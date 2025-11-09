Vì sao nhiều đèn giao thông tại Hà Nội không hiển thị bộ đếm lùi?

Hiện Hà Nội có tới 563 nút giao do Công an thành phố quản lý. Tuy nhiên, phần lớn các nút giao này được đầu tư nhiều năm trước, sử dụng công nghệ cũ, không còn phù hợp với mật độ phương tiện và lưu lượng xe tăng nhanh chóng như hiện nay. Trong bối cảnh giao thông công cộng chưa phát triển mạnh, việc ứng dụng công nghệ được xem là giải pháp cấp thiết.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết. đang phối hợp các đơn vị chuyên môn để rà soát, đánh giá và nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu trên địa bàn. Mục tiêu là tích hợp công nghệ điều khiển thông minh, thích ứng với dữ liệu giao thông theo thời gian thực.

Hệ thống mới sẽ sử dụng các camera chuyên dụng để ghi nhận hình ảnh phương tiện. Dữ liệu này sau đó được AI phân tích với độ chính xác lên đến 95% và kết nối trực tiếp với bộ điều khiển đèn.

Lực lượng chức năng tích hợp công nghệ điều khiển thông minh tại các hệ thống đèn giao thông ở Hà Nội.

Nhờ có AI, đèn tín hiệu sẽ không còn hoạt động theo chu kỳ cố định. Thay vào đó, nó sẽ tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đỏ tùy theo lượng xe đông hay vắng ở từng chiều đường. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi và nâng cao tốc độ lưu thông tại các nút giao.

Trong năm 2024, Hà Nội đã thử nghiệm thành công tại hai nút giao trọng điểm trên tuyến Võ Chí Công (Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn). Kết quả ghi nhận cho thấy, thời gian chờ đèn đỏ đã giảm từ 20% đến 30%, giúp xe di chuyển dễ dàng hơn, ít bị dồn ứ vào giờ cao điểm.

Hệ thống AI không chỉ dừng lại ở việc điều khiển từng nút giao đơn lẻ. Công nghệ này còn cho phép điều khiển đồng bộ nhiều nút đèn trên cùng một tuyến đường.

Khi vận hành đồng bộ, luồng xe trên toàn tuyến sẽ được ưu tiên di chuyển liên tục, hạn chế tối đa tình trạng tắc giữa các đoạn giao nhau, giúp giao thông được thông suốt hơn. Hệ thống này cũng đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho Cảnh sát giao thông trong việc điều tiết và chỉ huy giao thông từ xa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chung.

Song song với việc nâng cấp đèn giao thông, Hà Nội cũng đang lắp đặt thêm nhiều camera AI trên các tuyến phố chính để giám sát, phân tích tình hình giao thông và xử lý vi phạm hiệu quả hơn.

Trong thời gian triển khai nâng cấp, Phòng CSGT lưu ý một số nút giao có thể tạm dừng hoạt động đèn đếm lùi để phục vụ kỹ thuật. Việc ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đột phá, giúp thành phố giảm tắc đường rõ rệt, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh và hiện đại.