Vì sao nên lưu tâm các kiêng kỵ chuyện cắt tóc
GĐXH - Không thể phủ nhận vẻ đẹp của con người đều bắt đầu từ những tiểu tiết như răng và tóc. Tuy nhiên, theo phong thủy, làm sao để việc làm đẹp cho mái tóc không chỉ khiến ta thêm tự tin lại không phạm điều kiêng kỵ cũng là điểm cần hết sức chú ý.
Kiêng kỵ cắt tóc vào mùng 1 Âm và ngày Rằm
Vào ngày mùng 1 Âm lịch, một tháng mới bắt đầu. Trong tín ngưỡng dân gian, ngày này mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện trong câu 'đầu xuôi đuôi lọt'.
Vì vậy, người ta thường coi trọng ngày mùng 1 và cho rằng nếu gặp may mắn trong ngày này sẽ lan tỏa suốt cả tháng. Và ngược lại, việc mùng 1 cắt tóc có thể mang ý nghĩa của mất mát, không may mắn về sức khỏe, tiền bạc cho cả tháng, bởi vì mái tóc gắn liền với cơ thể con người.
Kiêng kỵ cắt tóc vào tháng cô hồn
Trong tháng 7 âm lịch, còn được biết đến với tên gọi tháng cô hồn, việc cắt tóc cũng được coi là điều kiêng kỵ. Lý do chính là vì thời gian này Diêm Vương mở cửa Quỷ môn quan, cho phép các linh hồn của người đã qua đời quay trở về thăm thân nhân và tự do lang thang trong thế gian.
Phong thủy cho biết, lúc này, việc cắt tóc vào tháng cô hồn có thể gây suy yếu sức khỏe, cũng như thu hút sự chú ý từ các linh hồn xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và công việc của bạn.
Kiêng kỵ cắt tóc trước khi đi thi
Hầu hết các học sinh và sinh viên đều biết về vấn đề này và truyền nhau thông tin. Nhiều người cho rằng tóc có thể được coi là chiếc 'ăng ten' truyền tải sóng của não bộ.
Do đó, việc cắt tóc trước khi thi tương tự như việc làm mất đi một phần trí nhớ, một phần kiến thức đã được học. Việc này có thể dẫn đến giảm khả năng tập trung và trí nhớ, có thể gây ảnh hưởng đến kết quả thi không đạt được hiệu quả như mong đợi.
Kiêng kỵ cắt tóc khi mang thai
Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm mái tóc gắn liền với sinh mệnh, trong khi thai kỳ là giai đoạn đặc biệt mà tâm - sinh lý, đặc biệt sức khỏe của người phụ nữ hết sức mẫn cảm và dễ chịu tác động từ ngoại cảnh.
Thực tế, hiệu làm tóc thường là nơi tập trung đông người, mật độ tiếng ồn, nhất là các hóa chất hay phụ phẩm ngành tóc cũng không thật sự tốt cho sức khỏe mẹ bầu.
Kiêng kỵ cắt tóc vào đầu năm mới
Dân gian quan niệm, tóc hay bất cứ phần nào của cơ thể đều can hệ mật thiết, biểu trưng cho sức khỏe con người.
Theo phong thủy, những ngày đầu năm mới đi cắt tóc có thể thiếu suôn sẻ, run rủi, thậm chí không gặp may mắn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
