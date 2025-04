Vẻ đẹp đời thường của nữ diễn viên quê Bắc Ninh đang bị chê trong 'Cha tôi, người ở lại'

Tuy kém Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (vai An) tới 4 tuổi nhưng khi xuất hiện cùng bạn diễn trong một khung hình, Thanh Huế bị chê già so với An. Nhiều khán giả cho rằng diễn viên mới không còn mang nét nào của nhân vật Thảo ngây thơ và đáng yêu trước kia mà như một người khác.