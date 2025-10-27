Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Giữa không khí nhộn nhịp của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, gian hàng của Hợp tác xã sản xuất, thương mại và chế biến V.M (phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh) – đơn vị sản xuất, phân phối mì chũ, luôn tấp nập người ghé thăm.

Không rực rỡ sắc màu, không khẩu hiệu quảng cáo ồn ào, chỉ với những gói mì chũ, mì gạo mộc mạc và quầy nấu thử giản dị, gian hàng của chị Nguyễn Thị Oanh vẫn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều khách tham quan.

Từng sợi mì trắng ngà, óng nhẹ dưới ánh nắng thu, tỏa ra mùi gạo đặc trưng khiến người đi ngang phải tò mò nếm thử.

Chia sẻ với phóng viên, chị Oanh - đại diện Hợp tác xã V.M cho biết, với định hướng "sản xuất xanh - tiêu dùng sạch", Hợp tác xã đã tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu hữu cơ sẵn có ở địa phương. Gạo được chọn từ các hộ nông dân trong vùng, ưu tiên giống gạo thuần chủng, không hóa chất, vừa giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương, vừa giảm chi phí vận chuyển và phát thải ra môi trường.

Quy trình sản xuất của hợp tác xã được thực hiện khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nước dùng để ngâm gạo và tráng bánh được lọc sạch, công đoạn phơi sợi thực hiện trên giàn cao để tránh bụi bẩn. Sau khi phơi, mì được cắt, đóng gói thủ công và bảo quản trong điều kiện tự nhiên, không dùng bất kỳ loại phụ gia nào.

"Làm thực phẩm cho người khác ăn, trước hết mình phải dám ăn. Chúng tôi đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, bởi sự tử tế trong sản xuất chính là cách giữ uy tín lâu dài", chị Oanh cho hay.

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặt niềm tin vào những sản phẩm chất lượng, quy trình sản xuất và trách nhiệm với môi trường. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Một gian hàng khác trưng bày nấm dược liệu tại Hội chợ cũng tương tự. Khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm luôn tấp nập.

Anh Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu đến từ Mù Cang Chải cho biết, gian hàng của anh không thống kê được lượng khách hàng đến gian hàng là bao nhiêu kể từ ngày đầu tiên diễn ra Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025, chỉ biết là rất đông, ngoài dự đoán của doanh nghiệp.

Cũng vì sức tiêu thụ lớn, anh Hoàng Anh đã quyết định chuyển thêm hàng để tiếp tục tiêu thụ vào những ngày tới.

Theo anh Nguyễn Hoàng Anh cho biết, sản phẩm nấm của doanh nghiệp mang đến Hội chợ Mùa Thu lần này đã đạt được các tiêu chuẩn ISO 2018 và OCOP 3 sao vào năm 2023.

Ngoài ra, sản phẩm đã được công bố thông tin bởi Chi Cục quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai).

Hiện sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc), tại thị trường trong nước, sản phẩm đã có mặt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành trên cả nước. Sản phẩm hiện cũng có bán tại một số hệ thống siêu thị hiện đại.

Những sản phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc từ thiên nhiên đang là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng khi tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025, tại Hà Nội.

Từ tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham gia Hội chợ Mùa Thu, bà Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, bà cùng chồng ra Hà Nội mục đích để tham quan hội chợ, tìm hiểu về những sản phẩm có xanh, sạch và có nguồn gốc rõ ràng để gia đình sử dụng, sau đó là tham quan Thủ đô Hà Nội.

Trên tay cầm hộp nấm vừa "săn" được từ các quầy trưng bày, bà Nguyễn Thị Phương Hoa cho hay, gia đình bà mua sản phẩm để dùng thử và nếu chất lượng tốt sẽ tiếp tục ủng hộ thông qua các thông tin in trên bao bì sản phẩm.

Tương tự như bà Nguyễn Thị Phương Hoa, bà Lục Thị Tâm - xã Thường Tín, TP Hà Nội cũng đi cùng con, cháu đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu.

Tại đây, những sản phẩm bà Tâm ưu tiên lựa chọn chính là những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, không sử dụng phụ gia, chất bảo quản trong quá trình sản xuất.

Bà Tâm cho biết, tham quan Hội chợ Mùa Thu mới thấy rằng, Việt Nam có rất nhiều các sản phẩm phong phú, có chất lượng và không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Để những sản phẩm này trở nên gần gũi với người tiêu dùng trong nước, bà Tâm mong muốn, Hội chợ Mùa Thu sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, tạo điều kiện cho người tiêu dùng trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 là cơ hội để người dân mua sắm được sản phẩm xanh, sạch, có chất lượng, đồng thời là cơ hội để nhà sản xuất tiếp cận với người tiêu dùng, từ đó nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm.

