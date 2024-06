Vẻ ngoài xinh xắn lúc nhỏ của Diễm My 9X

Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, Diễm My 9X còn là người con có hiếu với đấng sinh thành. Khi lớn lên, hiểu những hi sinh thầm lặng của mẹ, cô càng thương mẹ nhiều hơn. Đến năm 17 tuổi, Diễm My bắt đầu độc lập kinh tế và giúp đỡ mẹ mọi việc.