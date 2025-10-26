Hàng ngàn người dân thích thú trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Bức tranh thu nhỏ của văn hoá Việt thông qua Hội chợ Mùa Thu

Không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 còn trở thành điểm hẹn văn hóa, thương mại đặc sắc của người dân Thủ đô.

Trong không khí dịu mát của những ngày thu Hà Nội, từng dòng người đổ về khu vực hội chợ tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng. Tiếng nhạc, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa quyện cùng hương thơm của những món ăn dân dã khiến bầu không khí càng thêm ấm áp, gần gũi.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, khám phá, kết nối.

Với hàng trăm gian hàng đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, Hội chợ Mùa Thu giới thiệu đa dạng các sản phẩm: nông sản, đặc sản vùng miền, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, thời trang, sách và quà lưu niệm. Mỗi gian hàng là một câu chuyện về vùng đất, con người, nghề truyền thống và nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới.

Theo Ban Tổ chức, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 quy tụ hàng nghìn đơn vị tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đến từ các địa phương nổi tiếng như Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh... Mỗi gian hàng được trang trí mang đậm dấu ấn vùng miền, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu cùng hoạt động trình diễn nghề truyền thống.

Không khí Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đang nóng dần lên với đông đảo khách tham quan.

Tại khu vực miền núi phía Bắc, du khách dễ dàng bắt gặp gian hàng của Điện Biên với các sản phẩm đặc trưng như nấm hương, mì gạo nước, gạo tám thơm và mật ong rừng. Không xa đó là gian hàng Phú Thọ, nơi giới thiệu rượu cần, ruột hút và nhiều sản vật dân tộc Mường. Trong khi đó, khu gian hàng miền Trung lại hấp dẫn người tham quan bằng hương vị mặn mòi của mắm, bánh khô mè và các sản phẩm thủ công mây tre đan, gốm sứ tinh xảo.

Chị Nguyễn Thị Bích - chủ gian hàng đặc sản Phú Thọ tất bật giới thiệu rượu cần, ruột hút và các món quà quê dân dã. "Từ sáng đến giờ khách rất đông, ai cũng tò mò muốn thử rượu cần hoặc tìm hiểu cách làm ruột hút. Có khách còn chụp ảnh check-in, livestream giới thiệu sản phẩm. Không khí vui lắm, vừa bán hàng vừa quảng bá được văn hóa quê mình", chị Bích chia sẻ.

Không gian trải nghiệm du lịch Phú Thọ thu hút khách tham quan check-in.

Các sản phẩm không chỉ được giới thiệu đơn thuần mà còn gắn liền với những hoạt động trải nghiệm sinh động.

Du khách có thể tự tay thử giã cốm, dệt thổ cẩm, nếm rượu cần hay học pha trà theo phong cách cổ truyền. Chính điều này khiến hội chợ trở thành một không gian văn hóa mở, nơi người dân Thủ đô được chạm tay vào tinh hoa của các vùng miền, đồng thời giúp sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhiều trải nghiệm thu hút khách hàng

Anh Nguyễn Quốc Thịnh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, cuối tuần này anh đưa con trai đến hội chợ để tham quan và mua sắm.

"Tôi thật sự bất ngờ vì hội chợ được tổ chức quy mô, sạch đẹp và rất chuyên nghiệp. Gian hàng nào cũng được đầu tư trưng bày hấp dẫn, người bán nhiệt tình giới thiệu sản phẩm. Con trai tôi mê nhất gian hàng sách của Nhà xuất bản Kim Đồng, vừa được đọc truyện mới vừa tham gia vẽ tranh và trò chuyện cùng các họa sĩ minh họa. Hai bố con đều thấy vui và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị", anh Thịnh nói.

Anh Thịnh cùng con trai tham quan và mua sắm tại gian hàng sách.

Tại khu vực Tây Bắc, gian hàng của Hợp tác xã Sản xuất, Chế biến và Kinh doanh Nông sản Điện Biên cũng luôn đông khách.

Anh Nguyễn Văn Đức, đại diện hợp tác xã, cho biết: "Ngay từ buổi sáng, rất nhiều người tìm đến để mua thử các sản phẩm đặc trưng của Điện Biên. Trong đó, mì gạo nước và nấm hương là hai mặt hàng bán chạy nhất. Mọi người khen hàng sạch, ngon, có hương vị riêng biệt. Tôi hy vọng qua hội chợ này, thương hiệu nông sản Điện Biên sẽ được biết đến nhiều hơn, đến gần hơn với người dân Thủ đô và lan tỏa khắp cả nước".

Không chỉ dừng ở việc mua sắm, nhiều khách hàng cho biết họ cảm thấy thích thú khi được nghe chính người sản xuất giới thiệu về quy trình, nguồn gốc sản phẩm. "Tôi mua một gói chè Shan tuyết Hà Giang vì được cô chủ gian hàng kể rằng chè được hái thủ công từ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đỉnh núi cao. Nghe câu chuyện mà thấy trân trọng công sức của người làm nghề", chị Thu Hà, một khách tham quan, chia sẻ.

Gian hàng nông sản Điện Biên tấp nập khách mua sắm.

Chị Nguyễn Hồng Vân, du khách đến từ Bắc Ninh, nhận xét: "Tôi thấy hội chợ năm nay không chỉ là nơi mua sắm mà còn là dịp để mọi người hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Từ những món quà quê giản dị như rượu cần, mắm ruốc, cho đến những sản phẩm OCOP được đầu tư bài bản, tất cả đều thể hiện tinh thần sáng tạo và tự hào dân tộc".

Trong khi đó, đại diện Ban Tổ chức cho biết, mục tiêu của hội chợ là khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, tạo cơ hội cho các địa phương quảng bá sản phẩm, thúc đẩy giao thương và du lịch nội địa. Những hoạt động như Hội chợ Mùa thu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về sản phẩm quê hương.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã chứng minh rằng, giữa nhịp sống đô thị hiện đại, người tiêu dùng vẫn luôn hướng về những giá trị chân thật và bền vững. Những gian hàng mộc mạc, những nụ cười thân thiện và hương vị quê nhà lan tỏa trong từng sản phẩm chính là điều níu chân du khách.

Từ một buổi mua sắm đơn thuần, người dân Thủ đô được sống trong không gian đậm đà bản sắc Việt, nơi mỗi món hàng đều chứa đựng tâm huyết của người làm nghề và câu chuyện về quê hương họ. Có lẽ, đó chính là sức hút lớn nhất của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, không chỉ kết nối kinh tế, mà còn kết nối cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 có chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Với sự tham gia của 34 tỉnh/thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên diện tích hơn 130.000 m2, hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp; hội chợ kỳ vọng đón 500.000 lượt khách mỗi ngày. Các ngành hàng trưng bày đa dạng như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại và hàng tiêu dùng…

Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào? GĐXH - Theo Bộ Công thương, người dân tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được trải nghiệm "sáu nhất" với không gian được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Hội chợ sẽ diễn ra từ 26/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100% GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.



