Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự Lễ khai mạc Hội chợ.

Với thông điệp "Kết nối con người với sản xuất kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là dịp để tôn vinh và giới thiệu những thành tựu to lớn của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt; đồng thời là diễn đàn quan trọng để khẳng định vị thế ngày càng cao của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong không khí tươi đẹp, lắng đọng của mùa thu Hà Nội, mùa của lịch sử, của đổi mới và khát vọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua "tăng tốc, bứt phá" để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi tham dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn mang tầm quốc tế. Hội chợ góp phần tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu, mang bản sắc và trí tuệ Việt Nam; kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt hơn 8% và tiến tới hai con số trong các năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, công trình hiện đại, mang tính biểu tượng mới của Thủ đô, nơi hội tụ, thắp sáng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển. Đây cũng là sự kiện nối tiếp thành công của Triển lãm "80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc", khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đất nước.

Với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tổng diện tích hơn 130.000 m2 với 5 phân khu chủ đề, gần 3.000 gian hàng, khu văn hóa - ẩm thực của 34 địa phương cùng các chương trình nhạc hội, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sự kiện quy tụ 34 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, trên 2.500 tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, bạn bè quốc tế đến tham quan, trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức khi chỉ trong thời gian ngắn đã chuẩn bị chu đáo một sự kiện quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, phải huy động sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. Theo Thủ tướng, Hội chợ đã đạt được "sáu cái nhất", gồm quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Thủ tướng khẳng định, Hội chợ Mùa Thu là minh chứng sinh động cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá và tầm vóc thời đại của đất nước, đồng thời là biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ còn là cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng là không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, tiêu dùng được khơi thông, hợp tác đầu tư được mở rộng. Người dân và du khách không chỉ đến để trải nghiệm, mua sắm hàng Việt chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật phong phú, đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia bạn bè.

Hướng tới chuỗi "Hội chợ bốn mùa" thường niên

Để Hội chợ thực sự trở thành "điểm đến giao thương, điểm hẹn văn hóa nghệ thuật, nơi hội tụ kết nối và trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục chuẩn bị chu đáo, hướng tới chuỗi "Hội chợ bốn mùa" thường niên; các bộ, ngành, địa phương tích cực quảng bá sản phẩm đặc trưng, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch,...

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – năm 2025

Tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã diễn ra Chương trình nghệ thuật Hội chợ với sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng... với các ca khúc: "Rock hạt gạo", "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Xẩm Thăng Long bay lên", "Nguyện là người Việt Nam", "Một vòng Việt Nam", "Việt Nam ơi"... truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh", khơi dậy nội lực sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra từ ngày 25/10-4/11/2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần quảng bá nội lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và trên 10% những năm tiếp theo; tạo cầu nối giữa văn hóa và kinh tế, góp phần quảng bá thương hiệu Việt, lan tỏa hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào? GĐXH - Theo Bộ Công thương, người dân tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được trải nghiệm "sáu nhất" với không gian được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Hội chợ sẽ diễn ra từ 26/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.