Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?

Thứ sáu, 13:05 26/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở vùng 59 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 26/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay ngày 26/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở vùng 59 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy ghi nhận sự tăng nhẹ, nhưng vẫn chưa bứt phá khỏi vùng đáy. Giá bán mở phiên sáng nay đang duy trì ở vùng 59,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng. Tăng nhẹ 320.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (59,546 triệu đồng/kg, tương đương 2,233 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu - Ảnh 3.

Giá bạc Phú Quý 26/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay vẫn duy trì ở vùng 59,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,236 triệu đồng/lượng, bằng với mức giá bán mở phiên sáng qua. 

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu - Ảnh 4.

Giá bạc Ancarat hôm nay 26/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra tiếp tục sụt giảm. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h35 phút bán ra ở vùng 60,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,286 triệu đồng/lượng. Đã giảm 400.000 đồng so với giá bán mở phiên sáng qua (61,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,301 triệu đồng/lượng). Dù không giảm mạnh như các hệ thống khác, tuy nhiên giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hiện nay cũng đã chạm ngưỡng thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu - Ảnh 5.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 26/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji giá bạc mở phiên hôm nay 26/6 dù nhích nhẹ, nhưng mức giá vẫn duy trì ở mức thấp. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,245 triệu đồng/lượng và khoảng 11,225 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua đang ở vùng 2,233 triệu đồng/lượng và khoảng 11,165 triệu đồng/5 lượng .

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu - Ảnh 6.

Giá bạc hôm nay 26/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu - Ảnh 7.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay vẫn duy trì ở vùng 57 USD/ounce, nối dài đà giảm mạnh nhất trong mấy tháng qua. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc đang điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng, thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu - Ảnh 8.

Giá bạc thế giới hôm nay sụt xuống vùng 57 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 8.Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc hôm nay 26/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 9.Giá bạc hôm nay 25/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có, xuống vùng 59 triệu đồng/kg.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 25/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có

Giá bạc hôm nay 25/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có

Giá bạc hôm nay 24/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa chấm dứt đà giảm

Giá bạc hôm nay 24/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa chấm dứt đà giảm

Giá bạc hôm nay 23/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại 'chạm đáy' ai là người vui?

Giá bạc hôm nay 23/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại 'chạm đáy' ai là người vui?

Giá bạc hôm nay 22/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có còn giảm?

Giá bạc hôm nay 22/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có còn giảm?

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Cùng chuyên mục

Loại rau giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt được mệnh danh là 'vua của các loại thảo mộc', vừa là rau vừa là vị thuốc quý

Loại rau giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt được mệnh danh là 'vua của các loại thảo mộc', vừa là rau vừa là vị thuốc quý

Giá cả thị trường - 40 phút trước

GĐXH - Ngải cứu còn được gọi là "vua của các loại thảo mộc" nhờ giá trị dược liệu phong phú. Hiện nay, loại rau này được bán phổ biến ở các chợ dân sinh với giá chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi bó, dễ trồng và có thể thu hoạch quanh năm.

Ô tô điện giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế retro thời trang, sạc nhanh 35 phút, đi tới 410km, rẻ như Kia Morning có đáng tiền?

Ô tô điện giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế retro thời trang, sạc nhanh 35 phút, đi tới 410km, rẻ như Kia Morning có đáng tiền?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện đô thị thế hệ mới gây chú ý với thiết kế retro thời trang, sạc nhanh CCS2, tầm hoạt động tới 410 km và giá dự kiến từ 399 triệu đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 26/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đồng loạt đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn, mức điều chỉnh này giúp giá vàng lấy lại phần lớn mức giảm của ngày hôm qua, đưa vàng SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng.

Sedan cao cấp giá 342 triệu đồng đẹp như xe tiền tỷ, công nghệ hybird, trang bị sánh ngang Toyota Camry, tiêu thụ 3,83 lít xăng/100 km, rẻ như Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Sedan cao cấp giá 342 triệu đồng đẹp như xe tiền tỷ, công nghệ hybird, trang bị sánh ngang Toyota Camry, tiêu thụ 3,83 lít xăng/100 km, rẻ như Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Sedan cao cấp giá rẻ chỉ 342 triệu đồng công nghệ hybrid hiện đại, mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng 3,83 lít/100 km, sẵn sàng ‘so găng’ với Toyota Camry và Honda Accord.

Lái xe máy điện giá chỉ 23 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị như xe xăng, đầm chắc, lướt êm, rẻ như xe số Wave Alpha cực yên tâm khi sử dụng

Lái xe máy điện giá chỉ 23 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị như xe xăng, đầm chắc, lướt êm, rẻ như xe số Wave Alpha cực yên tâm khi sử dụng

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thanh lịch, động cơ điện 1.500W cùng quãng đường tới 100 km/lần sạc phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách châu Âu, đi 80 km/lần sạc, rẻ như Wave Alpha đảm bảo thích ngay từ lần đầu cầm lái

Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách châu Âu, đi 80 km/lần sạc, rẻ như Wave Alpha đảm bảo thích ngay từ lần đầu cầm lái

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ghi điểm với thiết kế thanh lịch đậm chất châu Âu, khả năng di chuyển tới 80 km/lần sạc và trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng trong phố.

Giá vàng hôm nay khiến nhà đầu tư sốc nặng

Giá vàng hôm nay khiến nhà đầu tư sốc nặng

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh, trong đó vàng nhẫn có xu hướng giảm sâu, còn bạc trượt không phanh.

SUV cỡ B Nissan Kicks giá từ 490 triệu đồng phiên bản mới không gian rộng, hệ truyền động e-POWER ở Việt Nam bao nhiêu tiền?

SUV cỡ B Nissan Kicks giá từ 490 triệu đồng phiên bản mới không gian rộng, hệ truyền động e-POWER ở Việt Nam bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ B Nissan Kicks thế hệ mới vừa ra mắt mang theo hệ truyền động e-POWER lạ lẫm phá vỡ quy chuẩn xe hybrid với mức giá khởi điểm 490 triệu đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 25/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Xem nhiều

Xe máy điện thiết kế có gu giá 19 triệu đồng pin LFP, màn LCD cực nét rẻ như Wave Alpha sẵn sàng cạnh tranh Vision

Xe máy điện thiết kế có gu giá 19 triệu đồng pin LFP, màn LCD cực nét rẻ như Wave Alpha sẵn sàng cạnh tranh Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ như Honda Wave Alpha, trở thành phương án cực kỳ tiết kiệm để thay thế Vision.

Xe ga giá chưa tới 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km khiến giới trẻ phát cuồng

Xe ga giá chưa tới 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km khiến giới trẻ phát cuồng

Giá cả thị trường
Hà Nội: Toà căn hộ dịch vụ tại phường Thanh Xuân giá bán chạm ngưỡng vài chục tỷ, cho thuê 80-100 triệu đồng/tháng

Hà Nội: Toà căn hộ dịch vụ tại phường Thanh Xuân giá bán chạm ngưỡng vài chục tỷ, cho thuê 80-100 triệu đồng/tháng

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay khiến nhà đầu tư sốc nặng

Giá vàng hôm nay khiến nhà đầu tư sốc nặng

Giá cả thị trường
Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.