiên sáng qua (61,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,301 triệu đồng/lượng). Dù không giảm mạnh như các hệ thống khác, tuy nhiên giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hiện nay cũng đã chạm ngưỡng thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji giá bạc mở phiên hôm nay 26/6 dù nhích nhẹ, nhưng mức giá vẫn duy trì ở mức thấp. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,245 triệu đồng/lượng và khoảng 11,225 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua đang ở vùng 2,233 triệu đồng/lượng và khoảng 11,165 triệu đồng/5 lượng .
Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay vẫn duy trì ở vùng 57 USD/ounce, nối dài đà giảm mạnh nhất trong mấy tháng qua. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
Giá bạc đang điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng, thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.
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