Vì sao du lịch Huế 'bội thu' dịp Tết Nguyên đán?

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Huế, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) lượng khách đến thành phố ước đạt 150.342 lượt, tăng 36,67% so với cùng kỳ nghỉ Tết 2024.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 69.062 lượt khách, tăng 81% so với cùng kỳ. Khách nội địa ước đạt 81.280 lượt khách, tăng 12,98% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 48,48% so với cùng kỳ.

Du khách tham qua di tích Huế. Ảnh Trần Thiện.

Khách lưu trú ước đón 71.110 lượt, tăng 29,3% so với cùng kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, trong đó khách quốc tế ước đạt 33.451 lượt khách, tăng 7,9% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 37.659 lượt khách, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Công suất phòng ước đạt 68%. Cao điểm, thời gian từ ngày mùng 2 - 4 Tết công suất phòng một số khách sạn cao sao đạt trên 80%.

Trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ, ước tính Cảng hàng không Phú Bài đón và phục vụ khoảng 112.500 lượt khách với 67.500 lượt khách đến và 45.000 lượt khách đi của gần 300 chuyến bay đến và đi. Cũng trong thời gian này, Ga Huế ước đón khoảng 21.000 lượt khách đi bằng phương tiện đường sắt.

Ông Hoàng Phước Nhật, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Huế chia sẻ, các hoạt động du lịch, dịch vụ và lữ hành đầu năm có sự chuyển biến tích cực.

"Các đơn vị tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu vui xuân, tham dự lễ hội của khách du lịch được du khách hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Một số điểm thu hút đông du khách tới tham quan như Đại nội, điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, các lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức", ông Nhật nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch, ngoài các hoạt động đón Tết cổ truyền được tổ chức cho khách lưu trú, các khách sạn bố trí những chương trình tham quan có tính tương tác, trải nghiệm văn hóa truyền thống chào đón du khách đến TP Huế.

Bên cạnh đó, một số hình thức vui chơi giải trí, dịch vụ phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá văn hóa Huế, các hoạt động đón xuân của vùng đất Cố đô đáp ứng nhu cầu khách du lịch và cộng đồng địa phương.

Các công ty lữ hành cũng tổ chức các chương trình tham quan cho du khách trải nghiệm các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa cổ truyền ngày Tết - Huế; các dịch vụ cho thuê áo dài truyền thống chụp ảnh lưu niệm tại các điểm tham quan nổi tiếng của thành phố Huế cũng được phát huy …

"Mặc dù, thời tiết những ngày đầu năm Ất Tỵ bị ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng vẫn không gây ảnh hưởng đến chuyến du xuân của khách du lịch đến thành phố. Cao điểm, từ trưa mùng 1 - 3 Tết, ghi nhận sự tắc nghẽn giao thông trên một số tuyến đường do các phương tiện xe ô tô riêng di chuyển với lưu lượng tương đối nhiều", ông Nhật thông tin.