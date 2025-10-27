Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'

Video: Nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường để "dằn mặt" (Nguồn: VTC News)

Theo VTC News, ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai một thanh niên liên quan vụ hành hung hai nam sinh giữa đường, khiến một em nghi bị xuất huyết não.

Theo TTO, chị T.T.N.A (40 tuổi) trình báo trưa 23/10, con trai chị (16 tuổi) cùng bạn học lớp 10 đang trên đường Kha Vạn Cân để đến lớp, đến hẻm đường số 2, phường Thủ Đức, hai học sinh bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy (chở một cô gái) chạy tới chặn xe rồi cởi mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt.

Đến khi có người đi đường phản ứng, can ngăn, người này mới lên xe rời đi.

Hình ảnh thanh niên hành hung học sinh giữa đường (ảnh cắt từ clip).

Sự việc được gia đình của hai em học sinh trình báo lên cơ quan công an. Công an phường Thủ Đức đã trích xuất camera khu vực và truy xét những người liên quan.

Chị A cho biết thêm, sau khi bị tấn công, cả hai đã được gia đình đưa đi bệnh viện thăm khám, một em có dấu hiệu xuất huyết não. Sau sự việc, hai em vẫn còn hoảng sợ, tâm lý hoang mang, bất an, không dám đi học.

Theo lời hai nam sinh, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc di chuyển trên đường, hai nam sinh "không kịp nhường đường" nên bị nam thanh niên đánh như trong clip.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, truy xét và đưa người đánh hai học sinh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, thanh niên này khai do bực tức khi thấy hai học sinh nẹt pô xe máy lúc mình đang chở bạn gái, nên đã đuổi theo để "dằn mặt".

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ mức độ thương tích của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

