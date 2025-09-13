'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Sau màn loại kép trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model" mùa 9 vào tuần trước, còn lại Top 8 thí sinh xuất sắc bao gồm: Trà My (chiến thắng trong thử thách chụp hình dưới nước, trở thành thủ lĩnh nhà chung), Mai Hoa, Ái Băng, Mi Lan, Bảo Ngọc, Giang Phùng, Mỹ Ngân, Tuyết Mai.
Tập 7 "Vietnam's Next Top Model" được dự báo sẽ mang đến màu sắc Trung thu độc đáo. Thử thách chính của tập 7 cũng được hé lộ với bộ ảnh lấy cảm hứng từ Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng. Các thí sinh phải thực hiện phần chụp hình trên những cột mai hoa thung cao, vừa giữ thăng bằng, vừa phối hợp cùng các con lân để tạo nên những khung hình ấn tượng.
TyhD và Cao Thiên Trang - hai khách mời đặc biệt trong tập 7 đảm nhận vai trò dẫn dắt một lớp master class. Với kinh nghiệm sải bước trên sàn diễn và những bộ ảnh ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, cả hai mang đến những bài học về kỹ năng tạo dáng, cách đưa cá tính riêng vào từng shoot hình.
Đây chính là cơ hội để các thí sinh học hỏi trực tiếp từ những người mẫu đã khẳng định được vị thế trong làng thời trang.
Chụp hình với cảm hứng dân gian, truyền thống cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả và hào hứng từ các thí sinh. Đây thường là bước ngoặt ghi dấu bước tiến quan trọng của một số Quán quân, Á quân của chương trình đồng thời là thử thách với chính ekip sản xuất để truyền tải tốt nhất thông điệp, ý tưởng qua các bộ hình đồng thời vẫn mang lại sự mới mẻ, độc đáo.
Bộ hình ấn tượng của Top 8 cũng được Ban tổ chức giới thiệu. Lấy cảm hứng từ ngày Tết Trung Thu - dịp lễ đoàn viên, bộ hình khắc họa sinh động nét đẹp dân gian nhưng vẫn khoác lên mình hơi thở thời trang đương đại.
Tập 7 "Vietnam's Next Top Model" được phát sóng lúc 20h15, Chủ nhật 14/9 trên kênh VTV9.
