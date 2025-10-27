Mới nhất
Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'

Thứ hai, 16:05 27/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức. Vụ việc khiến một em nghi bị xuất huyết não, phải nhập viện theo dõi.

Video: Nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường để "dằn mặt" (Nguồn: VTC News)

Theo VTC News, ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai một thanh niên liên quan vụ hành hung hai nam sinh giữa đường, khiến một em nghi bị xuất huyết não.

Theo TTO, chị T.T.N.A (40 tuổi) trình báo trưa 23/10, con trai chị (16 tuổi) cùng bạn học lớp 10 đang trên đường Kha Vạn Cân để đến lớp, đến hẻm đường số 2, phường Thủ Đức, hai học sinh bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy (chở một cô gái) chạy tới chặn xe rồi cởi mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt.

Đến khi có người đi đường phản ứng, can ngăn, người này mới lên xe rời đi.

Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TPHCM để 'dằn mặt' - Ảnh 1.

Hình ảnh thanh niên hành hung học sinh giữa đường (ảnh cắt từ clip).

Sự việc được gia đình của hai em học sinh trình báo lên cơ quan công an. Công an phường Thủ Đức đã trích xuất camera khu vực và truy xét những người liên quan.

Chị A cho biết thêm, sau khi bị tấn công, cả hai đã được gia đình đưa đi bệnh viện thăm khám, một em có dấu hiệu xuất huyết não. Sau sự việc, hai em vẫn còn hoảng sợ, tâm lý hoang mang, bất an, không dám đi học.

Theo lời hai nam sinh, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc di chuyển trên đường, hai nam sinh "không kịp nhường đường" nên bị nam thanh niên đánh như trong clip.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, truy xét và đưa người đánh hai học sinh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, thanh niên này khai do bực tức khi thấy hai học sinh nẹt pô xe máy lúc mình đang chở bạn gái, nên đã đuổi theo để "dằn mặt".

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ mức độ thương tích của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói 'Biết tao là ai không?”Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, Công an phường đã và đang xác minh, xử lý thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.

Hà Nội: Nam nhân viên bị "tổng tài" sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phêHà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê

GĐXH - Sau 3 lần nhắc khách không hút thuốc lá trong quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (TP. Hà Nội), nam thu ngân bị người đàn ông đấm vào mặt, choáng váng, ngã xuống sàn nhà.

L.Vũ (th)
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.

Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Pháp luật - 21 giờ trước

Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.

Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé số

Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé số

Pháp luật - 1 ngày trước

Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.

Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'

Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay sau khi video một thanh niên điều khiển xe máy che kín biển số được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.

Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở Huế

Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở Huế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một nam thanh niên bị đánh tại khu phố đi bộ.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội 2025), trong hai ngày 25-26/10, Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.

Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội giải cứu cô gái trẻ bị Công an “rởm” khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chặt đứt "mắt xích" chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Camphuchia, khởi tố 17 đối tượng liên quan.

Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”) khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.

